EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  331  9
Материалы по теме:
Все про:МИД (4273) Беца (146) Гриб_Павел (9)

 Беца: МИД не получал от России ответа на ноту протеста в отношении задержанного Павла Гриба

мид

Министерство иностранных дел Украины не получило от России ответа на ноту протеста относительно похищенного гражданина Украины Павла Гриба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Отправили ноту с требованиями: обеспечить доступ консулов ​​к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, обеспечить его право на адвокатскую защиту и обеспечить лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет. По состоянию на сейчас ответа от России нет", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитников не пускают к похищенному украинцу Грибу, - адвокат

Накануне МИД Украины заявил, что похищенного в Беларуси украинца Гриба содержат в в управлении ФСБ России в Краснодаре.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси. Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына и " надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

На фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила что " Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ".

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильные цвета у диаграммы, но ее не мешало бы повернуть на 90 градусов. Так русским намного доходчивей будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
До росіян дійде тільки тоді коли Україна закриє кордон і введе візовий режим з кацапами, а візи в Україну потрібно буде отримувати в Польщі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так могут любого выкрасть и посадить в железный ящик. Чего он там понаписал? Если надо- спецслужбы достанут везде ,как Яндарбиева в Эмиратах или Литвиненко. Не говоря уже о взрывах в машине целых генералов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нам підкладають у свідомість наступну савченко. Вся ця історія вишита білими нитками. Кожен день на "Цензорі" буде 5-10 новин про цього зрадника. Так пару місяців і депутатом Ради оберуть і Героя України дадуть. Люди! Ви шо? Подуріли за край?

п.с. 6 говина в ленті, ще 4 до рівня савченко "Грибу плохо" або " гриб опроверг что ему плохо" "МИД подтверждает что не получал подтверждения что грибу плохо" та таке інше....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вполне возможно... что то сомнительно, чтобы мокшанская гебня
устраивала такую сложную операцию во захвату злопца который
что то там постил в сетях... вся Украина этим занимается, а некоторые
имеют даже сотни тысяч подписчиков - и половина цензора их знает...
Но мокшам на них пофиг - они вдруг затеяли захват никому не известного
и непонятно чем отличившегося... Но зато сейчас о нем трубят не меньше
чем о Троянской кобыле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо ноти не діють, очевидно, що необхідно вживати інших заходів - запроваджувати візовий режим і нові санкції, висилати російських "дипломатів", закрити якщо не посольство, то хоча б консульства та так зване "Россотрудничество". Зрештою, можна затримувати російських громадян у відповідь, для чого можна знайти достатньо законних підстав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Український МЗС може допомогти лише в одному, щоб людину більше ніколи ніхто не знайшов
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеца: МИД не получал от России ответа на ноту протеста в отношении задержанного Павла Гриба
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти