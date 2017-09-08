 Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске, - правозащитница Томак

Клых

окончательно

нашелся.

Его

вернули

в колонию

в

Верхнеуральске

.

Вчера

его

посещал

местный

адвокат,

который

занимается

Станиславом

(контролирует

состояние

,

условия содержания

и

т. п.)

по просьбе

челябинских

правозащитников

, к которым,

в свою очередь

,

обратилась

мама

Станислава

Клыха

Тамара

Ивановна", - написала она.



Других подробностей на сегодняшний день нет

.



<span><br /></span>

координационного центра

по

политическим заключенным.

Также Томак отметила важность создания