 Уже набило оскомину повторять, что мы не угроза для соседей, - глава МИД Беларуси об учениях "Запад-2017"

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, общаясь с журналистами после заседания Консультативного совета при МИД по делам белорусов зарубежья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.
Журналисты поинтересовались у Владимира Макея, способствуют ли меры, предпринятые Беларусью перед учениями "Запад-2017", успокоению западных партнеров.
"Эти меры способствовали бы, если бы со стороны наших западных партнеров не было бы желания искусственно нагнетать ситуацию, если бы была искренняя заинтересованность в том, чтобы получить информацию об этих учениях. Чтобы была искренняя заинтересованность в объективной оценке ситуации, связанной с этими учениями. Мы констатируем, что, к сожалению, такой искренней и объективной заинтересованности нет", - заявил Макей.
Беларускому министру напомнили, что вчера Петр Порошенко в очередной раз высказал обеспокоенность, что во время учений "Запад-2017" Россия может создать ударные группировки на территории Беларуси для нападения на Украину.
"Уже набило оскомину повторять, что мы, Беларусь никогда не представляла угрозу для соседних государств и не имеет намерения быть такой угрозой, - заявил Макей. - Во время моего недавнего пребывания в Будапеште на встрече министров иностранных дел Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства" министры иностранных дел Польши и Украины интересовались этим вопросом. Им были даны конкретные ответы".
Напомним, учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Всего в них примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч - на белорусской территории. Около 3000 из них - из России. Планируется задействовать в маневрах до 680 единиц боевой техники.
Беларусь пригласила более 80 международных наблюдателей от ООН, ОБСЕ, ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста, Польши, стран Балтии, Скандинавии и Украины, а также военных атташе, аккредитованных в Минске.
Некоторые политики и эксперты из стран Балтии, Польши и Украины высказывали опасения, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для оккупации Беларуси, вторжения в Украину, тренировки к большой войне с НАТО, а также - что российские солдаты или военная техника могут остаться в Беларуси после учений. В Беларуси опровергают эти опасения.
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По словам Кураченко, эти задачи возложены на авиационные части, части зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые вошли в перечень войск и сил, выделенных Россией и Беларусью в состав единой региональной системы ПВО. Взаимодействие между государствами идет через соответствующие центры управления (командные пункты).Выходит, что Кураченко врёт?
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презервативплацдарм - и всё...
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Опять разжигают русофобию.вот это,вот это вот разжигают.
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"Уже набило оскомину повторять, что нас там нет. Нигде нет."
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Пуля = дура
Надя = дура
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8.09.2017, 17:17 Лауринас Кащюнас
Парламентарии собирались принять участие в дискуссии на тему военных учений «Запад-2017».
Шесть литовских парламентариев, которые намеревались в понедельник принять участие в мероприятии белорусской оппозиции в Минске, не смогли получить белорусские визы, сообщает delfi.lt.
Парламентарии собирались принять участие в дискуссии «Региональная безопасность: вызовы и перспективы» по приглашению председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.
Как подтвердил консерватор Лауринас Кащюнас, визу не получил ни один из членов литовской делегации. Кроме него, в Минск планировали ехать коллеги по партии Раса Юкнявичене, Аудронюс Ажубалис, остановивший членство в Литовском либеральном движении Гинтарас Стяпонавичюс, «аграрий» Эгидиюс Варейкис и социал-демократ Риманте Шалашявичюте.
«Мы должны были обсуждать региональную безопасность. Должны были участвовать по приглашению Лебедько, там должны быть все представители оппозиции. Мы должны были участвовать в понедельник, так, наверное, будем участвовать «по Скайпу», не так легко будет нас отключить, - сказал Кащюнас. - Месседж, который мы хотели отвезти, очевиден - что мы хотим, чтобы у нас был независимый, самостоятельный сосед, и мы надеемся, что после военных учений эта самостоятельность еще останется, особенно в военной сфере».
По его словам, главным акцентом дискуссии должны были стать начинающиеся на следующей неделе совместные российско-белорусские военные учения «Запад - 2017».
«Мы хотели независимой Беларуси, но, оказывается, тот диалог, который ведется, он скорее селективный со стороны Лукашенко. Испугался шести парламентариев», - выразил свое удивление политик.
Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов - более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.
Сегодня на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».
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Кто там нагнетает? Ржака одна с этих швейных войск.
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17.08.2017
Белорусы готовятся к учениям «Запад-2017».
Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре, но уже сейчас эта тема стала одной из главных в мировых медиа.
Необычный характер предстоящих учений, больше напоминающих «мягкую оккупацию» страны, был отмечен еще тогда, когда стало известно: для переброски российского контингента в Беларусь задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов - более 4-х тысяч. Сейчас многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
Белорусы возмущены втягиванием своей страны в геополитические игры агрессивного соседа с Востока. 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».
О настроениях белорусов свидетельствуют и многочисленные комментарии к статьям на сайте Charter97.org, посвященным учениям «Запад-2017».
Когда Крым брали, у них тоже были учения
«Ехал ночью и из окна поезда видел огромную колонну войск в районе Печей. Их сопровождали ГАИ. Приехали русские войска (видел вагоны РЖД и номера на машинах с номерами российского региона). Зачем столько войск и почему такие масштабные учения?».
«Собирайте все сведения о перемещении российских войск. Делайте фото, видео, аудиозаписи, онлайн- стримы. Кто что умеет. Все сразу выкладывайте в интернет. Можете создать партизанские аккаунты под вымышленными именами, чтобы не палиться перед оккупантами. Разведка и сбор информации - это часть военных действий, очень важная часть. Это может делать каждый белорус, который не желает, чтобы русские войска превратили его дом в руины, как на Донбассе».
«Когда Крым брали, у них тоже были учения, и «их там нет», а потом - «Крым наш»! Вот и сейчас началась оккупация, только теперь Беларуси. А потом скажут: «Нас там нет». Сейчас тихонько в военных частях обоснуются и все, никто даже и не догадается!».
«Настал тот день, когда должна выйти на Площадь не только молодежь. Должен весь Минск выйти. Если мировое сообщество увидит, что весь наш народ против учений, против оккупации - это даст нам большую моральную поддержку. Весь мир должен увидеть, что мы нация. Мы едины. И это будет основанием отстранить от власти нашего неадеквата. Только все вместе мы можем защитить свою страну и стать хозяевами в своем доме».
Нужно бороться
«Надеюсь, что воины-белорусы откажутся подчиняться приказам изменников и перейдут на сторону народа, чтобы вместе защищать наши общие интересы и нашу Родину - Беларусь. Жыве Беларусь! Площадь-2017!».
«Хорошего эти учения ничего не принесут. Придется идти в партизаны. Чует моя душа».
«Похожий сценарий был в Крыму - база ВМФ на законных основаниях, а это было тогда 30 тысяч военных. Если после учений «мокшанцы» не выйдут из Беларуси, поверьте, проблем не избежать. Нужно что-то делать уже сейчас, потом будет поздно».
«Нужно бороться, не быть равнодушным, нужно всей страной выходить на улицу против путинской оккупации, против любого нахождения чужих военных на земле Беларуси. Лукашенко решил один за всю страну, сдал язык, культуру. Рабочие проснитесь, молодежь гоните всяких НОД с их пробегами, им не место в нашей стране. Люди, мы победим, если выйдем всей страной на улицу и не уйдем, пока не победим».
«Режим Луки не вечен. Рано или поздно он все равно падет. Ох и будет Лукаш за все отвечать».
«Нельзя быть в стороне, когда оккупанты лезут на нашу землю! Россияне уже доказали свое «братство» в Украине - своим фашистскими действиями, войной, убийствами украинцев... Это нужно нам всем хорошо понимать, чтобы иметь будущее и лучшую жизнь для наших детей и внуков».
«Этот режим, как и его руководитель полностью изжил себя. Он нам противен и его больше невозможно терпеть, ибо он ведет к уничтожению белорусской государственности, свободы, независимости и нейтралитета».
«Анализ ситуации дает основания для такого сценария: Грузия, Крым, Донбасс... Вопрос только в том, кто следующий? И Беларусь кажется им простейшей добычей. Готовимся к агрессии, и это не шутка и не глупый сон. Есть уверенность - будет помощь от братьев-украинцев. И главное: по зубам оккупант получит сильно, потому что мы будем защищать свою Родину».
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08.09.17 13:46 Россия является одним из главных источников опасности, - замгенсека НАТО
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8.09.2017, 17:46
По оценке министра обороны ФРГ, в российско-белорусских военных учениях примут участие более 100 тысяч военнослужащих.
С 14 по 20 сентября пройдут совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Заявленное министерством обороны России число принимающих участие военнослужащих - 12700. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), однако, уверена, что их будет значительно больше. Об этом она заявила после встречи министров обороны стран ЕС, которая проходила в Таллине 7 сентября, сообщает «Немецкая волна».
Для нее очевидно, что Россия этими учениями хочет продемонстрировать свои военные способности и силу. «Если кто-нибудь в этом сомневается, - добавила она, - то пусть посмотрит на большое число участвующих в маневрах «Запад-2017» - более 100 тысяч».
Журналисты в Таллине не спросили министра, на основании каких данных она назвала такое число. Поэтому на следующий день, в пятницу, 8 сентября, журналисты обратились с таким вопросом на правительственной пресс-конференции в Берлине к официальному представителю минобороны Германии.
4000 вагонов и "весь Балтфлот"
"Таковы оценки, которые курсируют в кругах НАТО, а также результаты наблюдений, осуществляемых соседними странами", - лаконично ответил пресс-секретарь министерства Йенс Флосдорф
С такой оценкой согласны многие западные, а также независимые российские эксперты. Они указывают, например, на то обстоятельство, что и по официальным данным учения будут проходить на шести полигонах в Беларуси и трех в России, что в маневрах будут принимать участие около 70 самолетов и вертолетов, примерно 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.
Для переброски же российского контингента и военной техники в район учений понадобилось более четырех тысяч железнодорожных вагонов. И даже сам командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, которого цитирует московское издание The New Times, заявил, что в учениях "Запад-2017" "в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот".
"Из всего этого прямо вытекает: к маневрам будет привлечено гораздо больше сил и средств, чем официально заявляет Москва", - констатирует The New Times.
Что скрывает армия РФ - силу или слабость?
По мнению представителей НАТО и немецких экспертов, Москва занижает число военнослужащих - участников предстоящих манеров потому, что согласно международным договоренностям на более крупные учения (свыше 13 тысяч солдат) полагается приглашать международных наблюдателей и наделять их весьма обширными полномочиями. Наблюдатели, например, должны иметь возможность контролировать "театр военных действий" с воздуха и вести спонтанные беседы с военнослужащими.
Иностранных наблюдателей на маневры "Запад-2017" тоже пригласили, немецких среди них пока нет, но, быть может, и будут. Но, сетует Йенс Флосдорф из минобороны ФРГ, они не получат статус, позволяющий обеспечить полную транспарентность, необходимую для укрепления взаимного доверия. "Когда объявляется о проведении учений с небольшим числом участников, возможности у наблюдателей сильно ограничены, - напомнил он, - поэтому важно не само по себе присутствие наблюдателей, а их возможности проводить проверки".
В Берлине считают, что Москве есть что скрывать, что там не хотят, чтобы на Западе узнали, какими возможностями обладает российская армия, и приняли бы эффективные ответные меры. У известного российского эксперта по военным вопросам Александра Гольца другое мнение на этот счет.
Он считает, что "тщательно охраняемый от Запада секрет, скорее всего, - вовсе не высокая боеготовность ударных соединений, а низкая". Гольц напоминает о том, что в российской армии постоянно создаются новые соединения, но общая численность вооруженных сил практически не растет. "Получается, что создаваемые дивизии недоукомплектованы, а значит - небоеготовны", - приходит к выводу эксперт. Это, по его мнению, и следует скрыть от иностранных наблюдателей.
Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов - более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.
В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.
Сегодня на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».
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Аскому он набил- БЕДНЕНЬКИЙ. (запи_делся бедолага)
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