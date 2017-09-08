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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2746) похищение (1310) ФСБ (1225) Гриб_Павел (7)

 Защитников не пускают к похищенному украинцу Грибу, - адвокат

гриб

Пропавший на территории Белоруссии гражданин Украины Павел Гриб содержится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре.

Об этом сообщил "Интерфакс-Юг" адвокат Андрей Сабинин в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время П.Гриб содержится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре. Представители защиты находятся здесь, но нас пока к нему не пускают", - сказал А.Сабинин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинец Павел Гриб не задерживался ОВД Беларуси, его местонахождение устанавливается, - МИД РБ

Он подтвердил, что украинец подозревается в совершении преступления по ст.205 УК РФ (терроризм).

Накануне МИД Украины заявило, что похищенного в Беларуси украинца Гриба содержат в в управлении ФСБ России в Краснодаре.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси. Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

На фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому".

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Білорусь остаточно перетворилась на країну,що сприяє російському тероризму.І коли небудь таки буде за це відповідати.
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да не, просто Белоруссия видит к чему приводят такие революции и держится правильно иначе хаоса и им не избежать
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Потрібно закрити кордон з Білоруссю і заблокувати білоруський імпорт, щоб Лукашенко повернув викраденого російськими терористами українського хлопця. Як Лукашенко буде це робити нас не цікавить, хай хоч штурмом бере ізолятор!
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А думки #бучих кацапорилих нікому не цікаві.
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Что раша, что крым, что беларусь - зоны риска для украинцев. Включайте мозги сами и этому научайте своих детей!
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для терракта послали или нет , кто его знает . А вот знакомится с девушкой с Сочи - это действительно странно , с девушкой со страны агрессора , да, Российские программы запрещено смотреть в Украине , а он поехал знакомится с Россиянкой, типо любовь , да ? Одни на заработки ездят в Россию после АТО , второй влюбленный в Россиянку , странно как то . а парень то о чем думал ? помоему он без мозглый , поэтому и на майдане куралесил не доясь ничего, вот и погубило его , самоуверенность и безнаказанность
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А с какого перепугу слово "россиянка" написано с большой буквы?
Даже кацапы согласно правописанию пишут его с маленькой буквы.
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вретивывсе. касабы вообще писать не обучены, это им никчему.
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А выше про Майдан пурги нагнал.
Как же ж примитивно...
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а оно тупо по методичке шпарит, даже не задумываясь, что ее такие же дундуки писали ))))
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Нам підкладають у свідомість наступну савченко. Вся ця історія вишита білими нитками. Кожен день на "Цензорі" буде 5-10 новин про цього зрадника. Так пару місяців і депутатом Ради оберуть і Героя України дадуть. Люди! Ви шо? Подуріли за край?
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кто такой этот гриб , что о нем пишут? что он сделал такого для Украины?
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Еще 10 новостей сегодня в ленте и дадут Героя за бесстрашный трах с русской проституткой.
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Сын за отца отвечает

08 сентября 2017, 14:17



Украинский юноша, похищенный ФСБ в Беларуси, - это, конечно, новая страница в российско-украинских отношениях. Если то, что происходит между двумя странами в последние годы, можно назвать отношениями. На самом деле это не отношения. Это война. И в этой гибридной войне происходит захват заложников.
Похищенный вполне подходит на роль очередного заложника. Сын украинского офицера, не скрывал своих взглядов в социальных сетях. Можно объявить очередным украинским террористом, а можно и поторговаться - и взамен за освобождение молодого человека получить настоящего террориста, милого сердцу его лубянских кураторов.

Почему похищение произошло на территории Беларуси, тоже понятно. После серии арестов украинских граждан поездки в Россию, разумеется, не прекратились. Но куда реже едут те, кто связан с украинскими силовыми структурами или вообще имеет проукраинские взгляды, да еще и афиширует их. Задержать обычного гастарбайтера можно, но без впечатляющей истории это будет неубедительно. Российскому правосудию, российской пропаганде нужны мифы: воевал в Чечне, убивал "ополченцев" или просто родственник украинского военного, а значит, террорист. И таких людей ищут систематически. Ведь похищенного в Беларуси Павла Гриба выманивали в Беларусь - значит, следили за его аккаунтами в соцсетях, искали уязвимые места, думали, как заставить пересечь украинскую границу. Очевидно, что в такой разработке находится не один Павел - просто он попался. Ловля "на девушку" - классический прием спецслужб.

Почему выманивали именно в Беларусь, тоже ясно. В глазах обычного украинского гражданина, не очень разбирающегося в политических хитросплетениях и договоренностях, Беларусь - не Россия. Другая страна. Что между Россией и Беларусью практически нет никакой границы, что российские спецслужбы чувствуют себя в соседней стране как дома и органически сливаются с белорусскими - разумеется, когда речь не идет о личных интересах Лукашенко, - это мало кому понятно.

Не говоря уже о том, что речь идет о 19-летнем парне, который вырос в свободной стране. В стране, где политические взгляды - одно, а личная жизнь и безопасность - совсем другое. Где можно обличать власть и не бояться последствий. Конечно, была эпоха Януковича с ее бандитской "моралью", но и тогда власть боялась переходить все границы практически до самого Майдана. А в жизни Павла Гриба время Януковича завершилось, когда ему было только 16 лет. Его становление происходило уже в нормальном мире. В том самом нормальном мире, которого лишены его российские и белорусские сверстники, живущие в атмосфере привычного советского внутреннего самоконтроля: мол, мне тоже все не нравится, но зачем я буду об этом кричать. И неслучайно на тех 16-летних, кто выходил на митинги Навального, взрослые дяди и тети смотрели с искренним недоумением. Эти дети как с другой планеты, почти с Украины.

Павел Гриб поплатился за эту свою "инопланетность". А еще за отца, конечно. Сын за отца отвечает - это мы выучили со сталинских времен. И похоже, что с тех самых времен на Лубянке ничего не меняется. Кража человека остается доблестью, поиск заложников - единственным средством освобождения собственных преступников, ложь - единственным доказательством правоты.
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Да,да. Выбрать депутатом и дать Героя. Гриб-Герой! Это звучит гордо!
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Ну и что дальше? что хероя присвоить этому дрыщу?
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Так, вроде уже 4 раза в ленте Цензора про гриба написали. Отвлекся 30летний контрактник от переворачивания лопатой тонн грязи на сооружении нового блиндажа, открыл смартфон, закурил и читает новости. А там - гриб, гриб, гриб, гриб..... ВЫ че,дорогая редакция , ..........?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащитников не пускают к похищенному украинцу Грибу, - адвокат
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