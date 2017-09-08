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 Политика Украины
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Все про:граница (3181) Молдова (878) Приднестровье (387)

 Украина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном погранконтроле, - премьер Филип

филип

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявляет, что Украина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном пограничном контроле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Додон потребовал отставки и.о. министра обороны Галбуры из-за участия молдавских военнослужащих в учениях НАТО Rapid Trident-2017 в Украине

"Мы обсуждали и в плане еще обсуждения утвердить новое соглашение о совместном контроле между Молдовой и Украиной таким образом, чтобы в будущем можно было расширять эти пункты контроля по всему периметру границы", - сказал он в ходе совместного с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинга в Одессе в пятницу.

Премьер Молдовы отметил, что совместный погранконтроль на украинско-молдавской границе вводится в интересах граждан, поскольку позволяет упростить процедуры, а недовольными могут быть только те, кто был завязан в коррупционных схемах на границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина усилила контроль границы на всех участках из-за учений "Запад-2017", - ГПСУ

Как сообщалось, в июле был введен совместный приграничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" на границе между Украиной и Молдовой.
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Додон потребовал отставки министра обороны, разжалования и привлечения к ответственности военных, отбывших в Украину вопреки его запрету...

Правительство отдало другой приказ и подняла боевые части по тревоге


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что там обсуждать?
закрыть наглухо границу с Приднестровьем
пусть валят и торгуют через Молдову
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начать с малого - запретить шастать по территории Украины авто с номерами пымыры
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ага, его бабка тоже мытарилась в концлагере в Рейкьявике...
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Як до Придністров'я потрапляють російські військові? Слід зоборонити в'їжджати туди усім чоловікам призивного віку з російським громадянством.
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Парламент Додону в ответ на попытку наказать военных: Додон ошибочно понимает функции Верховного и пытается превысить себе полномочия.
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Ну,для начала,надо,что бы Дадон и Петро вместе ЕЁ "Обнюхали"!!!...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном погранконтроле, - премьер Филип
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