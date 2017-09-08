 Польша призвала Украину к консультациям по применению норм нового закона об образовании о языках нацменьшинств в школах

Польша будет следить за применением положений нового украинского закона об образовании, которые регулируют обучение на языках национальных меньшинств. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Украина, как подчеркивается в сообщении, неоднократно заверяла Польшу, что цель закона не состоит в устранении из школы языков национальных меньшинств.
"МИД будет внимательно следить за применением и примет все необходимые меры для обеспечения того, чтобы поляки в Украине имели доступ к обучению на польском языке. Мы убеждены в том, что украинская сторона будет соблюдать обязательство консультироваться с нами относительно регуляции использования языков меньшинств", - заявили в министерстве.
Новая редакция закона "Об образовании", принятая 5 сентября, предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
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а пока сидите тихо тихо
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В некоторых ВУЗах украинцев уже больше поляков
и никаких проблем у них нет-они сами хотят и стремятся учить польский язык -что бы найти хорошую работу и влиться в польское общество
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в той же польше постоянно проживают процентов по 20 евреев и украинцев, которые даже признаваться в этом боятся, не то, что мечтают о национальной школе!
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Современная Польша - одно из самых мононациональных государств мира. По данным переписи населения 2002 года, 96,74 % населения Польши являются этническими поляками (вернее, причисляют себя к полякам). 97,8 % заявили, что дома говорят на польском языке. К другим национальностям отнесли себя 1,23 % процента населения страны, из них самые крупные этнические группы - силезцы-немцы (0,4 %), белорусы (0,1 %), украинцы (0,1 %), цыгане.
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сколько видел поляков-которые хвастались украинским,беларусским и венгерским происхождением
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Если украинские политики пойдут на их требования- это будет восприниматься как слабость, а дальше на голову сядут.
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