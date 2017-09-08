 Террористы ОРДЛО подтвердили наличие журналиста Васина в списках на обмен

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по конфликту на Донбассе Ирина Геращенко.
"Очень сложно шли переговоры, выбивание, по сути, этой информации, что Асеев находится у них. Место его содержания они официально нам не дали - просто подтвердили, что Станислав у них, и он включен в списки на освобождение, которые мы сейчас обсуждаем", - сказала она.
"Мы знаем место содержания Станислава", - добавила парламентарий.
Геращенко отметила, что переговоры длились в течение месяца.
По ее словам, украинская сторона в переговорах добивалась возможности посещения Васина координатором ОБСЕ Тони Фришем, который в конце августа был в Донецке с целью мониторинга условий содержания заложников, но его допустили лишь к макеевской колонии, где содержит военнослужащих.
"К сожалению, к Стасу не было доступа ни одной международной организации - ни ОБСЕ, ни ООН, ни Международного комитета Красного креста", - сказала Геращенко.
По ее словам, к Асевву также не допускают родственников и не дают ему права на звонок матери.
"Мы делаем все как для освобождения Асеева, так и для освобождения Романа Сущенко из российской тюрьмы, поскольку Минские соглашения требуют освобождения всех незаконно удерживаемых. Поверьте, прилагаются все усилия", - сказала представитель Украины в трехсторонней контактной группе.
Как сообщалось ранее, так называемое "МГБ ДНР" признало, что донецкий журналист Станислав Асеев (Васин) находится в их руках. 20 июня главами журналистских союзов Украины и России было сделано совместное заявление с призывом к скорейшему выяснения судьбы украинского журналиста Станислава Асеева, который исчез в Донецке в июне. Документ был подписан во время конференции ОБСЕ в Вене.
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