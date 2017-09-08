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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8887) захват (789) буровая установка (8)

 Прокуратура АР Крыма расследует захват оккупантами буровых установок и судов

буровая

Прокуратура АР Крым расследует захват 27 судов и 4 самоподъемных плавучих буровых установок, незаконную разработку природных ресурсов в морской экономической зоне Украины и добычу газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГПУ.

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Самоподъемные плавучие буровые установки приобретены за денежные средства публичного акционерного общества Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" в размере более 11 млрд 655 млн грн.

В четверг, 7 сентября, прокуратура АР Крым осуществила выход в Северо-западную часть Черного моря в районы Одесского, Голицынского, Штормового, Архангельского газовых месторождений, где осмотрела 4 самоподъемных плавучих буровых установок, 6 морских стационарных платформ, 5 блок-кондукторов и морской буксир.

Во время осмотра правоохранители обнаружили, что на всех указанных объектах находятся вооруженные лица.

Кроме того, на двух самоподъемных плавучих буровых установках "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость") изменено их название на "Крым-1", "Крым-2". Также на двух самоподъемных плавучих буровых установках "Крым-2", "Сиваш" поднят флаг РФ.

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Также на указанных газовых месторождениях неустановленными вооруженными лицами осуществляется незаконная добыча природного газа. Отмечается, что такое право предоставлено ПАО ГАО Черноморнефтегаз.
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никакого воровства не было. а был шахер махер с хуйлом шыкаладного глаза. Эти вышки даже не пытались переместить или отбить при захвате русней. Это целиком и полностью преступный сговор шыкаладного цеха с мордвой.
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отжали короче. Чисто в украинско-рюських традициях. Даже не в бою взято.
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Смысл в прокуратуре если в Крыму чужая власть , законы и народ тоже чужой
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понятно, все еще хуже. калмыкъ, или иной рузький чилавек.
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А давайте посадим Бойко который их "купил" в 25 РАЗ ДОРОЖЕ их стоимости?
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http://youtu.be/2okeDXJbhTs смотрю выступление навального и вижу клоуна. У него даже костюм и галстук как у хуйла. В программе нет ничего кроме заменить одного хуйла на другого практически. Никогда не заводит разговор о том как и за счет чего будет востанавливать экономику страны, какие будут внешнеполитические отношения ну и много деиствительно важных вопросов. Вопросы про Крым ,просто увиливает. Ляляля
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Прокуратура украинская Крыма -- должна была давно расследовать ВОРОВСТВО России в Крыму -- детские , военные и ветеранские САНАТОРИИИ Украины и лечебницы --украла Россия вместе с ложками матрасами и всем медицинским оборудованием -- бля объясните на весь мир -- что Россияне приезжающие в Крым на отдых спят на ворованном ими и жрут с ворованного . В 1954 году в Крыму было 54 прод мага и 11 хозмагов и несколько разбитых разворованных Царских дворцов и все . Все остальное построено за деньги Украины и украинцев .Крахоборы и воры Российские .
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нельзя такое расследовать, а то хуйло отпадет от переедания сладкого.
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Казламордые захватили, а мы их расследовали,расследовали,расследовали,расследовали,расследовали,расследовали,расследовали,расследовали,расследовали........ да так и не вырасследовали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АР Крыма расследует захват оккупантами буровых установок и судов
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