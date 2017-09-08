 Москаль: Новый закон об образовании нарушает языковые права нацменьшинств и должен быть ветирован

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москаля, информирует Цензор.НЕТ.
Москаль считает, что новый закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, Закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами.
"Ряд положений принятого закона противоречат двусторонним договорам Украины с соседними странами, в частности, Молдовой, Румынией, Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.
Москаль считает, что защищать украинский язык нужно, но не ограничивать при этом языки национальных меньшинств. Он утверждает, что абсолютное большинство депутатов, которые голосовали за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфику.
"Закарпатье - многонациональная область, у нас положения Европейской хартии региональных языков применяются сразу к трем языкам - румынскому, словацкому и венгерскому... Обращаюсь к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками", - цитирует Москаля пресс-служба.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании. "За" соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.
Согласно с новым законом национальным меньшинствам гарантируется право обучения на родном языке одновременно с украинским языком лишь в отдельных классах (группах) коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.
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Задовбали на )( ер з цими мовами!!!якщо живеш в Україні то і розмовляй по-українські!! не подобається ідіть на )( у й хто в європпу,хто в росіію!!
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Вон циган никто нигде не учит, а они все равно циганский не забыли!
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Погубила десятки людей в АТО: Москаль жестко наехал по Савченко | ВИДЕО https://inforesist.org/pogubila-desyatki-lyudey-v-ato-mosk…/ …
«Хочу напомнить, что за закарпатской таможней стоит венгерская, словацкая и румынская таможни, которые также проверяют грузы на возможную контрабанду. Значит, по логике Савченко, я глава не только закарпатской, но и румынской, словацкой и венгерской табачных мафий? Перед тем, как что-то заявлять в прямом эфире, надо по крайней мере разобраться в этом. А если человек, кроме литра водки ни в чем не разбирается… Спросите сами ее через месяц - где доказательства того, что она сказала в вашей студии? Где те «факты», которые она, обойдя все забегаловки, озвучивает в прямом эфире пьяным языком? Я не хочу об этом говорить, чтобы не делать ей рекламу», - заявил Москаль.
По его словам, он знает Савченко, «как облупленную» - во время своего участия в АТО в составе «Айдара» она погубила десятки людей».
«Потом попала пьяная в плен, потому что упала с бронетранспортера после пьянки, так ее россияне и захватили», - добавил глава Закарпатской ОГА.
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Значит Кремлю не нравиться закон! Не хотят чтобы Украина оторвалась от совка.
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А то не в курсе, что НИГДЕ В ЕВРОПЕ нет отдельных вузов или факультетов с преподаванием на языке нацменшин. А в Украине есть аж целый институт.
Может еще откроем? На иврите, к примеру? Или на гагаузском. Чем они хуже мадьяр?
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Существует хартия о региональных языках, она ратифициована в 2003 году, и её условия нужно соблюдать. Я только не пойму, чем её нарушает потенциальный новый закон. Думаю, что сами разберутся.
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Кроме нескольких воскресных школ больше ничего нет в Венгрии...
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08 сентября 2017, 13:59
Все чаще в информационном потоке появляются сообщения о том, что российские монополии, которые, по идее, должны себя чувствовать уверенно и благополучно, в условиях благотворных санкций, становятся объектами распродаж. И одним из главных покупателей этого всего добра является, конечно же, Китай!
Так, после того как стало известно, что Кремль пытается втихую продать китайской энергетической корпорации CEFC долю бензинового сектора "Роснефти", насчитывающего более 150 нефтебаз, тысячи бензовозов и 3 тыс АЗС, многих удивило желание правительства приватизировать крупнейшую судоходную компанию "Совкомфлот". Разумеется, главный покупатель 25% минус одна акция - Китай!
Что же, предприятия, не нуждавшиеся до этого в приватизации, сейчас находятся в острой зависимости от инвестиций, которых в свою очередь не хватает. Выходит, что и вправду не все так хорошо в "королевстве Датском" раз уж распродажа добра идёт такими масштабами?
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