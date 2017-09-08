 Оборудование европейских фирм обнаружено на захваченных РФ вышках "Черноморнефтегаза", - представитель Президента в АРК Бабин

Об этом Крым.Реалии рассказал представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во время очередного осмотра мы выявили отдельные технологические устройства некоторых стран. Это фирмы, которые вопреки санкциям поставляют свою технику. Мы выявим, кто именно эти технологии поставляет, и эти поставщики будут наказаны", - заявил Бабин.
При этом он не уточнил конкретных названий фирм, добавив только, что они европейские.
В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже предприятие было юридически воссоздано на материковой части Украины.
17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. "Нафтогаз" инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций.
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Как -то Грибыискайте не очень-то мощный союзник .
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правда он это сказал по другому поводу, но сказал же шедеврально!!
эту цитату нужно в школах преподавать и в летопись на века заносить!!!
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Две голландские компании Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek помогли путинскому режиму возводить "символ аннексии" - мост через Керченский пролив, который территориально соединит РФ с Крымом. Внимание на это обратил депутат Верховной Рады Владимир Арьев. Отметим, что компании создали и продали РФ машину для забивания свай моста. Представители обеих компаний уверяют, что якобы совсем не виноваты, так как продавали оборудование для работ России, а не в Крыму.
Тем не менее, власти Нидерландов весьма жестко отреагировали на участие компаний в скандальном строительстве. Они анонсировали расследование в отношении компаний, замаравших репутацию сотрудничеством с оккупантом. Комментируя ситуацию, Арьев подставил под сомнение тот факт, что голландцы не знали конечной точки назначения своего оборудования.
"Кажущаяся наивность в некоторых бизнес-кругах является симптоматической", - подчеркнул он.
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