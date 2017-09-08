 Суд арестовал все имущество Запорожского алюминиевого комбината, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации прокуратуры Запорожской области.
"С целью недопущения разворовывания государственного имущества, уничтожения предприятия, следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении ареста на все имущество Запорожского алюминиевого комбината", - констатируется в информации прокуратуры, без уточнения названия судебной инстанции.
При этом отмечается, что в настоящее время в производстве следователя управления ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области находится криминальное производство, открытое в 2016 году по признакам ч.ч. 3, 5 ст. 191 Уголовного кодекса по факту присвоения служебными лицами ПАО "ЗАлК" имущества предприятия, которые нанесли ущерб в особенно крупных размерах - на сумму свыше 5 млн грн.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенное должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры проводит расследование ситуации вокруг ЗАлКа, объявив о подозрении девяти членам международной преступной группировки, в том числе трем россиянам, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса ЗАлКа в интересах конкурентов из России.
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