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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2377) Москаль (1882) образование (1612) язык (3504)

 Москаль: Новый закон об образовании нарушает языковые права нацменьшинств и должен быть ветирован

москаль закарпатье

Председатель Закарпатской ОГА служба Геннадий Москаль призвал Президента Петра Порошенко ветировать новый закон об образовании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москаля, информирует Цензор.НЕТ.

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Москаль считает, что новый закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, Закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами.

"Ряд положений принятого закона противоречат двусторонним договорам Украины с соседними странами, в частности, Молдовой, Румынией, Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Москаль считает, что защищать украинский язык нужно, но не ограничивать при этом языки национальных меньшинств. Он утверждает, что абсолютное большинство депутатов, которые голосовали за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфику.

"Закарпатье - многонациональная область, у нас положения Европейской хартии региональных языков применяются сразу к трем языкам - румынскому, словацкому и венгерскому... Обращаюсь к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками", - цитирует Москаля пресс-служба.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании. "За" соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.

Согласно с новым законом национальным меньшинствам гарантируется право обучения на родном языке одновременно с украинским языком лишь в отдельных классах (группах) коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.
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задолбали на )( ер с этими языками!!!!!! если живеш в Украине то и разговаривай по-украински!!не нравится валите на )( уй кто в эвроппу кто в расиию!!(это для нацменьшин).
Задовбали на )( ер з цими мовами!!!якщо живеш в Україні то і розмовляй по-українські!! не подобається ідіть на )( у й хто в європпу,хто в росіію!!
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Та пусть разговаривают кто на каком хочет! Но все надписи, телевидение и радио должно быть только на украинском языке!
Вон циган никто нигде не учит, а они все равно циганский не забыли!
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Сепаратизм начинается с языка... Крым и даунбасс это хорошо показали..
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это слова анонимного комментатора, но похожее есть
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Москаль щось з'їв, або нанюхався! А може в нього дах поїхав?
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Интересно, как в Румынии, Венгрии и Молдове соблюдается закон о нац меньшинствах? Наверно украинцы там в садиках, школах и ВУЗах, как нац меньшинство обучаются на украинском языке?
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є таке.Заглянь у вікіпедію,там школи з українською мовою навчання вказано
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Хитрый лис. Начал загонять после возбуханий в Венгрии. Этот нигде не пропадет.
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Пусть дома говорят как хотят, в школе украинский и только украинский.
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Москал забув ще циганський і його любимий матюгальний.
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То може доцільно на Закарпатті зробить його любиму мову регіональною? Всі зрозуміють і заспокоються.
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а если он не забыл? Ты понял его доходчиво? В чем то он прав, может быть закон немного скорректировать, все же в Европу хотим, а ведем себя с этим законом как не терпимость к национальным меньшинствам, немного изменить не трогая принцип и все хорошо.
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Ок. В Европу хотим. В Германии преподают на турецком и Арабском? А может быть в Франции , Бельгии, Голландии , Венгрии , Румынии , Польше .....???
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так,у Франції арабською викладають,але зараз хочуть скасувати
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Где? В французских школах? В частных. Кто мешает этим меньшинствам открывать свои школы и преподавать?
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створюй як у Франції приватну школу і викладай хоч китайською В державних школай у Франції такого НЕМАЄ і НЕ МОЖЕ БУТИ
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Років через 60 пограємося в демократію. А поки що - всі мовні "бучі" інспірує відомий ворог. Слід зайнятися моніторингом (точніше провести тотальний шмон) усіх рузгоязичних шкіл в Україні і переглянути їхні ліцензії/сертифікати.
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прогнули Москаля по полной мадьяры. ведь экзамен на знания украинского языка при поступление на государственную в Закарпатьи похоже тоже похерили?
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В.Огрызко - "На Закарпатті є райони, де взагалі не говорять українською! Може про це подумати губернатору?"
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Тьфу(а так хорошо Гадю с утра приложил...
Погубила десятки людей в АТО: Москаль жестко наехал по Савченко | ВИДЕО https://inforesist.org/pogubila-desyatki-lyudey-v-ato-mosk…/
«Хочу напомнить, что за закарпатской таможней стоит венгерская, словацкая и румынская таможни, которые также проверяют грузы на возможную контрабанду. Значит, по логике Савченко, я глава не только закарпатской, но и румынской, словацкой и венгерской табачных мафий? Перед тем, как что-то заявлять в прямом эфире, надо по крайней мере разобраться в этом. А если человек, кроме литра водки ни в чем не разбирается… Спросите сами ее через месяц - где доказательства того, что она сказала в вашей студии? Где те «факты», которые она, обойдя все забегаловки, озвучивает в прямом эфире пьяным языком? Я не хочу об этом говорить, чтобы не делать ей рекламу», - заявил Москаль.
По его словам, он знает Савченко, «как облупленную» - во время своего участия в АТО в составе «Айдара» она погубила десятки людей».
«Потом попала пьяная в плен, потому что упала с бронетранспортера после пьянки, так ее россияне и захватили», - добавил глава Закарпатской ОГА.
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Так вот это оказывается про кого говорили : " Москаляку на гилляку " .
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вашу мать, опять мусолят заезженную тему "геноцида языка"... Куда не сунься - везде бандеровцы геноцидят...

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Москаль о другом говорил, а не от отмены украинизации
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Не расслабляться. Говорим " Москаль" - понимаем " Медведчук",
Значит Кремлю не нравиться закон! Не хотят чтобы Украина оторвалась от совка.
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При принятов законе у венгров куда больше прав в образовании чем имеют украинские дети в Венгрии
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Нам треба робити так, аби було гарно Україні та українцям- ось за це має дбати Москаль. А міжнародними відносинами хай МІД та Президент займаються.
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Пусть Москаль и ему подобные, спросят у нацменьшинств, почему они не хотят учить украинский язык?
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А в не появился ли котеджик у Москаля под Будапештом?
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У него гостиницы в Словакии еще со времен дважды победившего преступность в крыму
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Этот пьянчуга подыгрывает местным цыганским князькам на Закарпатье???
А то не в курсе, что НИГДЕ В ЕВРОПЕ нет отдельных вузов или факультетов с преподаванием на языке нацменшин. А в Украине есть аж целый институт.
Может еще откроем? На иврите, к примеру? Или на гагаузском. Чем они хуже мадьяр?
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Сам ездит почти каждую неделю в Сучаву за продуктами, а то он не знает, сколько там украинцев и как обеспечены их языковые права. дурика включил явно, чтоб местным понравиться
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А чому не в Шанхай, де Сучава а де Ужгород .
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Из интернета: " ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯПреподавание ведется на венгерском, английском, немецком и французском языках, есть факультет даже на русском языке." Украинская диаспора в Венгрии есть. и...
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Государственный язык в Украине должен быть одним - украинским. В быту говорите как хотите, на каком угодно ....
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вопрос к тебе, чего ты базар разводишь на русском языке? Еба...ный абсурд начинается, когда Вы на русском пишите.
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Это не важно . Грузины ватных тварей на территории Украины отстреливают .
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Нинкто не посягает на государственный язык. Но существует хартия о региональных языках, она ратифициована, и её условия нужно соблюдать. Я не пойму, чем мы её нарушили.
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В Молдове , Румынии , Венгрии много украинских школ ?
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В Румынии ни одной нет , в Венгрии несколько воскресных (!) школ
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Из Вики "В современной Румыния нет дошкольных учреждений, начальной, восьмилетней, средней школы с преподаванием на украинском языке. В Румынии действует единственное учебное заведение с украинским языком преподавания - Украинский лицей им. Т.Г.Шевченко в г. Сигету-Мармацией. В отдельных румынских школах в регионах компактного проживания украинцев, украинский язык и литература преподается как предмет" ...
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Українська освіта в Румунії є в місцях компактного проживання українців. Зокрема, в місті Сігету-Мармацієй - Український ліцей імені Тараса Шевченка, в Сучавському і Тимішському повітах є по одній секції в румунських ліцеях.
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Никакого двуязычия! Тільки українська мова!
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В Румынии " Университеты Румынии предлагают программы на румынском, а также английском, французском, венгерском и немецком языках. Иногда перед поступлением учебные заведения организовывают для иностранцев специальные языковые курсы. " Далее: " Согласно данным переписи 2002 года, украинское сообщество насчитывает 61 091 человек. Это составляет 0,3% всего населения Румынии."
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"Только по данным переписи 2002 года в стране проживает 61 091 представитель украинской диаспоры. Это около 0,3% от общего населения Румынии. По неофициальным данным их еще больше - от 150 до 220 тыс. человек. Между тем, известный эксперт Владимир Бруттер считает, что в стране живет всего 130 - 140 тысяч украинцев, что тоже немало."..
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москалик заговариваться начал или еще одна консерва вскрылась? - он слишком долго "при политике"
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Москалик всего лишь настаивает на соблюдение международных договоров и законов.

Существует хартия о региональных языках, она ратифициована в 2003 году, и её условия нужно соблюдать. Я только не пойму, чем её нарушает потенциальный новый закон. Думаю, что сами разберутся.
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Мова должна быть одна!!! Пример Беларуси вам в помощь - Убили проклятым вторым государственным свою мову - ни одного канала ТВ нет беларусскоязычного, школ беларусских почти нет, 1% говорит на мове!!!
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... ещё и войска "старшего" брата к себе пригласили ...
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Один не правит страной , если его не поддерживают миллионы .
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Вот с мовы всё и началось, потом ТВ, газеты, радио, а потом 90% "поддержки народа", который кроме "пиндосов и фашистов-бандеровцев, окруживших нас" с "родных" и российских каналов ничего не видит и не слышит.
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Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств, подписана Румынией, но не ратифицирована.Москаль, не ратифицирована , значит в Румынии не работает ! Начиная с 1964 года, вся культурно-образовательная деятельность украинцев в Румынии испытывает преследования. Ликвидированы почти все школы с украинским языком обучения (прозябает только украинский отдел при гимназии в Сиготе и украинский лекторат в Букарештськом Университете) и всю украинскую просветительско-культурную деятельность по селам, запрещено употреблять в публикациях украинские названия местностей.В современной Румынии нет дошкольных учреждений и начальной, восьмилетней, средней школы с украинским языком. http://buktolerance.com.ua/?page_id=2530&lang=ru В Венгрии указаны 6 региональных языков и языков национальных меньшинств , но среди них нет украинского , хотя в Венгрии много украинцев . В Будапеште, Ньиредьхазае и Варпалоте действуют украинские воскресные школы, Теоретически, согласно закону, украинский язык может быть региональным, однако таких населённых пунктов в Венгрии не существует. Украинский язык является только языком национального меньшинства"https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы_в_Венгрии#cite_note-:0-3
Кроме нескольких воскресных школ больше ничего нет в Венгрии...
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Что за чушь! Нельзя защищать один язык, не потеснив другой! Кому нужны эти благоглупости!
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В цивилизованном обществе защищены все языки. Хоть будь их тыща. Мы перепуганы из-за кацапской языковой интервенции, которая нам крепко навредила. Но у каждого человека есть право использовать свой родной язык, если он не навязывает его другим. Есть страны, где несколько языков - государственные. Мы в силу многих причин не можем и не должны такого себе позволить. У нас единый государственный язык, и все его обязаны знать. Но не обязаны на нём разговаривать везде и всюду.
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Лепишь благоглупости не в тему. Ты это любишь. Я заметил.
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Москаль о своем лехторате подумал ? Скорее о будущих выборах в ВР. В первый раз уверен на все сто - Петя не должен ветировать новый закон. Этносам желающим учить родной язык - факультативы и курсы в помощь. Естественно за счет самих нац. общин.
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То есть мы должны наплевать на все международные соглашения и законы?
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Цей подонок не лише владі іуд лиже сраку за шекелі, але й намагається бути своїм у тих, хто силою зайшов у наші древні землі, а тепер ще й роздмухує сепаратизм у Закарпаті. Може Москаль є членом Йоббіка? Москалі - родаки племен з ріки Угри. Недаремно ті племена в Закарпатті так само ненавидять українську мову і цверконять на кацапському нарєчії
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Россию распродают "за недорого"

08 сентября 2017, 13:59



Все чаще в информационном потоке появляются сообщения о том, что российские монополии, которые, по идее, должны себя чувствовать уверенно и благополучно, в условиях благотворных санкций, становятся объектами распродаж. И одним из главных покупателей этого всего добра является, конечно же, Китай!
Так, после того как стало известно, что Кремль пытается втихую продать китайской энергетической корпорации CEFC долю бензинового сектора "Роснефти", насчитывающего более 150 нефтебаз, тысячи бензовозов и 3 тыс АЗС, многих удивило желание правительства приватизировать крупнейшую судоходную компанию "Совкомфлот". Разумеется, главный покупатель 25% минус одна акция - Китай!

Что же, предприятия, не нуждавшиеся до этого в приватизации, сейчас находятся в острой зависимости от инвестиций, которых в свою очередь не хватает. Выходит, что и вправду не все так хорошо в "королевстве Датском" раз уж распродажа добра идёт такими масштабами?
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Треба оцього Москаля перевести головою райдержадміністрації десь приміром у Сумську область, вльот(це його слово) перестане хернею займатися, "вбочцігімномішалка"
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Москаль любить крепке слово?.... Пішов ти на ... Москалю... Латентный москаль и ему подобные "товарищи" уже задолбали языковым вопросом. Киздуй в Румынию, киздуй в Россию и там отстаивай языковые проблемы украинских нацменьшинств.. козёл лысый...
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чемодан-вокзал-Ростов на Дону, Будапешт, Варшава, Иерусалим, Бухарест
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскаль: Новый закон об образовании нарушает языковые права нацменьшинств и должен быть ветирован
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