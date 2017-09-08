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Все про:ЗАлК (20) Запорожье (1593) прокуратура (3168)

 Суд арестовал все имущество Запорожского алюминиевого комбината, - прокуратура

залк

Суд по заявлениям прокуратуры Запорожской области и главного управления Национальной полиции в Запорожской области в качестве обеспечительной меры наложил арест на все имущество ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) в рамках уголовного производства по факту присвоения служебными лицами имущества предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации прокуратуры Запорожской области.

"С целью недопущения разворовывания государственного имущества, уничтожения предприятия, следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении ареста на все имущество Запорожского алюминиевого комбината", - констатируется в информации прокуратуры, без уточнения названия судебной инстанции.

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При этом отмечается, что в настоящее время в производстве следователя управления ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области находится криминальное производство, открытое в 2016 году по признакам ч.ч. 3, 5 ст. 191 Уголовного кодекса по факту присвоения служебными лицами ПАО "ЗАлК" имущества предприятия, которые нанесли ущерб в особенно крупных размерах - на сумму свыше 5 млн грн.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенное должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Также читайте: Суд вернул Украине принадлежавшие россиянам акции Запорожского алюминиевого комбината, - ГПУ

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры проводит расследование ситуации вокруг ЗАлКа, объявив о подозрении девяти членам международной преступной группировки, в том числе трем россиянам, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса ЗАлКа в интересах конкурентов из России.


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і що ...невже чучму з джмелярем посадять до буцигарні ?
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Так ведь там уже всё распилено и вывезено!?
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Кирпичи арестовали, шоле? Там ничего нет уже, кроме кирпичей
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Там только голые стены остались, кажется и провода из них выдернули и сдали.
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На месте ЗАлК-а сейчас руины, кроме недограбленного цеха катанки с итальянским оборудованием, там особо нечего арестовывать. А вот арестовать имущество Николаевского глинозёмного завода, стоимостью несколько миллиардов долларов, сам бог велел. НГЗ принадлежит виновнику разрушения единственного алюминиевого комбината в Украине - российской компании РУСАЛ нашего земляка Дерипаски, и должен послужить залогом возмещения ущерба, нанесённого Украине, в полном объёме и с процентами.
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Дерипаска один из главных карманных олигархов Путина.
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Пора уже знать!!!При Кабане "действует" только одно "ПРАВИЛО"-Грабь Награбленное!!!...
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