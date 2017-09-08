EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество
  1857  6
Все про:Киевская область (1711) строительство (1775)

 Активисты разоблачили две незаконные стройки под Киевом, - СМИ

строительство

Активисты обратили внимание на незаконное строительство в селе Подгорцы Кииевской области двух жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте организации "Стоп коррупции".

В общей сложности жилыми домами планируют застроить 70 гектаров земли, целевое назначение которой - сельхозугодья. Жители села активно выступают против: к участкам, где уже началось строительство, не подведены коммуникации, в школе и садике и так не хватает мест, а дополнительные несколько тысяч жителей наверняка парализуют трассу по направлению к столице.

Отмечается, что застройщик первого объекта (ООО "Эстет Прайм Буд") перекрыл дорогу общего пользования, чтобы никого не пустить на стройплощадку. Представитель застройщика заверил активистов и сотрудников полиции, что контрольно-пропускной пункт установлен только для того, чтобы на территорию не вывозили мусора, а строительные работы с 10 августа по предписанию ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции) остановлены.

То, что строительные работы на участке выполняются без разрешений, активистам подтвердили в ГАСИ Киевской области.

"Нам сообщили, что в Подгорцах идет незаконная стройка. В ведомстве уточнили, что строительство многоквартирного жилищного комплекса проводится без соответствующего разрешения контролирующего органа. 50 буроинъекционных свай установлены неправомерно, отсутствует исполнительная документация и схема движения автотранспорта", - рассказала журналист Анастасия Глуцкая.

При этом в ГАСИ также проинформировали об ошибках в проекте жилищного комплекса. Оказалось, что проектировщик "АВН КАПИТАЛ" не учел того, что строительство идет на земельных участках, целевое назначение которых - сельскохозяйственные угодья. Также не проведена обязательная проектная экспертиза. Таким образом, нарушены как минимум два закона Украины. В связи с этим ГАСИ отменила регистрацию на начало выполнения подготовительных работ, которую выдала в апреле. Составленные протоколы о правонарушении рассмотрит суд.

Также сообщается, что застройщик на втором объекте - ParkLakeCity. По данным активистов, жилищный комплекс тоже строится на земле, целевое назначение которой сельское хозяйство. Также у застройщика отсутствует разрешение на выполнение строительных работ. Хотя продажа квартир в жилищном комплексе, на месте которого сейчас только забор, уже активно идет.

Ранее издание "Gazeta.ua" сообщало, что в связи с участившимися квартирными аферами в Киевской области эксперты в сфере недвижимости рекомендуют приобретать жилье у более надежных столичных застройщиков.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
фигня, ни один покупатель не купит квартиру без проверки документов застройщика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Германии может быть ) У нас народ тупой, может проконать
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет, именно у вас и не проконает ибо сама покупала квартиру в Черкассах и читаю все о новостройках в общении. Иногда активисты прибывают на стройки на автобусах и далеко не местные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Активисты разоблачили две незаконные стройки под Киевом, - СМИ" - мне кажется, что такого беспредела даже в Кацапстане нет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоАктивисты разоблачили две незаконные стройки под Киевом, - СМИ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти