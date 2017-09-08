 Уважая самих себя, мы поможем миру уважать нас: В декабре исполняется 100 лет украинской дипломатии

Об этом говорится в материале издания "День", информирует Цензор.НЕТ.
22 декабря 1917 Владимир Винниченко и Александр Шульгин подписали акт об учреждении Генерального секретариата международных дел - первого украинского Министерства иностранных дел в XX веке.
"Эта дата определяет масштабное историческое пространство. Речь идет и о буквальном начале профессиональной деятельности многих поколений украинских дипломатов, и о достойной памяти украинских патриотах, политиках, художниках, деятелях культуры, которые на протяжении века на родной земле и за ее пределами заботились о нашем присутствии на карте мира", - утверждают авторы статьи.
По их мнению достойное почтение этой даты должно стать выразительным посланием и нашему обществу, и миру о том, что "украинцы рождены не вчера, в основе наших действий - большая традиция, которая заслуживает уважения".
Такое событие, подчеркивают авторы публикации, станет хорошей возможностью для Президента Украины как руководителя внешнеполитической деятельности нашего государства озвучить главные ориентиры нашей внешней политики и ее важнейшие задачи: противодействие агрессору, консолидация сил для защиты международного права и цивилизованного мироустройства, получение коллективных гарантий безопасности для Украины и ее масштабное культурное открытие миру - возвращение на мировую "ментальную" карту.
"Столетие украинской дипломатии, как и столетие нашей национальной революции и утверждения современной государственности не могут пройти в серой и невыразительной посредственности... Уважая самих себя, мы поможем миру уважать нас", - резюмируют авторы материала.
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