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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1201) Кравцов Евгений (5)

 Корпоратизация "Укрзализныци" позволит установить персональную ответственность руководителей, - Кравцов

кравцов

7 сентября 2017 г. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняла решение о регистрации выпуска акций ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщил председатель правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Это историческое событие для нашей компании. Сегодня забираем свидетельство о выпуске акций ОАО "Укрзализныця". Развитие эффективной системы корпоративного управления, основанной на открытости, прозрачности и подотчетности вводит четкое распределение по направлениям рынка и позволит установить персональную ответственность руководителей за конкретное направление деятельности. Наконец-то, корпоратизация откроет двери для иностранных инвесторов в "УЗ", а это означает новые существенные возможности обновления подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры за счет инвесторов, которое почувствуют на себе наши клиенты, пассажиры и грузоотправители. Начинается новый этап реформ компании", - отметил Евгений Кравцов.

По Закону Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" 100 процентов акций ПАО "Укрзализныця" закреплены в государственной собственности.
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А кастрация шоколадных "экспердов" вообще выведет Укрзализныцю в высокоприбыльные предприятия
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. Наконец-то, корпоратизация откроет двери для иностранных инвесторов в "УЗ"Источник: https://censor.net.ua/n454565 - стара схема
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Каждый вложивший деньги, в первую очередь будет думать о своих доходах, а потом, возможно, о других людях.!
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Всех "иностранных" инвесторов мы знаем в лицо. Их капиталы происхождением из УЗ
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Оффтоп. )))
Новости экономики Сколеновстана.
Китайцы получили 14,2% акций "Роснефти". Но вот только денег от этого "Роснефть" не получила. Эти акции по факту забрали в погашение кредита CNPC.

Вот так скоро и Сибирь за долги забирать начнут.
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а зараз у чому проблема ...не можна злочинців покарати бо всі друзі "портрета" ?
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виходячи з такої заяви зараз там ні керуючих ні відповідальності?
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А нельзя,сразу же после "этого",провести демонизацию,на основе биткойнта,соответственно???Боже...от этих "умных" аж "зашкаливает"!!!Куда деваться Всем "остальным"???Всю "оставшуюся" гребаную жизнь рукоплескать мнимым "корпоратизициям"???За Чей Счёт весь этот "БАНКЕТ"???...???????????????...
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Шоколадники решили прикупить себе УЗ на шару.
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Как клоуны достали - при власти Януковичей УЗ банкротили, чтобы скупить за копейки! А сегодняшним барыгам и это лень делать - они считают, что три раза прокукарекать по ТВ про "персональную ответственность" и можно выпустить, а потом скупать акции УЗ не стесняясь на подставные фирмочки. Лохторат все схавает! Выпуск акций ПАО "Укрзализныця" - это откровенное воровство олигархами госсобственности у народа Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКорпоратизация "Укрзализныци" позволит установить персональную ответственность руководителей, - Кравцов
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