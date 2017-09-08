 Украина подписала меморандум с Грузией и Азербайджаном о совместном использовании паромов "Укрзализныци"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Меморандум предусматривает создание совместного предприятия для оперирования паромами ПАО "Укрзализныця" и развития маршрута "ЕС-Украина-Черное море-Грузия-Азербайджан-Каспийское море-страны Азиатского региона", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отметили, что сейчас на балансе предприятия находятся два парома "Герои Плевны" и "Герои Шипки". Сообщается, что на сегодняшний день эти паромы получили свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Украины, на паром "Герои Шипки" получено Свидетельство о минимальном составе экипажа.
В начале апреля сообщалось, что между Стамбулом и Одессой запустили прямое пассажирское паромное сообщение.
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