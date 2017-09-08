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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Одесская область (1678) порт (280) сбор (96) Гройсман (3374)

 Уменьшение портовых сборов на 20% - только первые шаги, - Гройсман

гройсман

Украина снижает на 20% портовые сборы, в дальнейшем следует ожидать других подобных шагов правительства.

Об этом в ходе своего визита в Одесскую область заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

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"Мы с 1 января 2018 года на 20 % уменьшаем портовые сборы для транзитных грузов в Украине. Это только первые шаги, которые мы будем делать. Мы снижаем на 75 % ставки портовых сборов для танкеров с нефтью и нефтепродуктами в порту "Южный". Мы создали комитет по развитию логистики. Этот комитет создан решением правительства, имеет статус, является инклюзивной площадкой для наработки всех необходимых решений для развития нашей логистической структуры", - отметил премьер.
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Які підстави зменшувати портові збори? Це суттєве джерело надходжень до національного бюджету! Що грошей забагато в бюджеті? Порти працюють на межі рентабельності а уряд робить таку жахливу підніжку портам України! Це злочин! Під час жорсткої нестачі грошей в бюджеті зменшувати ціни на обробку вантажів в портах - це корупція! Гройсман піде під суд!
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так нужно же порты приватизировать, или как? Для этого нужно порты банкротить, классика жанра. Та и своего главу ФГИ намедни назначили
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Цікаві реформи в уряду Гройсмана - ціни населенню збільшувати, а ціни для олігархів - зменшувати!
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злочин - це коли вантажать українськи грузи у Констанцi, тому що судновласники не хочуть платити шаленi грошi баригам при владi за судозахiд в нашi порти.
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Уряд, робить все щоб у каца3,14здоти пердаки рвало не припиняючись.
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Зменшуючи ціни для олігархів на використання портових споруд, складів, перевантаження та обробку суден? Ти поц?
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Не надоело везде кацапов пихать? Вот здесь они при чем? Да и вообще 99,9 процентов кацапов, о данном снижении не знают.
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Очко не железное. Саакашвили на границе - тук-тук. До тюрьмы часики - тик-тик ))
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Потом начнется песня что порты убыточные и их нужно забесплатно отдать чоколадным...
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Збільшують ж/д тарифи- погано, зменшують портові сбори- теж погано.
Люди, чи не подуріли ви?
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То сходи до лікаря, поки реформа не почалася.
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Тебе, когда морду лица рихтовали остатки мозга вырезали?
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Спамити не буду- хай модератор оцінить твою "творчість" на політичному форумі.
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Та и твою тоже пусть посмотрит. Ведь ты про то куда мне идти точно же про политику писал))
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Мне это напоминает, как когда то на футболе, еще не начался матч и только судья выходит из подтрибунных помещений сразу на трибунах раздается: "судью на мыло!". З якого дыва? Я удивлялся... Такой народ, а если учесть сколько сюда ватников набегает, еще "доброжелатели" Украины разных мастей, здесь тусуются разные ксенофобы, антисемиты, подстрекатели. Вот и складывается пестрая картина.
Поэтому. Это все пережитки такой страны как СССР где всеми силами пытались из людей сварить кашу, а не народ.
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Аби цього не було- має бути модерація форуму та обмеження при регістрації дописувачів. Бо це жахіття вже навіть не виглядає як політичний форум.
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если пойдет на уменьшение портовых сборов ,а это хорошо !!То румыны напрягутся ,так как из тех сборов львиная доля грузов шла на Констанцию.
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Для чего это они делают понятно. Вот отсутствие логики налицо.
Уменьшить портовые сборы, то благо не земное, а уменьшить стоимость растаможки авто из Европы, то смерть экономики Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУменьшение портовых сборов на 20% - только первые шаги, - Гройсман
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