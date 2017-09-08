 Некоторые власти забывают, что у нас парламентская республика, - премьер Филип о запрете Додона на участие военных Молдовы в учениях в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это наш внутренний вопрос, мы в нем разберемся внутри страны. Потому что некоторые власти у нас забывают, что у нас парламентская республика - это первое. Второе - у правительства есть по закону обязательство обеспечивать дееспособность армии", - сказал П.Филип в ходе совместного с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинга в Одессе в пятницу, отвечая на вопрос о противоречиях между правительством страны и президентом.
Премьер Молдовы отметил, что данный вопрос обсуждается с большинством в парламенте страны.
"Я никогда не пойму вот эти внутренние проблемы, когда все понимают, что неучастие армии в различных учениях приводит к ослаблению армии и возникает вопрос, кто в этом заинтересован. Мы никогда не допустим этого", - сказал П.Филип.
Он подчеркнул важность учений и их регулярности для армии.
В.Гройсман заявил, что Украина поддерживает углубление сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.
"Мы полностью, как страна, поддерживаем углубление сотрудничества и взаимодействия в военной сфере и взаимодействия наших вооруженных сил", - сказал премьер Украины.
Как сообщалось, президент Молдовы Игорь Додон запретил участие молдавских военнослужащих в любых учениях, стажировках и курсах за рубежом и требует отставки исполняющего обязанности министра обороны Георгия Галбуры.
В минувшую среду правительство приняло решение об участии молдавских военнослужащих в учениях "Rapid Trident-2017" в Украине, несмотря на запрет президента. Согласно сообщению министерства обороны, накануне контингент молдавских военнослужащих отправился в Яворов Львовской области, где проходят учения "Rapid Trident 2017" в период с 7 по 23 сентября.
Контингент состоит из 57 военнослужащих 22-го миротворческого батальона и бригады "Moldova". Контингентом командует подполковник Александр Маркуца.
3660 35
Додон потребовал отставки и.о. министра обороны Галбуры из-за участия молдавских военнослужащих в учениях НАТО Rapid Trident-2017 в Украине(81)
Молдавские военные уехали на учения НАТО Rapid Trident 2017 в Украине несмотря на запрет Додона, - Минобороны Молдовы. ФОТОрепортаж(133)
Додон запретил участие молдавских военных в международных военных учениях в Украине(39)
Пограничники не пустили в Молдову главреда российской газеты "Аргументы и факты"(82)
Яременко: Молдавское общество расколото приблизительно пополам. Это напоминает Украину до начала войны(0)
Додон просит Россию не применять к Молдове санкции из-за объявления Рогозина персоной нон грата(140)
Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал, - Додон про объявление Рогозина персоной нон грата(84)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, что ему в кремле ПРОДИКТОВАЛИ то он и сделал.
точно, что додон. (оправдывает ПОГОНЯЛО по мацковскому)
Ответить
Ответить
-------
Сказал премьер Филип, и вместе с полковником Маркуцей еще раз провернул Додона на кую.
Ответить
Sep. 7th, 2017 at 12:13 PM
Казалось бы, когда Армения в прошлое воскресенье отказалась участвовать в проходящих на юге Грузии военных учениях Agile Spirit 2017, своим немногочисленным контингентом из трёх военнослужащих, то это мало кого заинтересовало. Однако, намедни разгорелись настоящие политические баталии уже в Молдове, когда премьер-министр этой страны Павел Филип пошёл наперекор воле президента Додона, который запретил отправлять военных на международные учения Rapid Trident.
Не для кого не секрет, что Армения, страна, очень сильно зависящая от России, в военно-политическом плане. Президент Молдовы Игорь Додон так же является отнюдь не независимым руководителем страны и считается марионеткой Кремля. Выходит, что Москва своим марионеткам дала указание препятствовать участию их военных в международных учениях?
Был бы случай единичным, то мысли бы такой не возникло, но двойной отказ говорит о явной согласованности действий. Правда, в случае с Молдовой, благодаря позиции премьер-министра, марионетке Кремля не удалось справиться с поставленной задачей. Тем не менее, о чем говорят подобного рода указки из столицы оплота скреп?
На фоне обостряющего политического кризиса между РФ и США, Москва явно хочет максимально оградить районы своего влияния от сближения с международными альянсами. Учения НАТО представляют собой не только комплекс мероприятий повышающих навыки взаимодействия, но и несут важную репутационную компоненту, сближающую и расширяющую возможности для стран участниц. Разумеется, России важно отдалить Армению и Молдову от данных процессов.
К сожалению, зависимость Армении от РФ не позволяет ей вести независимую внешнюю политику и на этом плацдарме у Москвы не будет проблем. А вот с Молдовой случилось фиаско, которое не только показало недееспособность местной марионетки, но и может стать прологом к её преждевременному уходу с занимаемого поста.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Додон, немедленно проси прощения у Филипыча!
Ответить
Ответить
Вот и Додона опять припечатали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ВАТА радуется что его налоги будут потрачены х... знает в каком зажопии))))Шо бы Пуйло не повесили в Гааге)))
Ответить
Все пЕдриоты Засрашы и Пуйло-поклонники...всегда постят под флагами государств членов НАТО!!!))))))))
ПУЙЛОПИТЕКЫ обычные))))))
Ответить
Ответить
ТАК ШО МЕСТО ДОДОНА ПОД ШКОНКОЙ))))
Ответить
"Контингент национальной армии, который состоит из 57 военнослужащих, принимает участие в учениях Rapid Trident 2017 в международном миротворческом центре "Яворив" в Украине с 7 по 23 сентября", - говорится в сообщении Министерства обороны Молдовы.
По словам командира молдавского контингента подполковника Александра Маркуцы, целью учений является развитие уровня взаимодействия войск, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии Молдовы на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.
Учения "Rapid Trident 2017" пройдут на полигоне Яворив с 7 по 20 сентября. В них будут участвовать 1800 военных с 14 стран: Болгарии, Канады, Эстонии, Италии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Украины, Великобритании и США.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить