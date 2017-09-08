 10% учеников в Украине обучаются на других языках, - замглавы Минобразования

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас около 10% учеников обучаются на других языках, 90% - учатся на украинском языке. Из других языков большинство учатся на русском языке, на польском языке есть пять школ, на венгерском в 176 школах, на румынском немного больше, потому что они в Закарпатье и в Черновицкой области, но это тоже меньше 200. Несколько школ на молдавском, одна словацкая в Ужгороде, сейчас мы делаем школу на крымскотатарском языке", - рассказал он.
"Статья 7 в редакции, принятой ВРУ, немного меняет подходы к обучению учащихся национальных меньшинств. На сегодня ситуация такова, что во всех трех ступенях школы обучение в школах меньшинств осуществляется на языке национального меньшинства. То есть в этих школах изучение государственного украинского языка идет только на уроках украинского языка и литературы. Эта ситуация приводит к тому, что граждане Украины, особенно, Береговского и Виноградовского районов, где учатся на венгерском языке, ВНО по украинскому языку могут сдать примерно 40%. Эта ситуация очень настораживает, потому что мы фактически не даем этим людям возможности реализоваться в родном государстве. Поэтому парламент принял решение, что с 2020 года право учиться на языке меньшинства будут иметь только в дошкольных учреждениях и в начальных школах. В основной школе с 5 по 9 класс и старшей профильной с 10 по 11 (а в будущем по 12) обучение общеобразовательным предметам будет осуществляться на украинском языке, но параллельно будет изучение языка, литературы, истории национального меньшинства на языке национального меньшинства", - пояснил Павел Хобзей.
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*По данным переписи 2011 года численность украинцев в Румынии составляет 51 703 человек, при этом более 60% украинцев Румынии проживают в жудеце Марамуреш
в сместе с этим:
В современной Румыния нет дошкольных учреждений, начальной, восьмилетней, средней школы с преподаванием на украинском языке. В Румынии действует единственное учебное заведение с украинским языком преподавания - Украинский лицей им. Т.Г.Шевченко в г. Сигету-Мармацией. В отдельных румынских школах в регионах компактного проживания украинцев, украинский язык и литература преподается как предмет.
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Ну, блин, и освиту ж ві заковіряете!
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