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 Политика Украины
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 Оборудование европейских фирм обнаружено на захваченных РФ вышках "Черноморнефтегаза", - представитель Президента в АРК Бабин

россия газ добыча вышки черноморнефтегаз

Во время планового осмотра захваченных Россией буровых установок Украины в Черном море украинская сторона обнаружила иностранное оборудование, которое вопреки санкциям используется на вышках.

Об этом Крым.Реалии рассказал представитель президента Украины в АРК Борис Бабин, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Власти Нидерландов проверят участие голландских фирм в строительстве Керченского моста, - СМИ

"Во время очередного осмотра мы выявили отдельные технологические устройства некоторых стран. Это фирмы, которые вопреки санкциям поставляют свою технику. Мы выявим, кто именно эти технологии поставляет, и эти поставщики будут наказаны", - заявил Бабин.

При этом он не уточнил конкретных названий фирм, добавив только, что они европейские.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже предприятие было юридически воссоздано на материковой части Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал незаконно присвоенное имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму

17 октября 2016 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. "Нафтогаз" инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций.
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Нужно было не сдавать все без боя. Теперь бесполезно руками махать.
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Европа первая предаст при удобном случае. Единственный наш заграничный союзник - это США.
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Трамп ещё тот передаст. А вот Канада у вас видно под вопросом.
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Канада, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Испания, Великобритания, США, Молдова, Финляндия - вот основной фронт
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«Не нужно нас пугать и самим пугаться, так как именно это является целью учений "Запад" - напугать нас, уничтожить нашу волю к защите, чтобы мы были парализованы и не смогли ничего сделать в государстве», - приводит 15min слова президента.
Как -то Грибыискайте не очень-то мощный союзник .
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Старший сын президента США Дональд Трамп-младший в четверг рассказал сотрудникам юридического комитета Сената США о своей встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в прошлом году, на которой, как утверждается, обсуждался вопрос о "компромате" на Хиллари Клинтон - соперницу его отца на президентских выборах.
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планово осмотрели,планово открутили бы оборудование и головы тем кто там сидит
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Это меркель кричит о санкциях... Вы чего действительно такие тупые или в это верите?
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ну как так - вышки отобраны Рашей, а наши спецы там лазают, да еще находят иностранное оборудование!? Может Бойко разрешил.
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Санкции? Какие такие санкции ? Европейские "ценности" да вы о чем ???
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"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков



правда он это сказал по другому поводу, но сказал же шедеврально!!
эту цитату нужно в школах преподавать и в летопись на века заносить!!!
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В Голландии две компании уличили в сотрудничестве с РФ по строительству путинского моста в Крыму
Две голландские компании Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek помогли путинскому режиму возводить "символ аннексии" - мост через Керченский пролив, который территориально соединит РФ с Крымом. Внимание на это обратил депутат Верховной Рады Владимир Арьев. Отметим, что компании создали и продали РФ машину для забивания свай моста. Представители обеих компаний уверяют, что якобы совсем не виноваты, так как продавали оборудование для работ России, а не в Крыму.
Тем не менее, власти Нидерландов весьма жестко отреагировали на участие компаний в скандальном строительстве. Они анонсировали расследование в отношении компаний, замаравших репутацию сотрудничеством с оккупантом. Комментируя ситуацию, Арьев подставил под сомнение тот факт, что голландцы не знали конечной точки назначения своего оборудования.
"Кажущаяся наивность в некоторых бизнес-кругах является симптоматической", - подчеркнул он.
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А разве мост строят? Разве это не монтаж в Мосфильме? А разве тупорылые кацапы смогут его построить? А разве он будет стоять на этом грунте? Зачем так переживать, за то чего нет и не будет?
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Звичайно , для багатьох , коли йдеться про гроші , то мораль ,(нажаль) відсунуть подалі . Ось і у цьому випадку так.
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у некоторых еще и убеждения. Вот интересно, Аграмунт за деньги свою лабуду толкает? Или Вагенкнехт? или Ле Дриан?
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Ще років через 10 порохориги абнаружат, що ці вишки стоять на українському шельфі і крадуть український газ
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Дума....така- цензор рекламує московських щурів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОборудование европейских фирм обнаружено на захваченных РФ вышках "Черноморнефтегаза", - представитель Президента в АРК Бабин
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