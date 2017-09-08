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 Политика Украины
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Все про:образование (1614) Польша (4067) язык (3506) МИД Польши (168) нацменьшинства (44)

 Польша призвала Украину к консультациям по применению норм нового закона об образовании о языках нацменьшинств в школах

украина польша

МИД Польши намерен следить за применением норм нового закона об образовании в Украине.

Польша будет следить за применением положений нового украинского закона об образовании, которые регулируют обучение на языках национальных меньшинств. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Украина, как подчеркивается в сообщении, неоднократно заверяла Польшу, что цель закона не состоит в устранении из школы языков национальных меньшинств.

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"МИД будет внимательно следить за применением и примет все необходимые меры для обеспечения того, чтобы поляки в Украине имели доступ к обучению на польском языке. Мы убеждены в том, что украинская сторона будет соблюдать обязательство консультироваться с нами относительно регуляции использования языков меньшинств", - заявили в министерстве.

Новая редакция закона "Об образовании", принятая 5 сентября, предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
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Вот это приняли! Третий день все соседи в шоке! Но, то пэрэмога, да соевые?
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А до чого тут соєві?Шо таке,руськоговорьящій патрійот,в тебе з щелепами теж не все до ладу?
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Согласен, с Польшей надо обговорить такие вопросы... Но только после того, как поляки вернут всех переселенцев-украинцев, которых выселили в западные регионы во время операции "Висла"
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а шо тут обговаривать = ввести в разных польшах украинские школы - вот как заведете да начнете по тв шпрехать украинскою - тогда приходите
а пока сидите тихо тихо
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в чем проблема?В Польше никто не запрещает
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И в Украине не запрещено более того и дальше будут финансировать из госбюджета. Для Германии например это нонсенс. Сколько из бюджета Германии оплачивают школ с украинском, польскими другими языками кроме немецкого ? Ответ, ноль.
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интересно сколько поляков осталось в Украине,по-моему молодежь уже вся с картой поляка
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Сколько украинских школ а Польше? Сегодня должно быть уже больше, чем польских...
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Поляки массово уезжают жить и работать в Англию, центральную и западную Европу. На их место переезжают украинцы. В перспективе...
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украинцам РАЗРЕШАЮТ ПЕРЕЕХАТЬ ПОЛЯКИ
В некоторых ВУЗах украинцев уже больше поляков
и никаких проблем у них нет-они сами хотят и стремятся учить польский язык -что бы найти хорошую работу и влиться в польское общество
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Скоро оставшиеся поляки вынуждены будут выучить украинский язык.
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зачем?это украинцам нужно учится там и работать,для этого нужно общаться по польски,а поляки учат языки стран куда они сами едут
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Надцяте велике переселення народів.Британія заговорить польською.А ми потихеньку приєднаємо західні землі.
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Британія польською вже не заговорить. Там вже брексіт. Полякам стало сутужно, жаліються. В Лондоні вже не корінних жителів більше половини, але всі розмовляють живою англійською без акценту.
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Разрешают , но обучают на польском ! Да и работу во всех государственных структурах можно получить только если владеешь польским - единственным государственным ! В Украине такая норма отсутствует не только в учебных заведениях , больницах и т. д. ! Именно поэтому отсутствует стимул учить , знать и самое главное применять Украинский язык ! Если бы в законе было сказано , что всё общение в любой гос. структуре больнице , детском садике , школе ,силовых и правительственных структурах должно быть только на украинском как вообщем во всех странах, а тем более пересмотреть Гражданство Украины по всем нормам и международным стандартам как в Европе ( В Украине не было процедуры получения Гражданства - просто заменили паспорт покойного ссср и фсё...) , то и закон " Про освіту , мову " стал бы НЕ АКТУАЛЬНЫМ ! Пришлось бы либо выучить и использовать украинский язык , либо со статусом ЖИТЕЛЬ , а не Гражданин работать только у частника или менять место жительства !
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задолбали страны, которые сами считают себя мононациональными!
в той же польше постоянно проживают процентов по 20 евреев и украинцев, которые даже признаваться в этом боятся, не то, что мечтают о национальной школе!
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это не так
Современная Польша - одно из самых мононациональных государств мира. По данным переписи населения 2002 года, 96,74 % населения Польши являются этническими поляками (вернее, причисляют себя к полякам). 97,8 % заявили, что дома говорят на польском языке. К другим национальностям отнесли себя 1,23 % процента населения страны, из них самые крупные этнические группы - силезцы-немцы (0,4 %), белорусы (0,1 %), украинцы (0,1 %), цыгане.
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они боятся в этом признаться только по причине что бы нафиг на историческую родину не выселили.
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да нито там не боится-что за дикийй бред???

сколько видел поляков-которые хвастались украинским,беларусским и венгерским происхождением
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вот подлые-дали более 1 млн разрешений на работу украинцам,которые могут себе на хлеб заработать
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Так тож сын Ивана. Того что в вымореные голодом села в 34м заселили! Коренной украинец, так сказать!
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Консультации и паритетные взаимоприемлемые решения. Это нормальный подход. А не так как румуны с угорцями - к самим вопросов масса, Закон не читали, но не одобряют
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Тоже самое заявила Румыния и Венгрия.Скорее всего отношения с соседями портят по указанию из Кремля.
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Не знаю как в Голландии но в Германии меньшинства сами платят за частные школы в которые могут ходить дополнительно только по выходным. Школы государственные и только на немецком языке. Учись хоть на марсианском только в неурочный час и плати из своего кармана
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Ну наконец-то начнут "изучать" английский язык!!!Гип-Гип Ура!!!...полякам...
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Чего- то когда выдают второе гражданство нарушая законодательство Украины, они молчат и никак не реагируют.
Если украинские политики пойдут на их требования- это будет восприниматься как слабость, а дальше на голову сядут.
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В Германии меньшинства сами платят за частные школы в которые могут ходить дополнительно по выходным. В государственных исключительно немецкий язык. И никто не возмущается. В Украине и после реформы, обучение меньшинств финансируется из бюджета Украины.
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Пошли все наXер!Находишься на территории Украины,будь добр использовать украинский.Задрали своей возней с другими языками.Пусть в штатах или африке все эти венгры и прочая шушваль просится на своем балаболить.
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Панове помандрував я ретельненько по юбу тюбу,теми Україна очима іноземців і їхні англомовні відгуки .Так ось всі відгуки чудові-окрім 1.І там мацкалі рєпи сунуть аби накакать....І оооо диво пшеки на 2 місці аби о сваєм Львівськім велічіі заскулити ось вам майбутня праблєма 2..такую х..йню несуть,наприклад чорно червоний ніби Українці пояснюють так,пролити кров поляка на біло червоний вийде відповідно.....
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Україні давно вже час рішуче припиняти всі спроби втручанні в її внутрішні справи. Зокрема, це стосується і Донбасу.
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Ну що скажуть порохоботи, знову усі європейці погани лише пеця хороший?
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смысл учить? чтобы работать в госконторе на гроши? ну разве что депутатом, но там своя банда, не для простых смерных
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всі чекають розвалу україни кожен нагострив лапки на шматочок
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Хочеться пшеків,ромів і різну бидлоту послати на Хутір, але соромно.
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