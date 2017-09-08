 Прокуратура АР Крыма расследует захват оккупантами буровых установок и судов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГПУ.
Самоподъемные плавучие буровые установки приобретены за денежные средства публичного акционерного общества Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" в размере более 11 млрд 655 млн грн.
В четверг, 7 сентября, прокуратура АР Крым осуществила выход в Северо-западную часть Черного моря в районы Одесского, Голицынского, Штормового, Архангельского газовых месторождений, где осмотрела 4 самоподъемных плавучих буровых установок, 6 морских стационарных платформ, 5 блок-кондукторов и морской буксир.
Во время осмотра правоохранители обнаружили, что на всех указанных объектах находятся вооруженные лица.
Кроме того, на двух самоподъемных плавучих буровых установках "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость") изменено их название на "Крым-1", "Крым-2". Также на двух самоподъемных плавучих буровых установках "Крым-2", "Сиваш" поднят флаг РФ.
Также на указанных газовых месторождениях неустановленными вооруженными лицами осуществляется незаконная добыча природного газа. Отмечается, что такое право предоставлено ПАО ГАО Черноморнефтегаз.
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