 Саакашвили в Женеве встретился с Коломойским, - "Украинская правда"

Об этом "Украинской правде" сообщили источники из окружения Коломойского, передает Цензор.НЕТ.
По их словам, встреча состоялась в Женеве в отеле "Four seasons".
"Прилетел, поужинали. Сказал (Саакашвили), что собирается идти (в Украину. - Ред.)", - отметил собеседник.
Официальных комментариев от Саакашвили или Коломойского по данной информации пока что нет.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
5640 271
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
Решение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк(388)
Саакашвили прибыл в Брюссель для встречи с лидерами европейских политических партий(210)
Власть готовит три сценария на день моего возвращения, - Саакашвили(337)
Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран"(637)
В "Азові" заявляють, що їхній підрозділ не направляли на західну Україну(0)
Прокуратура Грузии направила Украине очередное требование об экстрадиции Саакашвили(278)
Саакашвили: Выдать меня Грузии - все равно что выдать России(423)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. Літо - період відпусток. (Назвіть інших президентів, хто їздив)
Ответить
Ответить
Ответить
а хуйло ему подыгрывало
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В белорусском МВД утверждают,что их силовики не задерживали украинца Гриба. Перевожу: белорусское МВД сообщило, что не контролирует Беларусь
Ответить
На том с Беней и порешили.
Ответить
Ответить
Ответить
братья по зарабатыванию на украинцах наконец -то встретились
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нужны новые лица! Нужны патриоты!
Ответить
08 сентября 2017, 12:43
Отгадайте название страны, где основной сказочный герой - дурак, а слова умный или интеллигент - оскорбления?
Россия действительно просто удивительная страна, феноменальная. Страна в которой действительно нет никакого смысла получать образование, учиться, грызть гранит науки, ибо ум на России ровным счетом никак не ценится и ничего не значит. На России действительно куда больше шансов уговорить щуку выполнить желание, чем достигнуть чего-то самому, или пробиться сквозь толщу российских псевдополитических, культурных и научных элит.
Вспомните героев российских сказок: Иван Дурак или Емеля. Чем они прославились? Тем что ничего никогда не делали!
Они воспитывали в умах россиян типичных стереотипный образ, что для того чтобы чего-то достичь, просто необходимо лежать на печи, которая по щучьему велению обязательно сама доставит владельца ее непосредственно к царской дочке, так таки и ждущую, когда же на нее грязный, небритый, неграмотный да вонючий холоп взберется!
И это реально все продвигается на уровне официальной государственной идеологии. Заметьте, не национальной, потому как, нации русские или россияне ни в каком виде нет, а именно государственной!
Что пишет, претендующий на статус идеолога боярышневоковый мифолог Проханов?
"Если американская мечта - это град на холме, то русская мечта - это храм на холме. Мы выбираем самый высокий холм, чтобы он был ближе к небу, ставим на нём храм и через этот храм соединяем земное с небесным. Задача человечества, как говорили наши космисты, как говорил Вернадский, - в том, чтобы оживлять погибшие участки вселенной, вновь возжигать погасшие звёзды. И в этом - наше русское мессианство, в этом - наши русские исторические корни.
Русская мечта - это предчувствие чуда".
Какой храм? "Русская" мечта - это построить туалет на холме, толчок, желательно без крышы и стен. или с одной или двумя стенами. Зачем? А затем, чтобы весь мир видел, как простой "рузский" нужду свою справляет, портки не снимая! Чтобы благоухал "русский " дух на всю планету и ширилась и росла волна ненависти к этому Ивану Дураку, окромя фекалиев ничего и делать не умеющего!
А как вам это: "Предчувствие чуда"?
Это знаете ап чем он? Ап том, что печь поедет, и щука заговорит, али оборгреет мужика мешком с златом да сребром Господь Бог, за его "богоизбранность", и преданное лежание на вышеупомянутой печи!
Я вообще к чему это все пишу? К тому, что вот эта занавеска, что в Перми повесили, этот камуфляж реальной жизни на России мне почему-то напомнил сказку, про Пиноккио. Ту самую, которая стала в "русском" изложении "Буратиной".
Так вот, думаю я, эта вывеска сродни холста, шо в хижине Папы Карло была, что занавешивал дверь к театру куальному, от которого и был хранимый у Карабаса Барабаса ключик золотой. И думаю я, что вот Буратино в нашей истории, это к примеру Навальный, который вечно сквозь холст свой нос сует, и на двери активно поглядывает, претендуя отобрать у Карабаса Барабаса ключ золотой и театр кукльный себе забрать.
А Карабас Барабас, Путин который, ему ключи то и не отдает, и сам в тот театр не хочет, ибо прекрасно знает, что за холстом уже давно не театр никакой, а изгнивший толчок на горе, тот который из грез Проханова. И, что окромя фекалиев, сотен лет там разлагающихся нет там ничего. Но рассказывать он это никому не собирается, ибо тогда вся интрига пропадет, и не станет Буратино ключ искать по болотам российской коррупции.
Вот такая вот грустная сказка. Про несбыточные мечты дураков, и веру в чудо. Чудо которое никогда не случится....
Ответить
Ответить
непонятная армяно-латышская принцесса
маланец
может, пора уже?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и во второй тур выходят Вилкул (Бойко,Мураев, Рабинович ...) и Порошенко
(это он так надеется) ...
только, думается мне, что его может спасет выход во второй разве что с самим х#йлом и то начинаю сомневаться как то...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І це встиг сьогодні- нормального менеджера я Україні обрав!
30.08.2017 19:06
Ответить
Мне нравится 3
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ФирташемКоломойским?
Ответить
Мне вот интересно, когда он приедет, то будет вытирать это говно об Демальянс и Громадянську позицiю?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ребе, вы славитесь своей мудростью! Посоветуйте, как еврей должен себя вести, чтобы мирно жить среди других народов?
Как в электричке, - не задумываясь, ответил ребе. На следующий день:
Ребе, я целый день провел в электричке, но так и не понял, что вы хотели сказать?
Так ведь там всё написано!
С одной стороны НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ, с другой стороны НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ…
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ветер был устойчивый юго-западный.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Олигархи, которые ограбили Украинское государство, в том числе Игорь Коломойский, будут сидеть в тюрьме, объявил прежний председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили. «Коломойский будет сидеть и никакая Швейцария его не спасет. Этот конкретный банк (Приватбанк - ред.), я уверен, будет национализирован, а его владелец будет отвечать по всей строгости закона - сядет в тюрьму, когда мы будем у власти», - добавил прежний руководитель Одесской ОГА.
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sU4sW0-uZGI
Ответить
Ответить
ха хааа
Ответить