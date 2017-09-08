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 Успех ракетной и ядерной программ КНДР - заслуга Кремля, - эксперт

кндр

Москва поставила свою подпись под авторством в ракетной и ядерной программах Пхеньяна.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своей колонке на Каспаров.ru пишет политический эксперт Александр Немец.

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По мнению автора, успехи Северной Кореи в разработке и испытаниях ракет средней дальности Хвасун-10 и Хвасун-12 в 2016-2017 годах по крайней мере на 80% а может быть и на 95% - это "успехи" России.

После того, как стало ясно, что проект "Трампнаш" позорно провалился, пишет он, Северная Корея, после многократных провалов испытаний ракеты Хвасун-10, успешно испытывает ракету Хвасун-12, способную поразить остров Гуам и Аляску.

"В апреле-июне 2017 года Трамп с "подельниками" попал под следствие особой комиссии Роберта Мюллера. Причем в сферу действий этой комиссии попала также вся "верхушка" РФ. А в середине июня Сенат и Палата представителей - весь Конгресс - подавляющим большинством голосов приняли огромный пакет санкций в отношении РФ. И в июле Северная Корея дважды успешно проводит испытание МБР Хвасун-14, способной поразить континентальную часть Америки. Успех сходу, без предварительных неудачных испытаний, обычных для ракетной программы Пхеньяна", - говорится в статье.

Также, подчеркивает Немец, после того как "загнанный" Трамп подписал пакет санкций против Кремля, а отношения США и РФ приблизились к разрыву, Северная Корея осуществляет успешный запуск ракеты Мусудан-12 "через Японию" и успешно испытывает что-то похожее на водородную бомбу, мощностью в 100 килотонн.

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"Такие успехи Северной Кореи в реализации ракетно-ядерной программы - в очень короткий срок, всего-навсего с начала мая по начало сентября этого года - совершенно невозможны без помощи РФ. Доля РФ здесь явно превышает 90%", - утверждает эксперт.

При этом он отмечает, что в Украине приходят к таким же выводам, особенно после публикации ангажированного "эксперта Эльмана" в The New York Times 14 августа о якобы поставках украинских ракетных двигателей для КНДР.

4 сентября представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина выступает за проведение расследования, чтобы установить, благодаря каким странам Северная Корея смогла развить свой ракетный потенциал.

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А 5 сентября секретарь СНБО Турчинов прокомментировал последнее предостережение Путина, на совещании лидеров стран БРИКС в китайском городе Сямынь, касательно "последствий" возможных поставок США летального оружия Украине: "Путин угрожает поставками оружия для мирового терроризма... Это мировые террористические организации, вроде ИГИЛ и Аль-Каиды, или северокорейский режим, угрожающий мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием."

"В общем, сегодня Москва поставила свою подпись под авторством в ракетной и ядерной программах КНДР и под северокорейскими агрессивными планами. То есть, Южной Корее и Японии (и Америке) надо понимать, что всего того, что сейчас заварилось в регионе, хочет Москва, а точнее - Путин", - резюмирует Немец.

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Кто бы сомневался. Я об этом давно говорил. Ну нет у Ына средств и технологий. Видел лично ,как там живут. До сих пор паровозы на угле.
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Теперь у Трампа нет другого выхода, как тайно дать Украине ОЛО (очень летальное оружие.) Мы тоже сделаем вид, что сами его склепали. Алени, готовьтесь к земле!
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это не на повестке дня и может привести к эскалации.
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Какая сенсационая новость. А то мы думали что ядерную бонбу чучхейцам космиты с альфы центавры подарили.
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Если б не этот эксперт то все бы думали что это Вануату с Зимбабве помогли.....
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Та дело не в этом, подводят документальную базу под дальнейшие судебные процессы в Гааге против кремлядей.
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Кацапія-спонсор міжнародного тероризму.І рано,чи пізно,буде за це відповідати.
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Когда на этом сайте были американские писатели, я неоднократно писал, что "продажа" Будапештского Меморандума дорого обойдется Америке. Вот и пришла цена. Только гораздо быстрее чем я думал. История повторилась как и 80 лет назад. Пытаясь умиротворить чудовище при власти, вы выращиваете другое. Если бы Путина остановили хотя бы в Крыму, то не было бы ядерной дубинки у другого идиота.
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Для этого утверждения не надо быть экспертом. Само рождение КНДР заслуга совка. А Ким Первый советский офицер с 1942 г. Раньше Союз помогал "братьям" корейцам танками, теперь расея помогает совковыми технологиями

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Успех сходу, без предварительных неудачных испытаний, обычных для ракетной программы Пхеньяна
----------------
Обычных не только Пхеньяна, а любой страны, которая ведет чрезвычайно сложный научно-технический проек сама.
У СССР в свое время этих самых ракет гробанулось тьма и очень много людей погибло.
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Весьма сомнительный успех. Если из-за него сдохнут миллионы корейцев.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУспех ракетной и ядерной программ КНДР - заслуга Кремля, - эксперт
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