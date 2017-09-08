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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Азербайджан (271) Грузия (3484) Одесса (5899) Укрзализныця (1200) паром (69)

 Украина подписала меморандум с Грузией и Азербайджаном о совместном использовании паромов "Укрзализныци"

паром

В Одессе руководители "Укрзализныци", "Грузинской железной дороги" и "Азербайджанских железных дорог" подписали Меморандум о сотрудничестве и совместном использовании паромов "Укрзализныци".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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"Меморандум предусматривает создание совместного предприятия для оперирования паромами ПАО "Укрзализныця" и развития маршрута "ЕС-Украина-Черное море-Грузия-Азербайджан-Каспийское море-страны Азиатского региона", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что сейчас на балансе предприятия находятся два парома "Герои Плевны" и "Герои Шипки". Сообщается, что на сегодняшний день эти паромы получили свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Украины, на паром "Герои Шипки" получено Свидетельство о минимальном составе экипажа.

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В начале апреля сообщалось, что между Стамбулом и Одессой запустили прямое пассажирское паромное сообщение.


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... паромов "Укрзализныци" и локомотивов Укрморфлота)
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Ще у болгар є два таких самих порома Герої Севастополя і Герої Одеси. Всього поромів було чотири і ходили вони Іллічівськ-Варна по годинам в будь яку погоду.
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Круто!!!Глядишь,и на Марс "втроём " паромы "отправят" вскоре???...
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Оперирование уже работающими паромами - это смена флага на либерийский?
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