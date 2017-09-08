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Все про:Беларусь (2747) угрозы (581) учения (2013)

 Уже набило оскомину повторять, что мы не угроза для соседей, - глава МИД Беларуси об учениях "Запад-2017"

беларусь учения 2017 запад

Западные партнеры Беларуси не заинтересованы объективно оценивать учения "Запад-2017", а хотят искусственно нагнетать ситуацию вокруг них.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, общаясь с журналистами после заседания Консультативного совета при МИД по делам белорусов зарубежья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

Смотрите также: "Запад-2017": генералы НАТО и РФ обсудили белорусско-российские учения. ФОТО

Журналисты поинтересовались у Владимира Макея, способствуют ли меры, предпринятые Беларусью перед учениями "Запад-2017", успокоению западных партнеров.

"Эти меры способствовали бы, если бы со стороны наших западных партнеров не было бы желания искусственно нагнетать ситуацию, если бы была искренняя заинтересованность в том, чтобы получить информацию об этих учениях. Чтобы была искренняя заинтересованность в объективной оценке ситуации, связанной с этими учениями. Мы констатируем, что, к сожалению, такой искренней и объективной заинтересованности нет", - заявил Макей.

Беларускому министру напомнили, что вчера Петр Порошенко в очередной раз высказал обеспокоенность, что во время учений "Запад-2017" Россия может создать ударные группировки на территории Беларуси для нападения на Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны ФРГ об учениях "Запад-2017": Русские демонстрируют силу. Количество военных - более 100 тысяч

"Уже набило оскомину повторять, что мы, Беларусь никогда не представляла угрозу для соседних государств и не имеет намерения быть такой угрозой, - заявил Макей. - Во время моего недавнего пребывания в Будапеште на встрече министров иностранных дел Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства" министры иностранных дел Польши и Украины интересовались этим вопросом. Им были даны конкретные ответы".

Напомним, учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч - на белорусской территории. Около 3000 из них - из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.

Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.

Некоторые политики и эксперты из стран Балтии, Польши и Украины высказывали опасения, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для оккупации Беларуси, вторжения в Украину, тренировки к большой войне с НАТО, а также - что российские солдаты или военная техника могут остаться в Беларуси после учений. В Беларуси опровергают эти опасения.
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ЛЮДИ!!! ВЫ Е#АНУЛИСЬ!!! 50% РЕСУРСОВ ПЛАНЕТЫ ТРАТИТСЯ НА ВОЕНЩИНУ!!! ГОРИТЕ ВСЕ В АДУ, КОТОРЫЙ САМИ СЕБЕ СТРОИТЕ!!!
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Білорусь це ворог, вони об'єднали своє ППО з РФ а це означає що вони у випадку повномасштабного наступу путіна будуть стріляти ракетами по нашим військовим літакам, які будуть злітати над Україною з військових аеродромів. З території Білорусі будуть закидатись путінські диверсанти в Західну Україну підривати мости та залізницю! З території Білорусі будуть злітати путінські літаки які будуть бомбити українські міста! З території Білорусі будуть стартувати путінські ракети, які будуть бомбити українські АЕС та військові частини в Західній Україні! Білорусь це ворог, такий самий ворог як і путін! Білоруські спецназівці давно приймають участь в війні проти України на Донбасі і цьому є докази!
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Вооруженные силы Российской Федерации и Республики Беларусь начали нести совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках единой региональной системы ПВО двух стран. Об этом заявил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, - сообщает Минобороны России.
По словам Кураченко, эти задачи возложены на авиационные части, части зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые вошли в перечень войск и сил, выделенных Россией и Беларусью в состав единой региональной системы ПВО. Взаимодействие между государствами идет через соответствующие центры управления (командные пункты).Выходит, что Кураченко врёт?
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Не лепите хуйню, уважаемый, врага он нашел. Уж если хочется ярлыков, то народ Беларуси скорее заложник, а не враг. Приграничная территория, которую заняли недососы с росийскими шевронами и со своим хламом, для блядских покатушек - это не вся Беларусь. И не надо народ Беларуси абражаць из-за одного марионеточного недолупка с камарильей. Еще неизвестно, что тут у нас начнется если хоть один выстрел в сторону Украины будет сделан с нашей территории, даже зомби совки это вряд ли поймут, я уж не говорю про думающих Беларусов
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Та верим, подстилка угрозой быть не может. Угроза - рашка.
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Оскомина то фигня. А вот, когда табло набьют, поздно будет что-то объяснять.
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нашего гражданина малолетнего по фамилии Гриб кто фсбешникам отдал а неугроза? да вы не угроза вы гандоны и путлеровские подстилки!!!
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тогда найдите и верните парня с Украины домой
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пора уже привыкнут Хуйло,Хуйлошенко ,Порохуйло это триклинических брехуна
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верим-верим , но автоматы Мы на всякий случай уже откопали из схронов...
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Уже набило оскомину повторять, что Крым никто не захватывал и на Донбассе нас нет, - глава МИД Роисси
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Уже набило оскомину повторять, что белорусы не хозяева на своей земле. Как скажет хуйло, так и будет.
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Да и украинцам набило оскомину повторять, что вы служите агрессору.
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Оскомина ))) Радуйся что членами еще рот не набили.
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Все тоже можно было и покультурные написать.
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А я злой. В отличае от тебя,мой дом оккупирован.
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Если ты такой культурный,покинь его . Никто и не заметит.
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В отличии от вас я на форуме не хамлю из-за своих личных проблем. Поэтому постарайтесь сдерживаться и писать по теме.
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Не треба ображати долбасян, вони там вугілля видобувають вже 4000 років!
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Ха! Можно подумать, что эрефия будет спрашивать ваше мнение! Использует, как презерватив плацдарм - и всё...
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Интересный этот красавец... Террористы, убийцы, фашисты рашистские напавшие на Украину веселятся там у наших границ на "учениях", а он "угрозы не видит..." Бэньки шире открой и мозгами пошевели
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я б тебе, падло гупав би доти, доки б не набив тобі таку оскомину, що тебе з-за неї і видно не було б!
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Лукашенко постарел и сдулся, полностью стал вассалом у царька пуйла.
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так він заторчав хйлу стільки, що можна 3 Білорусі купити
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«Не нужно нас пугать и самим пугаться, так как именно это является целью учений "Запад" - напугать нас, уничтожить нашу волю к защите, чтобы мы были парализованы и не смогли ничего сделать в государстве», - приводит 15min слова президента Литвы.
Опять разжигают русофобию.вот это,вот это вот разжигают.
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Знаем мы одного Вову по кличке "хуйло", так тот постоянно говорит:
"Уже набило оскомину повторять, что нас там нет. Нигде нет."
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Теорема требует доказательств, а это аксиома
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Прикувати кайданками до її папіка Медведчука і виміняти на всіх українських бранців
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Сябры ,сколько вам повторять , что пуйло спрашивать у вас небудет. Бздык трахнет главного парашника по мозгам и устроят провокацию на сопредельной границе , и что вы будите тогда делать?
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Вот интересно как он запоёт после так называемых учений. Когда путин скажет - эта бригада для вашей безопасности.
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Да, для соседей рашистов от беларусов нет угрозы - они друзья,а вот Беларусь для Раши - плацдарм для нападения на других соседей.
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Кстати Беларусь в обход Украины через рашу снабжает своим продовольствием лугандон, а это явно недружественный жест.
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В Бресте ,в магазинах ,севастопольской кильки и паштета навалом давно, цена на 15-20 % ниже , чем аналогичные наши.
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за такое морду нада набивать, а не оскомину.
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Шести литовским депутатам отказали в получении белорусских виз

8.09.2017, 17:17 Уже набило оскомину повторять, что мы не угроза для соседей, - глава МИД Беларуси об учениях "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 6683 Лауринас Кащюнас

Парламентарии собирались принять участие в дискуссии на тему военных учений «Запад-2017».

Шесть литовских парламентариев, которые намеревались в понедельник принять участие в мероприятии белорусской оппозиции в Минске, не смогли получить белорусские визы, сообщает delfi.lt.
Парламентарии собирались принять участие в дискуссии «Региональная безопасность: вызовы и перспективы» по приглашению председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.
Как подтвердил консерватор Лауринас Кащюнас, визу не получил ни один из членов литовской делегации. Кроме него, в Минск планировали ехать коллеги по партии Раса Юкнявичене, Аудронюс Ажубалис, остановивший членство в Литовском либеральном движении Гинтарас Стяпонавичюс, «аграрий» Эгидиюс Варейкис и социал-демократ Риманте Шалашявичюте.
«Мы должны были обсуждать региональную безопасность. Должны были участвовать по приглашению Лебедько, там должны быть все представители оппозиции. Мы должны были участвовать в понедельник, так, наверное, будем участвовать «по Скайпу», не так легко будет нас отключить, - сказал Кащюнас. - Месседж, который мы хотели отвезти, очевиден - что мы хотим, чтобы у нас был независимый, самостоятельный сосед, и мы надеемся, что после военных учений эта самостоятельность еще останется, особенно в военной сфере».
По его словам, главным акцентом дискуссии должны были стать начинающиеся на следующей неделе совместные российско-белорусские военные учения «Запад - 2017».
«Мы хотели независимой Беларуси, но, оказывается, тот диалог, который ведется, он скорее селективный со стороны Лукашенко. Испугался шести парламентариев», - выразил свое удивление политик.
Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов - более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.
Сегодня на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».
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ах божеж ты ж мой ...мид Беларуси , тут ведь не вас дело
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"Уже набило оскомину повторять, что мы не угроза для соседей, - глава МИД Беларуси об учениях "Запад-2017" - председатель колхоза пытается сохранить статус президента бульбашей, но уже видит вся Европа, что бацка уже давно стал для мясника путлера, памперсом.
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Нехай буде.Зубной порошок Мумиё!Забрали у оленей,та дарим вам!(на правах рекламы)
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Уже набило оскомину повторять, что мы не угроза для соседей, - глава МИД Беларуси об учениях "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 9136
Кто там нагнетает? Ржака одна с этих швейных войск.
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Ага, "не угроза"! На вашей территории иностранные спецслужбы воруют украинцев! Кто ж вам теперь поверит???
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А они до сих пор думают, что что-то решают сами, без кремлядских фсбэшников? Отмороженность это защита?
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МИД Беларуси это что? Типа пресс-секретариата по Белорусскому федеральному округу параши
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«Придется идти в партизаны»
17.08.2017
Белорусы готовятся к учениям «Запад-2017».

Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре, но уже сейчас эта тема стала одной из главных в мировых медиа.
Необычный характер предстоящих учений, больше напоминающих «мягкую оккупацию» страны, был отмечен еще тогда, когда стало известно: для переброски российского контингента в Беларусь задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов - более 4-х тысяч. Сейчас многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
Белорусы возмущены втягиванием своей страны в геополитические игры агрессивного соседа с Востока. 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».
О настроениях белорусов свидетельствуют и многочисленные комментарии к статьям на сайте Charter97.org, посвященным учениям «Запад-2017».
Когда Крым брали, у них тоже были учения
«Ехал ночью и из окна поезда видел огромную колонну войск в районе Печей. Их сопровождали ГАИ. Приехали русские войска (видел вагоны РЖД и номера на машинах с номерами российского региона). Зачем столько войск и почему такие масштабные учения?».
«Собирайте все сведения о перемещении российских войск. Делайте фото, видео, аудиозаписи, онлайн- стримы. Кто что умеет. Все сразу выкладывайте в интернет. Можете создать партизанские аккаунты под вымышленными именами, чтобы не палиться перед оккупантами. Разведка и сбор информации - это часть военных действий, очень важная часть. Это может делать каждый белорус, который не желает, чтобы русские войска превратили его дом в руины, как на Донбассе».
«Когда Крым брали, у них тоже были учения, и «их там нет», а потом - «Крым наш»! Вот и сейчас началась оккупация, только теперь Беларуси. А потом скажут: «Нас там нет». Сейчас тихонько в военных частях обоснуются и все, никто даже и не догадается!».
«Настал тот день, когда должна выйти на Площадь не только молодежь. Должен весь Минск выйти. Если мировое сообщество увидит, что весь наш народ против учений, против оккупации - это даст нам большую моральную поддержку. Весь мир должен увидеть, что мы нация. Мы едины. И это будет основанием отстранить от власти нашего неадеквата. Только все вместе мы можем защитить свою страну и стать хозяевами в своем доме».
Нужно бороться
«Надеюсь, что воины-белорусы откажутся подчиняться приказам изменников и перейдут на сторону народа, чтобы вместе защищать наши общие интересы и нашу Родину - Беларусь. Жыве Беларусь! Площадь-2017!».
«Хорошего эти учения ничего не принесут. Придется идти в партизаны. Чует моя душа».
«Похожий сценарий был в Крыму - база ВМФ на законных основаниях, а это было тогда 30 тысяч военных. Если после учений «мокшанцы» не выйдут из Беларуси, поверьте, проблем не избежать. Нужно что-то делать уже сейчас, потом будет поздно».
«Нужно бороться, не быть равнодушным, нужно всей страной выходить на улицу против путинской оккупации, против любого нахождения чужих военных на земле Беларуси. Лукашенко решил один за всю страну, сдал язык, культуру. Рабочие проснитесь, молодежь гоните всяких НОД с их пробегами, им не место в нашей стране. Люди, мы победим, если выйдем всей страной на улицу и не уйдем, пока не победим».
«Режим Луки не вечен. Рано или поздно он все равно падет. Ох и будет Лукаш за все отвечать».
«Нельзя быть в стороне, когда оккупанты лезут на нашу землю! Россияне уже доказали свое «братство» в Украине - своим фашистскими действиями, войной, убийствами украинцев... Это нужно нам всем хорошо понимать, чтобы иметь будущее и лучшую жизнь для наших детей и внуков».
«Этот режим, как и его руководитель полностью изжил себя. Он нам противен и его больше невозможно терпеть, ибо он ведет к уничтожению белорусской государственности, свободы, независимости и нейтралитета».
«Анализ ситуации дает основания для такого сценария: Грузия, Крым, Донбасс... Вопрос только в том, кто следующий? И Беларусь кажется им простейшей добычей. Готовимся к агрессии, и это не шутка и не глупый сон. Есть уверенность - будет помощь от братьев-украинцев. И главное: по зубам оккупант получит сильно, потому что мы будем защищать свою Родину».
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а хто признається, що він є загроза...
08.09.17 13:46 Россия является одним из главных источников опасности, - замгенсека НАТО
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Прес секретар російського МІДа Макей, якого називають "міністром міда Білорусі", каже:....
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тем более что набитая оскомина не самое страшное в таких делах...
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Вы угрозой Украине и Европе, не являетесь... Угрозой является Россия, под которую Беларусь легла и раздвинула ноги... Из Беларуси её "владетели" сделали проститутку, "блядь по вызову", которой пользуются, когда необходимо...
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Это ты Лукашенко рассказывай, он любит сказочки слушать, а реальность такова, что Белорусь уже давно зависимая от России страна и теперь, когда РФ стала реально на путь агрессии, любая зависимая от нее страна вполне может стать плацдармом для нападения на другие страны. Они уже изведали вкус крови и я боюсь, остановить их сейчас будет очень трудно.
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Что говорят в Берлине про учения «Запад-2017»
8.09.2017, 17:46 Уже набило оскомину повторять, что мы не угроза для соседей, - глава МИД Беларуси об учениях "Запад-2017" - Цензор.НЕТ 2095
По оценке министра обороны ФРГ, в российско-белорусских военных учениях примут участие более 100 тысяч военнослужащих.

С 14 по 20 сентября пройдут совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Заявленное министерством обороны России число принимающих участие военнослужащих - 12700. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), однако, уверена, что их будет значительно больше. Об этом она заявила после встречи министров обороны стран ЕС, которая проходила в Таллине 7 сентября, сообщает «Немецкая волна».
Для нее очевидно, что Россия этими учениями хочет продемонстрировать свои военные способности и силу. «Если кто-нибудь в этом сомневается, - добавила она, - то пусть посмотрит на большое число участвующих в маневрах «Запад-2017» - более 100 тысяч».
Журналисты в Таллине не спросили министра, на основании каких данных она назвала такое число. Поэтому на следующий день, в пятницу, 8 сентября, журналисты обратились с таким вопросом на правительственной пресс-конференции в Берлине к официальному представителю минобороны Германии.
4000 вагонов и "весь Балтфлот"
"Таковы оценки, которые курсируют в кругах НАТО, а также результаты наблюдений, осуществляемых соседними странами", - лаконично ответил пресс-секретарь министерства Йенс Флосдорф
С такой оценкой согласны многие западные, а также независимые российские эксперты. Они указывают, например, на то обстоятельство, что и по официальным данным учения будут проходить на шести полигонах в Беларуси и трех в России, что в маневрах будут принимать участие около 70 самолетов и вертолетов, примерно 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.
Для переброски же российского контингента и военной техники в район учений понадобилось более четырех тысяч железнодорожных вагонов. И даже сам командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, которого цитирует московское издание The New Times, заявил, что в учениях "Запад-2017" "в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот".
"Из всего этого прямо вытекает: к маневрам будет привлечено гораздо больше сил и средств, чем официально заявляет Москва", - констатирует The New Times.
Что скрывает армия РФ - силу или слабость?
По мнению представителей НАТО и немецких экспертов, Москва занижает число военнослужащих - участников предстоящих манеров потому, что согласно международным договоренностям на более крупные учения (свыше 13 тысяч солдат) полагается приглашать международных наблюдателей и наделять их весьма обширными полномочиями. Наблюдатели, например, должны иметь возможность контролировать "театр военных действий" с воздуха и вести спонтанные беседы с военнослужащими.
Иностранных наблюдателей на маневры "Запад-2017" тоже пригласили, немецких среди них пока нет, но, быть может, и будут. Но, сетует Йенс Флосдорф из минобороны ФРГ, они не получат статус, позволяющий обеспечить полную транспарентность, необходимую для укрепления взаимного доверия. "Когда объявляется о проведении учений с небольшим числом участников, возможности у наблюдателей сильно ограничены, - напомнил он, - поэтому важно не само по себе присутствие наблюдателей, а их возможности проводить проверки".
В Берлине считают, что Москве есть что скрывать, что там не хотят, чтобы на Западе узнали, какими возможностями обладает российская армия, и приняли бы эффективные ответные меры. У известного российского эксперта по военным вопросам Александра Гольца другое мнение на этот счет.
Он считает, что "тщательно охраняемый от Запада секрет, скорее всего, - вовсе не высокая боеготовность ударных соединений, а низкая". Гольц напоминает о том, что в российской армии постоянно создаются новые соединения, но общая численность вооруженных сил практически не растет. "Получается, что создаваемые дивизии недоукомплектованы, а значит - небоеготовны", - приходит к выводу эксперт. Это, по его мнению, и следует скрыть от иностранных наблюдателей.
Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов - более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.
Сегодня на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».
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Вы и ваш союзник Рос.Фед. представляете реальную угрозу. И не только Украине.
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Можно подумать, что Путин будет у белорусов какое-то разрешение спрашивать. Если уж он решится на широкомасштабную агрессию, то аннексирует Беларусь по ходу, между делом. Кто там ему будет сопротивляться? Правильно, никто.
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Типа этот Белорусский - слуга росеи, что то решает. (что его слушать, Говорящая голова не более. )
Аскому он набил- БЕДНЕНЬКИЙ. (запи_делся бедолага)
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Даже если войска рф и прорвутся бронетанковым броском через территорию Вейшнорыи, то Лубения и Весбария не даст пробить сувалковский коридор до Кёнигсберга. )
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100 тысячная армия отрабатывающая наступательные действия на западных границах проявление мирных стремлений Расеи!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУже набило оскомину повторять, что мы не угроза для соседей, - глава МИД Беларуси об учениях "Запад-2017"
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