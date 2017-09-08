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 Политика Украины
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 Саакашвили в Женеве встретился с Коломойским, - "Украинская правда"

саакашвили паспорт

Бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили 7 сентября встречался с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники из окружения Коломойского, передает Цензор.НЕТ.

По их словам, встреча состоялась в Женеве в отеле "Four seasons".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко поедет встречать и поддерживать Саакашвили на польско-украинской границе

"Прилетел, поужинали. Сказал (Саакашвили), что собирается идти (в Украину. - Ред.)", - отметил собеседник.

Официальных комментариев от Саакашвили или Коломойского по данной информации пока что нет.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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Деза хиленькая конечно,ведь правду страшно говорить,но для хомячеов и беня проканает,а вот правда
Саакашвили в Женеве встретился с Коломойским, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 2221

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Просто не всё написал. Там же про вечер ничего не написано. Только про утро.
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Ага,падажди,еще напишут,шо с фирташем встречался
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С фирташами у нас другие встречаются. А Беня как раз то, что нужно в данный момент Мише. У него свои планы на Петю.
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Собирается анти-Потрошенковская коалиция.
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Скорей всего это объективная реальность: кормовая база олигархов сузилась в Украине, стричь стадо плохо получается, отара похудела и выехала, вот олигахи начали мочить друг друга (пастухов) должен остаться только один царь горы.
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Народ а чому на день Незалежності на параді не були присутні ні один іноземні премьери чи президенти? І чому наш Гарант ніде не їде в другі країни як раніш?
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1. Був формат міністрів оборони
2. Літо - період відпусток. (Назвіть інших президентів, хто їздив)
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А Даля как,могу скринов кучу предоставить ,костьми ложились ,шо будет,просто неохота мокать некоторых
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Коломойский - это единственный олигарх который открыто выступал против хуйла
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фильтруй базар - он выступал против Овоща
а хуйло ему подыгрывало
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Петя врагов себе наживает,не думая о будущем.А враги могут обьединиться-"враг моего врага-мой друг".
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Є чутки що Аваков з Тимошенко в чомусь договорились і Гарант вчора негайно скликав депутатів з фракції БПП. На Банковій паніка.
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Аваков скоро сам подаст в отставку за провал реформы и на его место есть уважаемые люди .
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Кругом Гаранта залишились одні сраколизи та злодюжки...
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 1 ч.1 час назад
В белорусском МВД утверждают,что их силовики не задерживали украинца Гриба. Перевожу: белорусское МВД сообщило, что не контролирует Беларусь
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Михо по обещал вернуть отжатый бандитами и коррупционерами Приват, если че!
На том с Беней и порешили.
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а мишико с чурчхелами на стрелку к коломойше приезжал?
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да-да, и еще вернуть приватовское майно в Крыму.
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ну наконец
братья по зарабатыванию на украинцах наконец -то встретились
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Беня в свій час підримав два Майдани і думаю і на 3-й підкине грошенят. Бути Юлі Президентом а Міхо премьер-міністром а цим баригам що зараз при владі вже треба думати як і куди давати драла.
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В одной камере в СИЗО.Если бы это случилось то я бы уехал из страны навсегда..
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Отработанный материал! Как и все остальные....
Нужны новые лица! Нужны патриоты!
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Страна дураков

08 сентября 2017, 12:43



Отгадайте название страны, где основной сказочный герой - дурак, а слова умный или интеллигент - оскорбления?
Россия действительно просто удивительная страна, феноменальная. Страна в которой действительно нет никакого смысла получать образование, учиться, грызть гранит науки, ибо ум на России ровным счетом никак не ценится и ничего не значит. На России действительно куда больше шансов уговорить щуку выполнить желание, чем достигнуть чего-то самому, или пробиться сквозь толщу российских псевдополитических, культурных и научных элит.
Вспомните героев российских сказок: Иван Дурак или Емеля. Чем они прославились? Тем что ничего никогда не делали!

Они воспитывали в умах россиян типичных стереотипный образ, что для того чтобы чего-то достичь, просто необходимо лежать на печи, которая по щучьему велению обязательно сама доставит владельца ее непосредственно к царской дочке, так таки и ждущую, когда же на нее грязный, небритый, неграмотный да вонючий холоп взберется!

И это реально все продвигается на уровне официальной государственной идеологии. Заметьте, не национальной, потому как, нации русские или россияне ни в каком виде нет, а именно государственной!
Что пишет, претендующий на статус идеолога боярышневоковый мифолог Проханов?
"Если американская мечта - это град на холме, то русская мечта - это храм на холме. Мы выбираем самый высокий холм, чтобы он был ближе к небу, ставим на нём храм и через этот храм соединяем земное с небесным. Задача человечества, как говорили наши космисты, как говорил Вернадский, - в том, чтобы оживлять погибшие участки вселенной, вновь возжигать погасшие звёзды. И в этом - наше русское мессианство, в этом - наши русские исторические корни.

Русская мечта - это предчувствие чуда".

Какой храм? "Русская" мечта - это построить туалет на холме, толчок, желательно без крышы и стен. или с одной или двумя стенами. Зачем? А затем, чтобы весь мир видел, как простой "рузский" нужду свою справляет, портки не снимая! Чтобы благоухал "русский " дух на всю планету и ширилась и росла волна ненависти к этому Ивану Дураку, окромя фекалиев ничего и делать не умеющего!
А как вам это: "Предчувствие чуда"?
Это знаете ап чем он? Ап том, что печь поедет, и щука заговорит, али оборгреет мужика мешком с златом да сребром Господь Бог, за его "богоизбранность", и преданное лежание на вышеупомянутой печи!

Я вообще к чему это все пишу? К тому, что вот эта занавеска, что в Перми повесили, этот камуфляж реальной жизни на России мне почему-то напомнил сказку, про Пиноккио. Ту самую, которая стала в "русском" изложении "Буратиной".

Так вот, думаю я, эта вывеска сродни холста, шо в хижине Папы Карло была, что занавешивал дверь к театру куальному, от которого и был хранимый у Карабаса Барабаса ключик золотой. И думаю я, что вот Буратино в нашей истории, это к примеру Навальный, который вечно сквозь холст свой нос сует, и на двери активно поглядывает, претендуя отобрать у Карабаса Барабаса ключ золотой и театр кукльный себе забрать.

А Карабас Барабас, Путин который, ему ключи то и не отдает, и сам в тот театр не хочет, ибо прекрасно знает, что за холстом уже давно не театр никакой, а изгнивший толчок на горе, тот который из грез Проханова. И, что окромя фекалиев, сотен лет там разлагающихся нет там ничего. Но рассказывать он это никому не собирается, ибо тогда вся интрига пропадет, и не станет Буратино ключ искать по болотам российской коррупции.

Вот такая вот грустная сказка. Про несбыточные мечты дураков, и веру в чудо. Чудо которое никогда не случится....
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Это плохая весть для всей Украины.ОПГ бени пытается с помощью саакашвили отнять власть в опг барыги.И все будет продолжаться как было при ющу,при янеке при барыге,пейсатый грабешь и геноцид.Это все подчиненные фирташа и одна мафия.Это все внутренний кровавый враг это убийцы украинского народа и государства.
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сын беларуского полицая
непонятная армяно-латышская принцесса
маланец
может, пора уже?
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Куда вам пора? Вас же щирые украинцы Порошенко с Гройсманом вроде как устраивают.
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Дострокові президентські на цю осінь і будемо дивитись, хто переможе
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ТА -ДАМ:
и во второй тур выходят Вилкул (Бойко,Мураев, Рабинович ...) и Порошенко
(это он так надеется) ...
только, думается мне, что его может спасет выход во второй разве что с самим х#йлом и то начинаю сомневаться как то...
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Если победит эта плохая женщина-это победа Кремля.
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Не в ній справа- сам факт виборів буде перемогою. Плюс тривале безвладдя під час та після них.
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Стана оккупирована пейсатыми убийцами.И любые выборы охендовские сделают под заказ преступников.Мафия поставит новую марионетку но такую же преступную и работающую против Украины.Нельзя делать выборы при оккупации это путинский метод узаконивания уголовной власти(Крым,кавказ,донецк,корея,приднестровск,ГДР).Только после полного уничтожение опг,сторонников и пособников и устранения от попадания во власть всех кто был в ней возможны выборы.
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не обращай внимания, мальчик - жертва нацистской - большевистской пропаганды
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Финансирование то нужно, а у Коломойского большой зуб на барыгу.
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интересно, а сам Саакашвилли в курсе что он встречался с Фирташем Коломойским?
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не, он думает, шо он встречался с одним из лидеров европейских либералов.
Мне вот интересно, когда он приедет, то будет вытирать это говно об Демальянс и Громадянську позицiю?
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евреев обидеть?
Ребе, вы славитесь своей мудростью! Посоветуйте, как еврей должен себя вести, чтобы мирно жить среди других народов?
Как в электричке, - не задумываясь, ответил ребе. На следующий день:
Ребе, я целый день провел в электричке, но так и не понял, что вы хотели сказать?
Так ведь там всё написано!
С одной стороны НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ, с другой стороны НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ…
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Каломойша і барига по кошерному тоді розвели людей під час афери з приватбанком. І що, всі зробили вигляд- нічого не трапилось. Сіонофашисти- паразитуюче зло на тілі України.
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Чому саак припинив працювати на грузинський народ, якому давав присягу, а? Чому не віддає усього себе на розвиток грузії? Яким вітром його сюди задуло?
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Там нельзя было на третий срок оставаться по условиям оформителей грузинской витрины.
Ветер был устойчивый юго-западный.
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Тю, а де же тогда деньги брать на кампанию? В госдепе, понятное дело, был послан на юг, остался беня и газпром....
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Саакашвили в Женеве встретился с Коломойским, - "Украинская правда" - Цензор.НЕТ 9507

Олигархи, которые ограбили Украинское государство, в том числе Игорь Коломойский, будут сидеть в тюрьме, объявил прежний председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили. «Коломойский будет сидеть и никакая Швейцария его не спасет. Этот конкретный банк (Приватбанк - ред.), я уверен, будет национализирован, а его владелец будет отвечать по всей строгости закона - сядет в тюрьму, когда мы будем у власти», - добавил прежний руководитель Одесской ОГА.
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По-моему, года два назад это фото обсуждали, признали фейком.
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Все, пеце второй срок не светит. Его , кроме лизоблюдов при власти, никто не поддерживает 😈 Тока этого нельзя из страны выпускать
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cталин тоже, сначала зиновьева и бухарина против троцкого, патом троцкого за кардон выгнали, патом тухачевского на расстрел, патом зиновьева и бухарина на расстрел и наконец по троцкому в башке киркой матигои
ха хааа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили в Женеве встретился с Коломойским, - "Украинская правда"
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