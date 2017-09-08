 Арт-поезд "Энеида" начнет курсировать в столичном метро

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.
Поезд будет курсировать по синей ветке метро в течение двух месяцев.
Поезд "Энеида" - сателлит масштабного междисциплинарного "Проекта Энеида", созданного в стенах Национального художественного музея Украины в сотрудничестве с арт-центром Павла Гудимова "Я Галерея" и при поддержке Фонда семьи Загорий.
"Выставка аккумулировала около 200 артефактов, относящихся к визуальным образам поэмы Ивана Котляревского, из частных коллекций и 11 музеев Украины", - говорится в сообщении.
На данный момент дата запуска поезда неизвестна.
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