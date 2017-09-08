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 Политика Украины
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Все про:перевозки (215) транспорт (1240) Гройсман (3375) река (31)

 Украина может увеличить перевозки по рекам в 10 раз, а общий объем перевалки товаров до $300 млрд, - Гройсман

баржа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украина имеет потенциал для увеличения грузовых перевозок речным транспортом в 10 раз, а общий объем перевалки товаров через Украину до $300 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы видим большой потенциал развития речного транспорта, мы видим 10 кратное увеличение возможности перемещения грузов", - сказал В.Гройсман в ходе совместного с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинга в Одессе в пятницу.

По словам премьера, Украина намерена с 2018 года довести общую перевалку грузов через ее территорию до $300 млрд.

"Также мы видим потенциал увеличения перевалки грузов в Украине и этот потенциал мы в 20 раз можем увеличить до $300 млрд", - сказал В.Гройсман.

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Так свої нагодовані, а ви яких мали на увазі?..
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можно теперь те же кавуны самотеком запустить обратно в Херсон....потом опять привезти...
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А шо возить по Днепру?...кавуны, или слуг народа с чиновниками вывозить партиями и топить
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Украина может, но барыги у власти не хотят(( им денег надо много и сразу, долговременные проекты никого не интересуют.
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"Мы видим большой потенциал развития речного транспорта, мы видим 10 кратное увеличение возможности перемещения грузов", - сказал В.Гройсман. Фофик, а мы видим результат твоего видения.
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воу! воу! воу!
полегче...
где ж мы столько кавунов наберем?
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Сказочник Гройсман ты сначала построй нормальные дороги и чем тебя не устраивают Ж.Д. перевозки с готовой структурой
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Так жена Омельяна уже купила за 3 млн. евро Майбаха, наверное с ЖД ничего не выжмешь.
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Николяй, глупыш, перевозки водным транспортом дешевле.
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Ялексей умник ты уверен что в украинской реалии водные перевозки существенно удешивят транспортировку грузов ? Это не кавуны в Киев по Днепру возить , судоходные реки в Украине есть не везде.
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Дешевле водного транспорта,только трубопроводный
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"Также мы видим потенциал увеличения перевалки грузов в Украине и этот потенциал мы в 20 раз можем увеличить до $300 млрд", - сказал В.Гройсман.

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"А еще под нашу музыку можно делать так!... И так!... И вот так!

[Бабах!!!!]

А еще под нашу музыку можно много чего делать...о-о-о-о-х..."(с) Масяня


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ГройсМэн давал Насирову 100 дней на ликвидацию коррупции на таможне!
Прошло больше гола и шо? Вот сегодня была информация про арест таможенников, которые видно под угрозами премьера все это время (регулярно) брали баксы за пропуск нерастаможенных авто!
Трепло!
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тобто, на шляхах красти вже мало, треба ще на ріках - податок на ріки коли буде? пенсіонери чекають
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Та вы никогда не упускаете возможности упустить возможность.
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вовик особенно смешон, когда в нем просыпается торговец трусами
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Гройсман отправил две телеграммы-молнии:

Первая: «грузите апельсины бочках братья карамазовы».

И вторая: «лед тронулся тчк командовать парадом буду я». (c)
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Что-то в воздухе запахло "Новыми Васюками"...
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Вот я не пойму здесь на форуме просто дебилы или замаскерованая вата!?! Речные перевозки самый дешевый вид транспорта.Об этом знает даже выхухоль.Инфратруктура есть- от Херсона и вверх по течению всякие Каховки,Никополи,Запоржье,Днепр и т.д. и т.п. Что возить- дебилов, бля! В море топить баржами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может увеличить перевозки по рекам в 10 раз, а общий объем перевалки товаров до $300 млрд, - Гройсман
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