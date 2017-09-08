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 Политика Украины, Общество
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Все про:дипломатия (1032) юбилей (195)

 Уважая самих себя, мы поможем миру уважать нас: В декабре исполняется 100 лет украинской дипломатии

мид геращенко

100-летие современной украинской дипломатии не может пройти обыденно и невнятно. Наше государство не может позволить себе такие провалы памяти.

Об этом говорится в материале издания "День", информирует Цензор.НЕТ.

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22 декабря 1917 Владимир Винниченко и Александр Шульгин подписали акт об учреждении Генерального секретариата международных дел - первого украинского Министерства иностранных дел в XX веке.

"Эта дата определяет масштабное историческое пространство. Речь идет и о буквальном начале профессиональной деятельности многих поколений украинских дипломатов, и о достойной памяти украинских патриотах, политиках, художниках, деятелях культуры, которые на протяжении века на родной земле и за ее пределами заботились о нашем присутствии на карте мира", - утверждают авторы статьи.

По их мнению достойное почтение этой даты должно стать выразительным посланием и нашему обществу, и миру о том, что "украинцы рождены не вчера, в основе наших действий - большая традиция, которая заслуживает уважения".

Такое событие, подчеркивают авторы публикации, станет хорошей возможностью для Президента Украины как руководителя внешнеполитической деятельности нашего государства озвучить главные ориентиры нашей внешней политики и ее важнейшие задачи: противодействие агрессору, консолидация сил для защиты международного права и цивилизованного мироустройства, получение коллективных гарантий безопасности для Украины и ее масштабное культурное открытие миру - возвращение на мировую "ментальную" карту.

"Столетие украинской дипломатии, как и столетие нашей национальной революции и утверждения современной государственности не могут пройти в серой и невыразительной посредственности... Уважая самих себя, мы поможем миру уважать нас", - резюмируют авторы материала.
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Уважать пока незачто. Где успехи ? И какие успехи могут быть при этой власти,которую знает весь мир Запада.
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во всяком случае на День Независимости Украины в новостях было на ЦДФ. Так о чем вы
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О чем вы. Где успех ? Реальный.Неопровержимый .И осязаемый.
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Завтра "День Москвы" . Вроде ... Я думаю , на этом канале больше времени уделят , чем нам .
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Притом матерый лубянский бот. Давно не видно его напарника из бригады.
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Ты есть ху ? Бульбаш опущеный ? Чему ты меня пытаешься научить ? Скот ?
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Кто там успехов не видит?Сравните размер Киевской губернии или размер области Войска Запорожского по Гадячскому миру и нынешней Украины. Явно виден успех Украины и просчёты Москвы и Варшавы.
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Птібно нагадати декому , що Княгиня Ольга ходила по морю до Константинополя для вирішення багатьох питань, вірчі грамоти Князів - русичів пиляться у багатьох країнах заходу в сундуках. Непамятаю в якому храмі Європи ЛИК(ОБРАЗ) Князя Володимира викладений у мозаїці з Державним символом. Слава Україні.!!! Дипломати...........новориші обявились !?
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Как вы ухитрились в одном слове пропустить две буквы?
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Україна (Київська Русь)-сама Свята держава на Земній кулі.Уважая самих себя, мы поможем миру уважать нас: В декабре исполняется 100 лет украинской дипломатии - Цензор.НЕТ 1823
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Ви запитуєте про дві пропущені букви......так скажу ,що такий брєд читати...-.і нетакого накрутиш.
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в Королевском Архиве Швеции в лежат многие документы касательно Украины,также много документов в Архиве британского города Эдинбург,почему их не возвращают непонятно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУважая самих себя, мы поможем миру уважать нас: В декабре исполняется 100 лет украинской дипломатии
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