 Активисты разоблачили две незаконные стройки под Киевом, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте организации "Стоп коррупции".
В общей сложности жилыми домами планируют застроить 70 гектаров земли, целевое назначение которой - сельхозугодья. Жители села активно выступают против: к участкам, где уже началось строительство, не подведены коммуникации, в школе и садике и так не хватает мест, а дополнительные несколько тысяч жителей наверняка парализуют трассу по направлению к столице.
Отмечается, что застройщик первого объекта (ООО "Эстет Прайм Буд") перекрыл дорогу общего пользования, чтобы никого не пустить на стройплощадку. Представитель застройщика заверил активистов и сотрудников полиции, что контрольно-пропускной пункт установлен только для того, чтобы на территорию не вывозили мусора, а строительные работы с 10 августа по предписанию ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции) остановлены.
То, что строительные работы на участке выполняются без разрешений, активистам подтвердили в ГАСИ Киевской области.
"Нам сообщили, что в Подгорцах идет незаконная стройка. В ведомстве уточнили, что строительство многоквартирного жилищного комплекса проводится без соответствующего разрешения контролирующего органа. 50 буроинъекционных свай установлены неправомерно, отсутствует исполнительная документация и схема движения автотранспорта", - рассказала журналист Анастасия Глуцкая.
При этом в ГАСИ также проинформировали об ошибках в проекте жилищного комплекса. Оказалось, что проектировщик "АВН КАПИТАЛ" не учел того, что строительство идет на земельных участках, целевое назначение которых - сельскохозяйственные угодья. Также не проведена обязательная проектная экспертиза. Таким образом, нарушены как минимум два закона Украины. В связи с этим ГАСИ отменила регистрацию на начало выполнения подготовительных работ, которую выдала в апреле. Составленные протоколы о правонарушении рассмотрит суд.
Также сообщается, что застройщик на втором объекте - ParkLakeCity. По данным активистов, жилищный комплекс тоже строится на земле, целевое назначение которой сельское хозяйство. Также у застройщика отсутствует разрешение на выполнение строительных работ. Хотя продажа квартир в жилищном комплексе, на месте которого сейчас только забор, уже активно идет.
Ранее издание "Gazeta.ua" сообщало, что в связи с участившимися квартирными аферами в Киевской области эксперты в сфере недвижимости рекомендуют приобретать жилье у более надежных столичных застройщиков.
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