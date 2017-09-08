 Заявление Порошенко в Раде о 90% обновления Верховного Суда - чудовищная ложь, - юрист Маслов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист, бывший член Общественного совета доброчестности (ОСД) Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно конкурса в Верховный суд уровень лжи, озвученной вчера Президентом в стенах Верховной Рады, просто зашкаливает. Не надо делать судебную реформу, достаточно с трибуны парламента заявить, что "шеф, усе готово". Эта ложь Президента - гнилой месседж об удовлетворении только что слепленным дерьмом, который объявили победой. Можно было сказать, что в Верховный Суд попало много достойных людей (такие действительно есть) и это было бы хотя бы полуправдой. Нет там 30% ученых и адвокатов. "Не суддей" - менее 20%. О 90% обновления Верховного Суда - чудовищная ложь. На самом деле, БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ судей-победителей являются действующими судьями кассационных инстанций! Новый Верховный Суд (120 человек) по своему функционалу эквивалентный 4 старым кассационным судам численностью 274 человек. Обновление состава следует измерять в процентах в новом ВС старых судей этих 4 судов, отнюдь не в количестве членов старого ВСУ, которые попали в победители. Из 48 последних некоторые вообще не подали заявления, а некоторые провалили первоначальные тесты на знание права", - пояснил он.
"Не 80% наших выводов были учтены, а 38%. И эти 38% были простым совпадением вывода с отсутствием достаточного лобби в ВККС со стороны зашкваренных. В Верховный Суд может попасть 30 человек с выводами ОСД - 25% состава "нового" Верховного Суда не соответствуют ожиданиям людей. Они (вопреки закону и основным принципам правосудия) запрещали видео и аудио фиксации судебного процесса, заявляли ложные данные в декларации добродетели, в декларации родственных связей, принимали откровенно заказные решения, которые никоим образом не соответствуют представлениям общества о правосудии, поддерживают тесные связи с родственниками-предателями Украины и путешествуют по оккупированным территориям и в России. В число победителей попали члены Верховного Суда Украины Романюк и Бердник, которые самой важной судебной инстанцией в мире (Большой Палатой ЕСПЧ) были единогласно признаны преступниками (за постановления заведомо неправосудного решения путем "грубого произвола" и "отказа в правосудии"). Попали Слинько и Наставный, которые в составе ВССУ окончательно утвердили позорный приговор Луценко. Они осудили Павличенко, несмотря на многочисленные нарушения во время сбора доказательств, пренебрегая презумпцию невиновности. Юрченко, которая произвольно лишила Степана Бандеру звания Героя Украины", - добавил Маслов.
"Если ВСП пропустит этих кандидатов, это будет полный провал судебной реформы. Пока не поздно, давайте приложим максимум усилий, чтобы этого не случилось. Чтобы во время голосования в ВСП не участвовали "люби друзи". Чтобы критерием прохождения в Верховный Суд была репутация человека, а не уровень ее послушания и корпоративизму", - резюмировал он.
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко утверждает, что окончательное решение об отставке правительства президент Виктор Ющенко принял под влиянием экс-секретаря СНБО Петра Порошенко. Об этом она сказала в пятницу в эфире телеканала «Интер». В частности, она рассказала, что разговаривала с президентом «за двадцать минут до его прямого эфира», в котором он объявил об отставке правительства. «Я села рядом с ним, взяла его руку в свою руку», - призналась Тимошенко. По ее словам, она попросила президента «не разрушать надежды людей» и «авторитет революции». «Давайте сейчас выйдем к прессе рука в руку, вместе», - предложила она, передает ИА "Новости-Украина". Тимошенко убеждена, что «был момент, когда президент дрогнул в своем намерении». Однако, по ее словам, в этот момент в кабинет Ющенко «ворвался» Петр Порошенко «весь в слезах и соплях» и «начал кричать, что только что с него сняли депутатство». «Все это выглядело комично», - считает экс-премьер. «Президент встал, посмотрел, повернулся ко мне спиной и сказал: разговор окончен», - сообщила Тимошенко, добавив, что считает шаг главы государства "абсолютно нелогичным".
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1.ПоРошен (пршн) дорівнює брехливості Порошенка.
Поки його перевершує лише )(уйло. У нього індекс 2пршн.
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............ В последние два года они занимались "поляризацией общественного мнения" в США по широкому кругу важных вопросов: контроль над оружием, иммиграция, права сексуальных меньшинств. Соцсеть выявила эти аккаунты, когда стала проверять возможное влияние правительства России на выборы президента США", - рассказал Стомос. Т.е. тролли действовали как всегда - сеяли вражду и ненависть, используя болезненные для американского общества-реципиента вопросы. - http://prportal.com.ua/Peredovitsa/olginskiy-desant-kak-cukerberg-podstavil-trampa
а теперь менаем слова как у нас - Т.е. тролли действовали как всегда - сеяли вражду и ненависть, используя болезненные для украинского общества-реципиента вопросы
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Хронические болезни хрЯка: лживость, барыжничество, авторитаризм, трусость, предательство.
Может это ещё не полный список.
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Пускай Маслов будет свидетель.
Судья: Свидетель, сколько новых кандидатов отобрано?
Маслов: нет среди кандидатов 30% ученых и адвокатов, а не суддей менее 20%.
Судья: Свидетель, Вы понимаете мой вопрос?
Маслов: Не 80% наших выводов были учтены, а 38%. И эти 38% были простым совпадением вывода с отсутствием достаточного лобби в ВККС со стороны зашкваренных.
Судья: Свидетель, Вы говорите о факте или о возможности.
Маслов; О возможности...
Судья: Продолжайте.
Маслов: "Если ВСП пропустит этих кандидатов, это будет полный провал судебной реформы. Пока не поздно, давайте приложим максимум усилий, чтобы этого не случилось. Чтобы во время голосования в ВСП не участвовали "люби друзи". Чтобы критерием прохождения в Верховный Суд была репутация человека, а не уровень ее послушания и корпоративизму" Источник: https://censor.net.ua/n454561 "
Судья: Наконец Вы сказали что-то соответствующее действительности, можете покинуть свой диван и делать то, что должны...
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Да ты - философ!
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брехало и брехало !!!
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- Ты идёшь пока врёшь, мы идём пока врём, они идут пока врут,...
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Он уже и разучился ... если умел когда-то !
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