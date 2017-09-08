 Гройсман о 800 млн грн дотаций Косюку: "Кто больше производит, тот больше и получает"

Об этом он сказал 8 сентября в парламенте во время часа вопросов к правительству, пишет Экономическая правда.
В частности, отвечая на политическое заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко с призывом изменить порядок предоставления субсидий и дотаций, чтобы "олигархи не получали миллиарды компенсаций на покупку яхт и поместий", Гройсман сказал следующее:
"Порядок поддержки аграрного сектора, утвержденный правительством, предусматривает поддержку не конкретного предпринимателя, а производителя. Кто больше производит, тот больше и получает дотаций. Справедливо ли это - сегодня трудно ответить".
Премьер также ответил Ляшко, что изменить порядок можно в стенах украинского парламента.
Гройсман также отметил, что в 2018 году предусмотрено дополнительно 1 млрд гривен на поддержку малого фермерства.
Как сообщалось, за январь-июнь 2017 г. из государственного бюджета было выделено 1,91 гривен на дотации для аграрных предприятий.
Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний Мироновский хлебопродукт.
Предприятие принадлежит бизнесмену Юрию Косюку, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента.
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Сейчас курятина сравнялась со свининой и догоняет говядину при гораздо меньшей себестоимости - т.е. барыги тупо зажрались - и субсидии получают, и цены поднимают до европейских рыночных.
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Сейчас этот бизнес приносит сверхприбыли, а барыги все повышают цены.
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Там и без субсидий сверхприбыли.
Так что правильно в данном случае Ляшко говорит - давать субсидии из бюджета тем, кто и так имеет сверхприбыли - преступление.
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Порошенко - 48 часа
Гройсман - 72 часа
Аваков - 196 часов
Депутат - 320 часов
Врач - в другой жизни
Учитель - в другой жизни
Пенсионер - через две других жизни
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На сегодняшний день, например, получасовая операция в ГОСУДАРСТВЕННОЙ больнице стоит от 5000 и до 100000 грн чисто в карман врачу. При том, что он зп получает, при том, что медикаменты и инструменты-аппаратуру предоставляет государство.
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самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку. Якщо він не може вести бізнес без державної підтримки - нехай йде з ринку...
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Производитель поднимает цены(он монополист) - регулятор молчит.
Цена становится выше европейской - производитель в офигенном плюсе. Регулятор молчит. решение проблемы от государства - надо выделить дотации.
А производитель поднимает цены.
Что не сдалаешь ради кума....
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Вот так и появляются монополисты, которые за счет государства сначала душат более мелких, а потом (когда нет конкурентов) задирают цены до небес.
Кто больше производит - тот больше прибыли и так получает, ему не помогать нужно, а обдирать налогами. А помогать именно тому, кто пока еще мало производит.
А то 20 лет Украина "помогает" Фирташам, Ахметовым и прочим "беднякам"...
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Так что больше получает, не тот кто больше производит, а тот кто ближе к Пете ходит.
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А следовательно с буя ли ему субсидии давать? Не понять логику этого никчёмного базарного чуда.
Давайте и другим участником рынка тоже, субсидируя таким образом всю отрасль, а не только тому кто "много производит". Мразь.
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Он отметил, что конфискованные средства будут направлены на "финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны".
"Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан", - подытожил Турчинов.
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ЦЕ НИЖЧЕ КИЇВСЬКОЇ ЦІНИ МАЙЖЕ НА 100 (СТО ! ) ГРИВЕНЬ!
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А теперь можете представить себе "организацию свободного оборота" с/х земель !!!
Во где народ будет охреневать от "справедливого" беспредела
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Дострокові президентські на цю осінь
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1% населення отримує 95% доходів..
грося робе все,щоб бідні бідніли, а багаті безсоромно жирували
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Только Косюк не смотря на дотации поднял цену на свою продукцию: курятину на 30-40%, на мясо тоже на 30-40%
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Ю.Косюк. 3-е место в топе миллиардеров Украины.
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БПП: на словах "поддержка малого бизнеса", а на деле - дотации олигархам.
А ну, порохососы, давайте, шуршите методичками.
Хочу послушать про популизм и пустые обещания.
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Отже ж сучара - бреше і не червоніє
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