 Защитников не пускают к похищенному украинцу Грибу, - адвокат

Об этом сообщил "Интерфакс-Юг" адвокат Андрей Сабинин в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время П.Гриб содержится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре. Представители защиты находятся здесь, но нас пока к нему не пускают", - сказал А.Сабинин.
Он подтвердил, что украинец подозревается в совершении преступления по ст.205 УК РФ (терроризм).
Накануне МИД Украины заявило, что похищенного в Беларуси украинца Гриба содержат в в управлении ФСБ России в Краснодаре.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси. Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
На фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому".
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Пропавший в Беларуси украинец Гриб не находится в СИЗО в Краснодаре, - росСМИ(31)
Украинец Павел Гриб не задерживался ОВД Беларуси, его местонахождение устанавливается, - МИД РБ(25)
"К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной(295)
Украинская сторона просила омбудсмена РФ лично вмешаться в ситуацию с похищением Павла Гриба, - Чаплыга(54)
Мой сын находится в краснодарском СИЗО, - Игорь Гриб(92)
Моего брата Давида задержали в Киеве и увезли на белом Chevrolet Aveo, - Саакашвили. ФОТО(351)
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Даже кацапы согласно правописанию пишут его с маленькой буквы.
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Как же ж примитивно...
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08 сентября 2017, 14:17
Украинский юноша, похищенный ФСБ в Беларуси, - это, конечно, новая страница в российско-украинских отношениях. Если то, что происходит между двумя странами в последние годы, можно назвать отношениями. На самом деле это не отношения. Это война. И в этой гибридной войне происходит захват заложников.
Похищенный вполне подходит на роль очередного заложника. Сын украинского офицера, не скрывал своих взглядов в социальных сетях. Можно объявить очередным украинским террористом, а можно и поторговаться - и взамен за освобождение молодого человека получить настоящего террориста, милого сердцу его лубянских кураторов.
Почему похищение произошло на территории Беларуси, тоже понятно. После серии арестов украинских граждан поездки в Россию, разумеется, не прекратились. Но куда реже едут те, кто связан с украинскими силовыми структурами или вообще имеет проукраинские взгляды, да еще и афиширует их. Задержать обычного гастарбайтера можно, но без впечатляющей истории это будет неубедительно. Российскому правосудию, российской пропаганде нужны мифы: воевал в Чечне, убивал "ополченцев" или просто родственник украинского военного, а значит, террорист. И таких людей ищут систематически. Ведь похищенного в Беларуси Павла Гриба выманивали в Беларусь - значит, следили за его аккаунтами в соцсетях, искали уязвимые места, думали, как заставить пересечь украинскую границу. Очевидно, что в такой разработке находится не один Павел - просто он попался. Ловля "на девушку" - классический прием спецслужб.
Почему выманивали именно в Беларусь, тоже ясно. В глазах обычного украинского гражданина, не очень разбирающегося в политических хитросплетениях и договоренностях, Беларусь - не Россия. Другая страна. Что между Россией и Беларусью практически нет никакой границы, что российские спецслужбы чувствуют себя в соседней стране как дома и органически сливаются с белорусскими - разумеется, когда речь не идет о личных интересах Лукашенко, - это мало кому понятно.
Не говоря уже о том, что речь идет о 19-летнем парне, который вырос в свободной стране. В стране, где политические взгляды - одно, а личная жизнь и безопасность - совсем другое. Где можно обличать власть и не бояться последствий. Конечно, была эпоха Януковича с ее бандитской "моралью", но и тогда власть боялась переходить все границы практически до самого Майдана. А в жизни Павла Гриба время Януковича завершилось, когда ему было только 16 лет. Его становление происходило уже в нормальном мире. В том самом нормальном мире, которого лишены его российские и белорусские сверстники, живущие в атмосфере привычного советского внутреннего самоконтроля: мол, мне тоже все не нравится, но зачем я буду об этом кричать. И неслучайно на тех 16-летних, кто выходил на митинги Навального, взрослые дяди и тети смотрели с искренним недоумением. Эти дети как с другой планеты, почти с Украины.
Павел Гриб поплатился за эту свою "инопланетность". А еще за отца, конечно. Сын за отца отвечает - это мы выучили со сталинских времен. И похоже, что с тех самых времен на Лубянке ничего не меняется. Кража человека остается доблестью, поиск заложников - единственным средством освобождения собственных преступников, ложь - единственным доказательством правоты.
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