 Уменьшение портовых сборов на 20% - только первые шаги, - Гройсман

Об этом в ходе своего визита в Одесскую область заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Мы с 1 января 2018 года на 20 % уменьшаем портовые сборы для транзитных грузов в Украине. Это только первые шаги, которые мы будем делать. Мы снижаем на 75 % ставки портовых сборов для танкеров с нефтью и нефтепродуктами в порту "Южный". Мы создали комитет по развитию логистики. Этот комитет создан решением правительства, имеет статус, является инклюзивной площадкой для наработки всех необходимых решений для развития нашей логистической структуры", - отметил премьер.
572 23
Карпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко(84)
Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко(114)
Украина первой в мире запустила электронный государственный аукцион на технологии blockchain, - Гройсман. ФОТО(98)
Гройсман - разведчикам: Вы - опора безопасности и защиты украинского народа и государства, элита украинского войска(12)
Гройсман узнал в прямом эфире, как к его "реформам" относятся украинцы(0)
Гройсман о подготовке к отопительному сезону: Все готово, запасы все есть, надо только не проспать(31)
"Ожидается пик поставки энергетического угля марки А. В порт "Южный" зайдет три судна", - Кистион(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Люди, чи не подуріли ви?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поэтому. Это все пережитки такой страны как СССР где всеми силами пытались из людей сварить кашу, а не народ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Уменьшить портовые сборы, то благо не земное, а уменьшить стоимость растаможки авто из Европы, то смерть экономики Украины!
Ответить