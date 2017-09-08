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 Политика Украины
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 Из списков для обмена заложниками были "выброшены" 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО, - Кучма

кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма заявил, что из списков для обмена заложниками были исключены 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО и на обмене которых настаивают в ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге в пятницу в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина".

"Из списка были "выброшены" 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО. Это те, кто стрелял на Майдане, и те, кто имеет отношение к трагическим событиям 2 мая (события в Одессе 2 мая 2014 года. - Ред.) и к другим нехорошим делам на территории Украины", - сказал Кучма.

По его словам, со стороны Украины работает серьезная группа переговорщиков. "У нас серьезная группа переговорщиков во главе с Ириной Геращенко (первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко. - Ред.). Она человек последовательный и умеет отстаивать интересы Украины. Тут Президент угадал. И Медведчук (спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках ТКГ Виктор Медведчук. - Ред.) - прямой выход на Россию и на ОРДО/ОРЛО. А то, что это используется в таких целях, моральных и политических, - для нас это очень больная тема", - сказал Кучма.

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Он также отметил, что ОРДЛО используют родственников людей, которые не имеют отношения к АТО, для давления на Украину. "Они просто используют это для давления на Украину. Мы не можем пойти на этот шаг, вы прекрасно понимаете …, что значит идти на поводу", - сказал представитель Украины в ТКГ.

Кучма также отметил, что очень надеется на решение этой проблемы. По его словам, будет идти поиск новых путей ее разрешения.


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Вас там за идиотов держать которые торгуют страной по указке убийц .
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А из тех, кого нам хотят вернуть? Опять отдадут каких-то левых тёток.
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Они сами вам говорят и публикуют людей,которые для них представляют интерес.43 человека кто они,где они - работайте.
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В списках на обмен бандюки в ментовских погонах, убившие харьковчан в теракте в феврале 2015.Эти ублюдки открыто насмехаются над харьковчанами,надеясь на обмен.Они не должны дожить до обмена!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз списков для обмена заложниками были "выброшены" 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО, - Кучма
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