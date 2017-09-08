 "Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Минобороны.
В сообщении отмечается: " Глава оборонного ведомства подчеркнул, что за время АТО было много сделано для армии.
"Процесс оборонного реформирования идет по плану и он продолжается. Нам нужно время, чтобы развернулся оборонительный промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современную надежную оружие, новые образцы техники. Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", - отметил Степан Полторак.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что в стране есть много других проблем, в государстве большое внимание уделяют армии.
"Еще несколько лет назад у нас не было специалистов, не было экипажей и средств, чтобы обеспечить все необходимое для войска. На начало АТО мы не имели во что одеть военных, завести и вывести технику из боксов, не было чем воевать. Финансовый ресурс не позволял нам это сделать. Разведка была слепая и глухая. Вчера Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко сказал, что главным гарантом независимости страны является ее Вооруженные Силы. Это совершенно не соответствует действительности и бюджет следующего года тому подтверждение", - отметил Степан Полторак, и привел в пример подписанный им недавно приказ о возросшем денежном вознаграждении, тем кто выполняет боевые задачи на линии соприкосновения в районе АТО".
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Парень познакомился с девушкой . Туда-сюда .. В постели решил ей лизнуть . Залез туда и как заорёт " Ну и дыра , ну и дыра , ну и дыра! " . Девка "Что большая , понятно , но зачем повторять ?" ... " Это эхо..." . Фильм " Апокалипсис сегодня " . Неслужившим и умным очень рекомендую посмотреть !!!
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поэтому гебнявые боты и усираются тут чтобы устроить перевыборы на рыготню, которые и устроили "не было специалистов, не было экипажей и средств, чтобы обеспечить все необходимое для войска. На начало АТО мы не имели во что одеть военных, завести и вывести технику из боксов, не было чем воевать."
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Источник: https://censor.net.ua/n454581?
Что за абракадабра.
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Это аксиома.
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Может перечислите конкретно в чем сейчас армия нуждается?
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А по поводу финансирования технического переоснащения и модернизации вооружения, почитайте предидущие статьи опросьбах волонтеров!!! Реально идет бабло только на нациков (НГ) и сродственные порохоохранные структуры.
Если и есть новая и работо и боеспособная техника, то она преспокойно пылится в боксах и на складах "до лучших времен". Так еще в 14 году, когда были очень необходимы, в боксах некоторых бригад преспокойно пылились Оплоты, каждый из которых мог внести перелом во многих битвах!!!! (это не фейк, очевидцев подобных вещей предостаточно).
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