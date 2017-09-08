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Все про:награда (1243) разведка (1882) Антитеррористическая операция (17414) Полторак (940)

 Министр Полторак в зоне АТО вручил награды разведчикам и танкистам

полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак с рабочей поездкой посетил район проведения АТО, где в одном из подразделений принял участие в награждении ведомственными наградами военнослужащих оперативных тактических группировок, участвующих в проведении антитеррористической операции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Минобороны.

В сообщении отмечается: "С.Полторак по случаю 25 годовщины военной разведки вручил награды военным разведчикам. Также Министр обороны наградил накануне профессионального праздника танкистов. Около 100 военнослужащих были награждены денежными премиями и ведомственными наградами оборонного ведомства. Обращаясь к военным, министр поблагодарил их за службу, пожелал скорее возвращаться живыми и здоровыми домой, где их ждут родные.

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"Имею большую честь быть вместе с вами здесь и поздравить вас с праздником. Вчера военные разведчики отмечали 25-летие создания военной разведки, танкисты будут праздновать свой профессиональный праздник в воскресенье", - отметил министр.

Он подчеркнул, что очень сложно представить воинское подразделение, когда у него отсутствует правдивая информация о противнике, и она своевременно не подтверждена.

"И здесь главным является разведка. Разведчики - люди, которые выбрали профессию, которая является чрезвычайно рискованной. Немало мальчиков, мечтающих стать военными, в первую очередь мечтают быть разведчиком, а затем уже овладеть другими военными специальностями. Поэтому наши разведчики являются счастливыми людьми - их желания и мечты совпали с возможностями", - сказал С.Полторак.

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"Здесь присутствуют представители разведывательных и танковых подразделений. Именно в такие времена, с первого дня агрессии России против Украины, вы не имели никакого сомнения, что для вас главное. Быть дома, на своих работах, или защищать украинскую землю. Вы взяли в руки оружие, стали в строй и выбрали защиту Родины. Вы первыми вступаете в бой и даете другими подразделениям информацию о противнике, которая обеспечивает успешное выполнение задач. За эти годы наша разведка стала лучше, она научилась работать. Разведчики получили техническое оснащение и сегодня мы получаем нужную информацию. Но самое главное, что в разведке есть люди, которые приняли решение быть там, где труднее всего. Но самое главное и в разведке и в Вооруженных силах Украины - это люди", - отметил глава оборонного ведомства.

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С.Полторак также отметил, что танковые подразделения, это подразделения, без которых успешно провести военную операцию невозможно.

"Танкисты показали себя во всей военных операциях в районе АТО. Славянск, Краматорск, Саур-Могила, рейдовые действия в тылу противника, Донецкий аэропорт - наши мужественные танкисты вносят новые героические страницы в сверхсовременной истории", - отметил генерал армии Украины.

"Ваш героизм, мужество, упорство обеспечили нам сегодня возможность остановить врага на линии соприкосновения, там где он находится", - подчеркнул министр обороны.

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