 Беца: МИД не получал от России ответа на ноту протеста в отношении задержанного Павла Гриба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Отправили ноту с требованиями: обеспечить доступ консулов к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, обеспечить его право на адвокатскую защиту и обеспечить лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет. По состоянию на сейчас ответа от России нет", - сказала она.
Накануне МИД Украины заявил, что похищенного в Беларуси украинца Гриба содержат в в управлении ФСБ России в Краснодаре.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси. Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына и " надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
На фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила что " Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ".
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п.с. 6 говина в ленті, ще 4 до рівня савченко "Грибу плохо" або " гриб опроверг что ему плохо" "МИД подтверждает что не получал подтверждения что грибу плохо" та таке інше....
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устраивала такую сложную операцию во захвату злопца который
что то там постил в сетях... вся Украина этим занимается, а некоторые
имеют даже сотни тысяч подписчиков - и половина цензора их знает...
Но мокшам на них пофиг - они вдруг затеяли захват никому не известного
и непонятно чем отличившегося... Но зато сейчас о нем трубят не меньше
чем о Троянской кобыле...
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