 Двое пострадавших в результате стрельбы в Киеве являются гражданами Киргизии, - Крищенко

Об этом рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Пострадавшие доставлены в столичную 17-ю больницу, им оказывается помощь.
"У них многочисленные огнестрельные ранения конечностей, у одного ранение в живот. Пострадавшие являются гражданами другого государства. По предварительной информации, они граждане Киргизии. Будем надеяться, что их жизни ничего не угрожает. Машину, которую обстреляли, это "Ягуар". Porsche пострадал, когда преступники на своем автомобиле пытались скрыться и зацепили его на перекрестке, он непосредственного участия в стрельбе не принимал", - рассказал начальник полиции.
Ранее сегодня сообщалось о погоне со стрельбой в Киеве. Отметим, в данном районе за последнее время это уже вторая стрельба.
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Машину, которую обстреляли, это "Ягуар". Porsche пострадал, когда преступники на своем автомобиле пытались скрыться и зацепили его на перекрестке, он непосредственного участия в стрельбе не принимал", - рассказал начальник полиции. Источник:https://censor.net.ua/n454582
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