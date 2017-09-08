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 Общество
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Все про:армия (8133) бюджет (4345) Минобороны (5341) Полторак (940)

 "Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", - Полторак

полторак

Сегодня, 8 сентября, во время рабочей поездки в район проведения АТО, Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак пообщался с военнослужащими - защитниками Родины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Минобороны.

В сообщении отмечается: " Глава оборонного ведомства подчеркнул, что за время АТО было много сделано для армии.

"Процесс оборонного реформирования идет по плану и он продолжается. Нам нужно время, чтобы развернулся оборонительный промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современную надежную оружие, новые образцы техники. Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", - отметил Степан Полторак.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что в стране есть много других проблем, в государстве большое внимание уделяют армии.

"Еще несколько лет назад у нас не было специалистов, не было экипажей и средств, чтобы обеспечить все необходимое для войска. На начало АТО мы не имели во что одеть военных, завести и вывести технику из боксов, не было чем воевать. Финансовый ресурс не позволял нам это сделать. Разведка была слепая и глухая. Вчера Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко сказал, что главным гарантом независимости страны является ее Вооруженные Силы. Это совершенно не соответствует действительности и бюджет следующего года тому подтверждение", - отметил Степан Полторак, и привел в пример подписанный им недавно приказ о возросшем денежном вознаграждении, тем кто выполняет боевые задачи на линии соприкосновения в районе АТО".

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Моя бабушка сказала, что идёт в армию, ей пенсии не хватает
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Ей 74, но её уже по-ходу не остановить, иначе в лес уйдёт к партизанам.
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Про твой ник .
Парень познакомился с девушкой . Туда-сюда .. В постели решил ей лизнуть . Залез туда и как заорёт " Ну и дыра , ну и дыра , ну и дыра! " . Девка "Что большая , понятно , но зачем повторять ?" ... " Это эхо..." . Фильм " Апокалипсис сегодня " . Неслужившим и умным очень рекомендую посмотреть !!!
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> Нам нужно время, чтобы развернулся оборонительный промышленный комплексИсточник: https://censor.net.ua/n454581

поэтому гебнявые боты и усираются тут чтобы устроить перевыборы на рыготню, которые и устроили "не было специалистов, не было экипажей и средств, чтобы обеспечить все необходимое для войска. На начало АТО мы не имели во что одеть военных, завести и вывести технику из боксов, не было чем воевать."
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За эти 3.6 года войны с кацапо-быдлом можно было так вооружить и модернизировать армию что евро-армии даже не взлетали бы нах, а кацапо-армия валялись бы в степях Лугандона и удобряла Нашу землю! ...Но вам упырям это не нужно - вы мародерить на военном бюджете только умеете и заканчивать эту войну победой вы не заинтересованы...суки вы и предатели..
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найди себе гирю и привежи к яйцам чтобы сильно в облаках не летать, посмотри как "активно" десятилетиями перевооружаются и модернизируются другие постсоветские страны в которых нет войны и перестань брызгать соплями.
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ты бля щенок..ты с кем базаришь задрот? я тебя чепушило так модернизую что внатуре гиря будет у тебя в жопе, а твои яйца поотрываю нах и набью балду так - что куй в двери пройдешь..
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нет, ты лучше сделай как я сказал, а то на соплях еще подскользнешься и лобиком ударишься.
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Вчера Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко сказал, что главным гарантом независимости страны является ее Вооруженные Силы. Это совершенно не соответствует действительности и бюджет следующего года тому подтверждение", - отметил Степан Полторак, и привел в пример подписанный им недавно приказ о возросшем денежном вознаграждении, тем кто выполняет боевые задачи на линии соприкосновения в районе АТО".
Источник: https://censor.net.ua/n454581?

Что за абракадабра.
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Натаха , у них там вчера сходка была , видать жрали до упора . Реагировать на болтвню алкашни -не стоит .
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А смысл? Наступать все равно не будем. Лучше во что-то другое деньги вложить.
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Народ,который не желает кормить свою армию,будет кормить чужую.
Это аксиома.
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Вот только не нужно слова перевирать. Где я написал, что перестать кормить?
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А ви не сприймайте все так буквально,не буде коштів-не буде армії,тож не про харчі мова.
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Уфф, а почему их не будет? Если к 100 не добавить 5, то так и останется 100, а не 0.
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Не розумієте? Армія,особливо та, яка будується, потребує значних витрат,зараз їх і так замало.
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Да ну? А если верить власти, армия всем необходимым обеспечена.
Может перечислите конкретно в чем сейчас армия нуждается?
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А би в прок.Армия реально у нас мощная стала.Прибить ще генералов паникёров,трындящих про те,що,мол Рашку не побить,здаёмся!Ще сильнее будемо.Як то кажуть,лучше умереть стоя,чем жить на коленях.
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Настоящая ЗП рядового и сержантского состава ВСУ 650 - 900 грн!!! Если есть возможность , почитайте контракт военослужащего, у всех должен быть второй экземпляр дома. Все остальое - это премии и различные надбавки которых могут лишить по схеме -10, -20, -40, -50, -100. В итоге может остаться чистая ЗП. Иногда военослужащий о "снятии" % может узнать только в день поступления денег на карточку!!!

А по поводу финансирования технического переоснащения и модернизации вооружения, почитайте предидущие статьи опросьбах волонтеров!!! Реально идет бабло только на нациков (НГ) и сродственные порохоохранные структуры.
Если и есть новая и работо и боеспособная техника, то она преспокойно пылится в боксах и на складах "до лучших времен". Так еще в 14 году, когда были очень необходимы, в боксах некоторых бригад преспокойно пылились Оплоты, каждый из которых мог внести перелом во многих битвах!!!! (это не фейк, очевидцев подобных вещей предостаточно).
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Для того чтобы реально увеличить могущество ВСУ необходимо сократить чиновников (51% ВВП, 2015) и освободить средства с "проедания и кормления паразитов" на армию (5% ВВП, 2017). Но "Главнокомандующий" скорее сократит учителей и медиков, ограбит пенсионеров, заморозит "повышенную минималку", увеличит тарифы и сборы на таможне... Но щемить своих паразитов - это вряд ли.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", - Полторак
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