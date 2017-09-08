 Корпоратизация "Укрзализныци" позволит установить персональную ответственность руководителей, - Кравцов

Об этом сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба "Укрзализныци".
"Это историческое событие для нашей компании. Сегодня забираем свидетельство о выпуске акций ОАО "Укрзализныця". Развитие эффективной системы корпоративного управления, основанной на открытости, прозрачности и подотчетности вводит четкое распределение по направлениям рынка и позволит установить персональную ответственность руководителей за конкретное направление деятельности. Наконец-то, корпоратизация откроет двери для иностранных инвесторов в "УЗ", а это означает новые существенные возможности обновления подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры за счет инвесторов, которое почувствуют на себе наши клиенты, пассажиры и грузоотправители. Начинается новый этап реформ компании", - отметил Евгений Кравцов.
По Закону Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" 100 процентов акций ПАО "Укрзализныця" закреплены в государственной собственности.
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