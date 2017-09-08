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 Политика Украины
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 10% учеников в Украине обучаются на других языках, - замглавы Минобразования

хобзей

Планируемые изменения относительно языка преподавания начнутся в 2020 году.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас около 10% учеников обучаются на других языках, 90% - учатся на украинском языке. Из других языков большинство учатся на русском языке, на польском языке есть пять школ, на венгерском в 176 школах, на румынском немного больше, потому что они в Закарпатье и в Черновицкой области, но это тоже меньше 200. Несколько школ на молдавском, одна словацкая в Ужгороде, сейчас мы делаем школу на крымскотатарском языке", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша призвала Украину к консультациям по применению норм нового закона об образовании о языках нацменьшинств в школах

"Статья 7 в редакции, принятой ВРУ, немного меняет подходы к обучению учащихся национальных меньшинств. На сегодня ситуация такова, что во всех трех ступенях школы обучение в школах меньшинств осуществляется на языке национального меньшинства. То есть в этих школах изучение государственного украинского языка идет только на уроках украинского языка и литературы. Эта ситуация приводит к тому, что граждане Украины, особенно, Береговского и Виноградовского районов, где учатся на венгерском языке, ВНО по украинскому языку могут сдать примерно 40%. Эта ситуация очень настораживает, потому что мы фактически не даем этим людям возможности реализоваться в родном государстве. Поэтому парламент принял решение, что с 2020 года право учиться на языке меньшинства будут иметь только в дошкольных учреждениях и в начальных школах. В основной школе с 5 по 9 класс и старшей профильной с 10 по 11 (а в будущем по 12) обучение общеобразовательным предметам будет осуществляться на украинском языке, но параллельно будет изучение языка, литературы, истории национального меньшинства на языке национального меньшинства", - пояснил Павел Хобзей.

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дивишся на таких замів та розумієш, що той міністр лише для картинки в змі.
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Дивишся на таких замів та розумієш, що як добре, що вiн в мiнiстерствi а не ти.
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Косюк,обучение в Украине должно быть на государственном языке,как в любой цивилизованной стране. Чего ты занимаешься стимуляцией сепаратизма? Только украинский,а родной язык для неэтнических граждан должны включать в обучение как третий,после английского и по желанию учеников.
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вы заметили, что все последние действия правительства намечены на 2020 год? А до этого как жить
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многие так и решают. Мои знакомые сегодня всей семьёю отправилися на ПМЖ, а это не алкаши или бомжи.
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молодёжь в Береговском и Виноградовском районах с большим трудом разговаривает на украинском языке!!! и это действительно проблема для них и для тех куда они идут работать!
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Так а хто їм доктор? Чи вони вважають, що живуть не в Україні?
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А тепер заговорять. На Данбасе теж з трудом говорили
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И кто кого и где притесняет? Комменты излишни. Народ Украины один из самых толерантных в Европе. Но лучше не злить
10% учеников в Украине обучаются на других языках, - замглавы Минобразования - Цензор.НЕТ 181
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Так, а тепер читаемо про Румунию:
*По данным переписи 2011 года численность украинцев в Румынии составляет 51 703 человек, при этом более 60% украинцев Румынии проживают в жудеце Марамуреш

в сместе с этим:

В современной Румыния нет дошкольных учреждений, начальной, восьмилетней, средней школы с преподаванием на украинском языке. В Румынии действует единственное учебное заведение с украинским языком преподавания - Украинский лицей им. Т.Г.Шевченко в г. Сигету-Мармацией. В отдельных румынских школах в регионах компактного проживания украинцев, украинский язык и литература преподается как предмет.
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В Германию как-то приехала пожилая турчанка. На воссоединение с семьей. Когда встал вопрос об оформлении гражданства, власти ее на бесплатные языковые курсы немецкого языка определили. Она ни в какую, мол она и на турецком безграмотная, а уж немецкую грамматику тогда зачем ей учить? Ей популярно объяснили: Одно дело - турист, с него взятки гладки, а гражданин Германии, не умеющий прочитать надпись типа "В случае опасности повернуть рычаг против часовой стрелки и нажать на дверь" - представляет опасность и для себя и для окружающих. Так что или учи язык или домой. Кто-то сомневается, что она таки выучила? Правда ругалась много. Но, в конце обучения уже и на немецком...
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Уверен, что даже ругатся научилась на немецком
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Ларчик открывается просто. Большенство учащихся на национальном языке планируют работать на исторической родине. И это не плохо но, зачем готовить кадры за счёт украинского бюджета?
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Ні, не може бути, що люде, котрі навчились по клаві стукати, не можуть зрозуміти різницю між навчанням мові та примушуванням до неї! Й пише, дурень, при тому ж російською, бо скорш за все, " нє асіліл" .

Ну, блин, и освиту ж ві заковіряете!
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Це ж було так важко заборонити навчання саме на ворожій кацапській недомові, захист якої іхтамнєтамі став основою окупації країни, та яка віками була інструментом знищення української
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Надо СОКРАЩАТЬ штат этих Министерских ЖИРОБАСОВ, языками молотителей. (ДУС обещали разогнать, и ЧТО ? = Хренвам)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины10% учеников в Украине обучаются на других языках, - замглавы Минобразования
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