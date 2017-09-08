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Все про:Киев (18095) стрельба (2559) Крищенко (170)

 Двое пострадавших в результате стрельбы в Киеве являются гражданами Киргизии, - Крищенко

крищенко

Двое пострадавших в результате сегодняшней стрельбы в Киеве на ул. Дегтяревской - граждане Киргизии, они находятся в больнице с многочисленными травмами.

Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Пострадавшие доставлены в столичную 17-ю больницу, им оказывается помощь.

"У них многочисленные огнестрельные ранения конечностей, у одного ранение в живот. Пострадавшие являются гражданами другого государства. По предварительной информации, они граждане Киргизии. Будем надеяться, что их жизни ничего не угрожает. Машину, которую обстреляли, это "Ягуар". Porsche пострадал, когда преступники на своем автомобиле пытались скрыться и зацепили его на перекрестке, он непосредственного участия в стрельбе не принимал", - рассказал начальник полиции.

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Ранее сегодня сообщалось о погоне со стрельбой в Киеве. Отметим, в данном районе за последнее время это уже вторая стрельба.
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граждане Киргизии на Ягуаре. наверное учителя или врачи, приехали в Украину делиться опытом, заодно и наркотой побарыжить и нелегалов подвезти
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даже не знаю, шо тебе и казать по этому поводу
Машину, которую обстреляли, это "Ягуар". Porsche пострадал, когда преступники на своем автомобиле пытались скрыться и зацепили его на перекрестке, он непосредственного участия в стрельбе не принимал", - рассказал начальник полиции. Источник:https://censor.net.ua/n454582
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не, ну можно почитать, кроме как картинки посмотреть. так, из разнообразия
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Если на фото будет не Педро, а Хуйло то ты будешь с упорством носорога утверждать, что это Педро?
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А ты только картинки умеешь разглядывать? Не пробовал статью почитать, прежде чем комменты строчить? Там на 10 секунд всего текста.
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хто би сумнівався, в нас теж не "шахтарі і комбайнери" захоплювали держустанови
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Ахахаха польские киргизы!!! Или киргизские поляки))) редкая народность. Вопрос: что делают в Украине киргизы с автоматом на польском опеле?
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Менты ещё с первой стрельбой на нулевых,а тут уже вторая.
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Это потому, что в Киеве у них не было киргизской школы.
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Надо учесть, что Порше пострадал, когда ехал по автобусной полосе!
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Цензор, есть инфа, шо аваков подал в отставку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое пострадавших в результате стрельбы в Киеве являются гражданами Киргизии, - Крищенко
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