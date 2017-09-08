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 Политика Украины
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Все про:дотации (59) Ляшко (1531) сельское хозяйство (227) Гройсман (3375) Косюк (4)

 Гройсман о 800 млн грн дотаций Косюку: "Кто больше производит, тот больше и получает"

косюк

Премьер-министр Владимир Гройсман объясняет, что порядок поддержки аграрного сектора предусматривает поддержку конкретного производителя, который демонстрирует высокие показатели.

Об этом он сказал 8 сентября в парламенте во время часа вопросов к правительству, пишет Экономическая правда.

В частности, отвечая на политическое заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко с призывом изменить порядок предоставления субсидий и дотаций, чтобы "олигархи не получали миллиарды компенсаций на покупку яхт и поместий", Гройсман сказал следующее:

"Порядок поддержки аграрного сектора, утвержденный правительством, предусматривает поддержку не конкретного предпринимателя, а производителя. Кто больше производит, тот больше и получает дотаций. Справедливо ли это - сегодня трудно ответить".

Премьер также ответил Ляшко, что изменить порядок можно в стенах украинского парламента.

Гройсман также отметил, что в 2018 году предусмотрено дополнительно 1 млрд гривен на поддержку малого фермерства.

Как сообщалось, за январь-июнь 2017 г. из государственного бюджета было выделено 1,91 гривен на дотации для аграрных предприятий.

Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний Мироновский хлебопродукт.

Предприятие принадлежит бизнесмену Юрию Косюку, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента.
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Навіщо дотації експортерам? Вони ж і так отримують відшкодування ПДВ з бюджету! в 2016 році отримали 96 млрд грн, а у 2017 році отримають 120 млрд грн!!!!!! Це при тому що міноборони в 2016 році отримає тільки 64 млрд грн на ВСЮ АРМІЮ ТА ФЛОТ! Навіщо ще давати гроші олігархам? Це якийсь зашквар!
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ещё Кучма ему кашлял!! так, что это нормальное положение дел!
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При Кучме курятина была очень дешевой и эти субсидии по этому поводу были оправданными.
Сейчас курятина сравнялась со свининой и догоняет говядину при гораздо меньшей себестоимости - т.е. барыги тупо зажрались - и субсидии получают, и цены поднимают до европейских рыночных.
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Кучма вливал для того, чтобы поднять этот бизнес в стране.
Сейчас этот бизнес приносит сверхприбыли, а барыги все повышают цены.
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Кой черт вообще выделяются субсидии этим Нашим Рябам и прочим производителям бройлеров? Они ведь цены в связи с субсидиями не опускают - наоборот - поднимают.
Там и без субсидий сверхприбыли.
Так что правильно в данном случае Ляшко говорит - давать субсидии из бюджета тем, кто и так имеет сверхприбыли - преступление.
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Ну не малому же и среднему бизнесу дотации давать, те ещё конкуренцию косюку создадут!
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А как понять от какой цифры рассчитывать субсидию малому бизнесу, если у них все в тени?
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Вообще то, тот кто много производит, тот и прибылЯ имеет, а поддерживать нужно развитие МАЛОГО и среднего ьизнеса, а не монополии. Но, этому ни на базаре, ни в МАУП не учат((
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Основной посыл - государство поддерживает монополистов и олигархов, а не мелкий и средний бизнес, которые и являются основным двигателем экономики во всем мире.
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так вся "реформаторская" идея которая сейчас витает в воздухе банковой и "околонаучной среде" что надо в Украине строить олигархическое государство, только честное аля Южная Корея 2.0, где население платит огромные налоги и сосёт лапу, а корпорации получают субсидии. Юрий Романенко на подсосе Пинчука эту идею форсит.
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За какое время получит 1 млн грн:

Порошенко - 48 часа

Гройсман - 72 часа
Аваков - 196 часов
Депутат - 320 часов

Врач - в другой жизни

Учитель - в другой жизни

Пенсионер - через две других жизни
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Ну - врачей не обижайте.
На сегодняшний день, например, получасовая операция в ГОСУДАРСТВЕННОЙ больнице стоит от 5000 и до 100000 грн чисто в карман врачу. При том, что он зп получает, при том, что медикаменты и инструменты-аппаратуру предоставляет государство.
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Премьер такое не мог сказать , или правда что он диплом купил.
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Взагалі-то Косюк не якійсь благодійник, а підприємець... А підприємництво, як відомо -
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку. Якщо він не може вести бізнес без державної підтримки - нехай йде з ринку...
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но если он рукожоп, как тогда? Украина социальноориентированное государство и собирает немалые налоги, чтобы помогать сирым и убогим.
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Получил дотацию и поднялись цены на его продукцию - мясо птицы. Наверное так и должно быть ...
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нагло и открытую сказал даже лазом не моргнув шо "корыто "не для народа .во времена настали
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Я думаю, їх не будуть хоронити як нас на кладовищах. Вони на піраміди в цетрі Парижа складають. Треба зрозуміти і допомогти
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Дотации ето всегда коррупция и воровство и тупиковое направление развития. Не можешь производить конкурентую продукцию- уходи из рынка занимайся другим. Ато будет как с шахтами которые додотировались пока в жопу не залезли с ногами.
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еще недавно по селам ездили частные заготовители мяса, теперь их нет - нечего заготавливать. Вова говорит скоро мясная продукция подешевеет...ну-ну. Кто живет поближе к границе - устраивают шоппинг по мясным лавкам соседних государств. Вот так мы не интегрируемся, а "вгрызаемся" в Европу.
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- Вы довольно пошлый человек,- возражал Бендер,- вы любите деньги больше, чем надо!
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переводим 800 милл на золотишко - получил больше 2 тонн золота !
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Интересный подход.
Производитель поднимает цены(он монополист) - регулятор молчит.
Цена становится выше европейской - производитель в офигенном плюсе. Регулятор молчит. решение проблемы от государства - надо выделить дотации.
А производитель поднимает цены.

Что не сдалаешь ради кума....
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и все это на радость однотуровым.....благодарочка им
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Почему вообще крупный бизнес должен что-то от государства получать, мурло ты грёбаное? Это такой свободный рынок, о котором вы соевые любите рассказывать?
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За что миллионерам дают дотации ? Он что нищий, у него нет денег на развитие бизнеса, он работает себе в убыток ??? Вместо того что бы развивать фермерство, давать поддержку простым людям, выращивающим что-то на земле - они отдают почти МИЛЛИАРД гривен монополисту ... и тот в благодарность конкретно поднимает цену на свои окорочка и продает их нам дороже чем в Европу ! Там ведь конкуренция - сильно не разгуляешься , а у нас можно ставить цену какую захочешь - монополия . И за это ему дотацию еще, бля ...
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Цена на мясо курицы в Польше дешевле,чем в Украине. Как можно довать дотации ? Это чистое воровство.
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"Кто больше производит, тот больше и получает"

Вот так и появляются монополисты, которые за счет государства сначала душат более мелких, а потом (когда нет конкурентов) задирают цены до небес.
Кто больше производит - тот больше прибыли и так получает, ему не помогать нужно, а обдирать налогами. А помогать именно тому, кто пока еще мало производит.
А то 20 лет Украина "помогает" Фирташам, Ахметовым и прочим "беднякам"...
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А еще все покупающие авто должны неипические пошлины платить, чтоб национальный производитель Тариэл Васадзе ощасливил страну 8-ю Ланосами в квартал и десятком китайских пердолетов (типа отечественнх).
Так что больше получает, не тот кто больше производит, а тот кто ближе к Пете ходит.
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Повна дурня. У нас на столах що - половина меню з "нашої ряби"? А дрібних фермерів взагалі поклали в стойло! Я ще їм інше м'ясо і буряк і пшеницю. Але, якщо премєр так заявив про 50%, то куди дивиться антимонопольний, що дозволив одному человєку завоювати на 50 % ринок С/Г
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Ну если он много производит, логично предположить, что у него и прибыли хорошие.
А следовательно с буя ли ему субсидии давать? Не понять логику этого никчёмного базарного чуда.
Давайте и другим участником рынка тоже, субсидируя таким образом всю отрасль, а не только тому кто "много производит". Мразь.
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курятина , после успешнейших и стремительных реХформ , стала стратегическим продуктом ,
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- народ - а статью хоть кто то читал? там черным по белому написано - шо если депутаты в бюджет 2018 заложат другой принцип - будет все по другому - не ну меня это всегда удивлает - одни писатели - а как кричат .кричат жалобно))))
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Ляшко хочет направить дотации своим пацанам. А чтобы отменить их вообще - так нет
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800 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН одной фирме, которая и так прибыльная в плюсах - коррупция на уровне президента и премьер министра . А деньги то из бюджета налогоплательщиков Украины .Ну и на фига мне платить налоги за платную медицину , платное образование , содержать чиновников с зарплатами по семь миллионов гривен в месяц ? = = Гнать в шею этих ублюдков с миллионными зарплатами .
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Дурнику.Краще дотируй тех,хто починае бизнес.Щоб Косюков,було багато,а не один
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Ипать! Вот это высер!...да это логика директора винницкого базара но не премьера Украины!
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"приговор суда, окончательное решение относительно зачисления этих средств на счета Государственного казначейства - в Государственный бюджет Украины", - сказал Турчинов.
Он отметил, что конфискованные средства будут направлены на "финансирование Государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны".
"Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан", - подытожил Турчинов.
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"Гройсман о 800 млн грн дотаций Косюку: "Кто больше производит, тот больше и получает" - это очень красноречивый факт, на кого работает демагог и пиарщик Грося, винницкий торгаш даже не вспоминает, что необходимо ликвидировать коммунистический или олигархический монополизм, а без этого никаких реформ не может быть в принципе, это называется лукавая имитация реформ, а правильнее сказать, окозамыливание, или саботаж реформ, у нас ничего не меняется, как были монополии на газ, на воду, на электроэнергию, так они и поныне процветают, никакой конкуренцией даже не пахнет, другими словами, тот же почерк, что и у барыги, слова совершенно расходятся с делами, у власти сплошные бульбомёты.
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Польща, супермаркти Lidl, ось просто тепер. Свинина свіжа 7,79 зл. за 1 кг - порахуйте самі, скільки це в гривнях.
ЦЕ НИЖЧЕ КИЇВСЬКОЇ ЦІНИ МАЙЖЕ НА 100 (СТО ! ) ГРИВЕНЬ!
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Ну - не на 100. В Киеве свинина в принципе чуть больше 100 грн стоит.
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Пару недель назад в супермаркете Метро покупал свинину по 140 грн.
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Ну ак вам подход к спаведливоиму распределению государственной помощи для развития фермерства?!
А теперь можете представить себе "организацию свободного оборота" с/х земель !!!
Во где народ будет охреневать от "справедливого" беспредела
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У цього латифундиста Косюка у власності цілий елітний круїзний комплекс за 200млн долл. І це ми сподіваємось, що бариги побудують нам країну???
Дострокові президентські на цю осінь
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країна стає не стабільною, коли
1% населення отримує 95% доходів..

грося робе все,щоб бідні бідніли, а багаті безсоромно жирували
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Косюк получил 42% от суммы всех дотаций на животноводство.
======================
Только Косюк не смотря на дотации поднял цену на свою продукцию: курятину на 30-40%, на мясо тоже на 30-40%
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Дота́ція (від лат. dotatio - дар, пожертва) - доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів нижчих рівнів; різновид субсидії. Дотація - це безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчому, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами.
Ю.Косюк. 3-е место в топе миллиардеров Украины.
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Гыыыы. Вот это реформы! "Кто больше производит, тот и получает дотации". И кто же производит больше? )) Корпорации!

БПП: на словах "поддержка малого бизнеса", а на деле - дотации олигархам.
А ну, порохососы, давайте, шуршите методичками.
Хочу послушать про популизм и пустые обещания.
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Кто личный друг президента,тот больше и получает
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Нічого такого порядок підтримки агросектору не передбачає.
Отже ж сучара - бреше і не червоніє
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о 800 млн грн дотаций Косюку: "Кто больше производит, тот больше и получает"
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