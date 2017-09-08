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 Политика Украины
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 Гройсман заложил капсулу строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Одесса"

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочей поездкой в ​​Одесскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, по прилете он принял участие в торжественной закладке капсулы по случаю начала строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Одесса".

После завершения строительных работ аэропорт Одессы сможет принимать и отправлять воздушные суда всех классов.

"Мы найдем ресурс, чтобы в течение 30 месяцев одесситы получили новую полосу. Это будет развивать экономику как региональную, так и всей страны", - сказал премьер.

Владимир Гройсман в рамках поездки примет участие в работе II Международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия". Он подчеркнул, что проведение конференции - важный шаг на пути развития транспортного потенциала Украины и привлечения возможностей Украины к континентальной системе перемещения пассажиров и грузов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одессе новая взлетно-посадочная полоса необходима в срочном порядке, - Президент Ассоциации "Аэропорты Украины"

Глава Правительства также проведет переговоры с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом. Тема переговоров - приграничное сотрудничество и реализация Дорожной карты сотрудничества двух государств.

В рамках поездки Премьер-министр откроет новый "АвтоХАБ" в Одесском морском порту и проинспектирует ход капитального ремонта участка трассы М05 Киев-Одесса км 402-409.
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Гройсман заложил капсулу... А хто така капсула?...
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какая новая полоса дали 500 млн. на латание старой.. так где правда ТУТ или раньше???
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Таке складається враження Шо він всі капсули в собі носить...
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Рабочие поездки этого Бяши-должны "ограничиваться " строго своим огородом...если таковой имеется в наличии...
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та откуда!
оно ж беднее церковной мыши
у него теща - олигарх, а он так - приймак!
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Крокодилы тоже капсулы закладывают. А потом из них маленький крокодильчики вылупливаются. Только на зиму умные крокодилы капсулы не закладывают.
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В итоге окажется что Одесская ВПП ,-это Запорожские мосты -2.Там этих "капсул" и "первых кирпичей" уже не сосчитать. Вся история украинской Ылиты часів Незалежності.
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и Азаров несметное количество капсул позакладывал.
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Кому б нашего любимого гройсмана заложить? Так ведь и не дадут за него ничего...
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а не замахнуться ли на перенос аэропорта далеко за город? масштабные работы+безопастность одесситов++++++++
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назад в будущее. вот смотрю на него, слушаю - секретарь обкома
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Ніякого антисемітизму.Чиста констатація фактів.Найпиздливіщі балаболи: Порошенко,Гнойсман,Рабінович,Червоненко.Всі інші звіздуни до них не дотягують.
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Теперь все самолеты на взлете и посадки будут об эту капсулу спотыкаться.
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Этот фрукт еще тот любитель попиариться на разных официальных открытиях, будь то отремонтированная баня в Задрочинске или заново покрашенная собачья будка возле крыжопольского ж/д переезда. А еще умеет завернуть кусок говна в красивую обертку и преподнести всем как вкусную конфетку.
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В капсуле послание наступныкам - руль и кэльма.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман заложил капсулу строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Одесса"
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