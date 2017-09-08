 Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске, - правозащитница Томак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала правозащитница Мария Томак.
"Станислав Клых окончательно нашелся. Его вернули в колонию в Верхнеуральске. Вчера его посещал местный адвокат, который занимается Станиславом (контролирует состояние, условия содержания и т. п.) по просьбе челябинских правозащитников, к которым, в свою очередь, обратилась мама Станислава Клыха Тамара Ивановна", - написала она.
Других подробностей на сегодняшний день нет.
Также Томак отметила важность создания координационного центра по политическим заключенным.
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