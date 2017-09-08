 Украина может увеличить перевозки по рекам в 10 раз, а общий объем перевалки товаров до $300 млрд, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видим большой потенциал развития речного транспорта, мы видим 10 кратное увеличение возможности перемещения грузов", - сказал В.Гройсман в ходе совместного с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинга в Одессе в пятницу.
По словам премьера, Украина намерена с 2018 года довести общую перевалку грузов через ее территорию до $300 млрд.
"Также мы видим потенциал увеличения перевалки грузов в Украине и этот потенциал мы в 20 раз можем увеличить до $300 млрд", - сказал В.Гройсман.
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Уменьшение портовых сборов на 20% - только первые шаги, - Гройсман(35)
В этом году на систему здравоохранения было направлено 10 млрд грн, в следующем году этот показатель увеличится, - Гройсман(49)
Разработка юридического решения вопроса пользования газораспределительными сетями выходит на финальный этап, - Гройсман(25)
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полегче...
где ж мы столько кавунов наберем?
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"А еще под нашу музыку можно делать так!... И так!... И вот так!
[Бабах!!!!]
А еще под нашу музыку можно много чего делать...о-о-о-о-х..."(с) Масяня
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Прошло больше гола и шо? Вот сегодня была информация про арест таможенников, которые видно под угрозами премьера все это время (регулярно) брали баксы за пропуск нерастаможенных авто!
Трепло!
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Первая: «грузите апельсины бочках братья карамазовы».
И вторая: «лед тронулся тчк командовать парадом буду я». (c)
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