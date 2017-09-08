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Все про:Молдова (878) учения (2013) военнослужащие (3965) Додон (79)

 Некоторые власти забывают, что у нас парламентская республика, - премьер Филип о запрете Додона на участие военных Молдовы в учениях в Украине

молдова

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявляет, что Молдова является парламентской республикой и обязанностью правительства, согласно закону является обеспечение дееспособности армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Додон потребовал отставки и.о. министра обороны Галбуры из-за участия молдавских военнослужащих в учениях НАТО Rapid Trident-2017 в Украине

"Это наш внутренний вопрос, мы в нем разберемся внутри страны. Потому что некоторые власти у нас забывают, что у нас парламентская республика - это первое. Второе - у правительства есть по закону обязательство обеспечивать дееспособность армии", - сказал П.Филип в ходе совместного с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинга в Одессе в пятницу, отвечая на вопрос о противоречиях между правительством страны и президентом.

Премьер Молдовы отметил, что данный вопрос обсуждается с большинством в парламенте страны.

"Я никогда не пойму вот эти внутренние проблемы, когда все понимают, что неучастие армии в различных учениях приводит к ослаблению армии и возникает вопрос, кто в этом заинтересован. Мы никогда не допустим этого", - сказал П.Филип.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдавские военные прибыли на военные учения в Украину, - Миронович

Он подчеркнул важность учений и их регулярности для армии.

В.Гройсман заявил, что Украина поддерживает углубление сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

"Мы полностью, как страна, поддерживаем углубление сотрудничества и взаимодействия в военной сфере и взаимодействия наших вооруженных сил", - сказал премьер Украины.

Как сообщалось, президент Молдовы Игорь Додон запретил участие молдавских военнослужащих в любых учениях, стажировках и курсах за рубежом и требует отставки исполняющего обязанности министра обороны Георгия Галбуры.

В минувшую среду правительство приняло решение об участии молдавских военнослужащих в учениях "Rapid Trident-2017" в Украине, несмотря на запрет президента. Согласно сообщению министерства обороны, накануне контингент молдавских военнослужащих отправился в Яворов Львовской области, где проходят учения "Rapid Trident 2017" в период с 7 по 23 сентября.
Контингент состоит из 57 военнослужащих 22-го миротворческого батальона и бригады "Moldova". Контингентом командует подполковник Александр Маркуца.
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тот кто связался с ботоксным, со временем становится латексным
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Зря вы так.
Ну, что ему в кремле ПРОДИКТОВАЛИ то он и сделал.
точно, что додон. (оправдывает ПОГОНЯЛО по мацковскому)
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Не мешайте диньдону кремлевское баблишко ртом отрабатывать. Просто не обращайте на него внимание.
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у нас парламентская республика
-------
Сказал премьер Филип, и вместе с полковником Маркуцей еще раз провернул Додона на кую.
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Почему марионетки Кремля игнорируют международные учения?
Sep. 7th, 2017 at 12:13 PM

"Некоторые власти у нас забывают, что у нас парламентская республика", - премьер Филип о запрете Додона на участие военных Молдовы в учениях в Украине - Цензор.НЕТ 5970
Казалось бы, когда Армения в прошлое воскресенье отказалась участвовать в проходящих на юге Грузии военных учениях Agile Spirit 2017, своим немногочисленным контингентом из трёх военнослужащих, то это мало кого заинтересовало. Однако, намедни разгорелись настоящие политические баталии уже в Молдове, когда премьер-министр этой страны Павел Филип пошёл наперекор воле президента Додона, который запретил отправлять военных на международные учения Rapid Trident.

Не для кого не секрет, что Армения, страна, очень сильно зависящая от России, в военно-политическом плане. Президент Молдовы Игорь Додон так же является отнюдь не независимым руководителем страны и считается марионеткой Кремля. Выходит, что Москва своим марионеткам дала указание препятствовать участию их военных в международных учениях?
Был бы случай единичным, то мысли бы такой не возникло, но двойной отказ говорит о явной согласованности действий. Правда, в случае с Молдовой, благодаря позиции премьер-министра, марионетке Кремля не удалось справиться с поставленной задачей. Тем не менее, о чем говорят подобного рода указки из столицы оплота скреп?
На фоне обостряющего политического кризиса между РФ и США, Москва явно хочет максимально оградить районы своего влияния от сближения с международными альянсами. Учения НАТО представляют собой не только комплекс мероприятий повышающих навыки взаимодействия, но и несут важную репутационную компоненту, сближающую и расширяющую возможности для стран участниц. Разумеется, России важно отдалить Армению и Молдову от данных процессов.
К сожалению, зависимость Армении от РФ не позволяет ей вести независимую внешнюю политику и на этом плацдарме у Москвы не будет проблем. А вот с Молдовой случилось фиаско, которое не только показало недееспособность местной марионетки, но и может стать прологом к её преждевременному уходу с занимаемого поста.
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У нас тоже,но рулит кремлевский Додон Барыга))
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У вас це за поребриком? Так там у вас два додона, ще й один овцейоб.
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Правильно, слушать додона - довести армию до ручки, как у нас при ебануковиче. Приехали молдавские военные к нам учиться - добро пожаловать!
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Или мне кажется, или армия (как бы помягче сказать) в Молдове "недолюбливает"Додона.....
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А вот у нас забыли, что Украина - это тоже парламентско-президентская республика. В результате "маємо - те що маємо"
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Парламентская и парламентско-президентская - не одно и тоже.
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Додон, немедленно проси прощения у Филипыча!
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Ватников с каждым днем все чаще и чаще макают мордой в навоз.
Вот и Додона опять припечатали.
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Если совкодрочеры во время секса не используют ДОДОН....рождается ВАТНИК)))))
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Последние выборы были за пророссийскими.посмотрим что будет в следующем году в парламентских выборах.
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вместо того что бы построить дороги...отреставрировать старые бараки....поднять производство...
ВАТА радуется что его налоги будут потрачены х... знает в каком зажопии))))Шо бы Пуйло не повесили в Гааге)))
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И на заметку)))
Все пЕдриоты Засрашы и Пуйло-поклонники...всегда постят под флагами государств членов НАТО!!!))))))))
ПУЙЛОПИТЕКЫ обычные))))))
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прямая обязанность прэзидэнта Молдовы-протирать пыль и проветривать помещения в резиденции.Для этого и выбирают баранов типа Додона.А все остальное....
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кто то знает ФИО Президента Германии???
ТАК ШО МЕСТО ДОДОНА ПОД ШКОНКОЙ))))
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Армия Молдовы прибыла в Украину на учения Rapid Trident 2017. Некоторые власти забывают, что у нас парламентская республика, - премьер Филип о запрете Додона на участие военных Молдовы в учениях в Украине - Цензор.НЕТ 7977

"Контингент национальной армии, который состоит из 57 военнослужащих, принимает участие в учениях Rapid Trident 2017 в международном миротворческом центре "Яворив" в Украине с 7 по 23 сентября", - говорится в сообщении Министерства обороны Молдовы.

По словам командира молдавского контингента подполковника Александра Маркуцы, целью учений является развитие уровня взаимодействия войск, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа Национальной армии Молдовы на международной арене для дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

Учения "Rapid Trident 2017" пройдут на полигоне Яворив с 7 по 20 сентября. В них будут участвовать 1800 военных с 14 стран: Болгарии, Канады, Эстонии, Италии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Украины, Великобритании и США.
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Понавибирают Додонов и Порошенков, а потом плешню чешут!
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Над "Нистру" раздавались истошные вопли -это "кацапы" выбивали из Додона потраченные на него деньги...
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Над "Нистру" раздавались истошные вопли -это "кацапы" выбивали из Додона потраченные на него деньги...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНекоторые власти забывают, что у нас парламентская республика, - премьер Филип о запрете Додона на участие военных Молдовы в учениях в Украине
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