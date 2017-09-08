 Гройсман заложил капсулу строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Одесса"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, по прилете он принял участие в торжественной закладке капсулы по случаю начала строительства новой взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Одесса".
После завершения строительных работ аэропорт Одессы сможет принимать и отправлять воздушные суда всех классов.
"Мы найдем ресурс, чтобы в течение 30 месяцев одесситы получили новую полосу. Это будет развивать экономику как региональную, так и всей страны", - сказал премьер.
Владимир Гройсман в рамках поездки примет участие в работе II Международной транспортной конференции высокого уровня "Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия". Он подчеркнул, что проведение конференции - важный шаг на пути развития транспортного потенциала Украины и привлечения возможностей Украины к континентальной системе перемещения пассажиров и грузов.
Глава Правительства также проведет переговоры с Премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом. Тема переговоров - приграничное сотрудничество и реализация Дорожной карты сотрудничества двух государств.
В рамках поездки Премьер-министр откроет новый "АвтоХАБ" в Одесском морском порту и проинспектирует ход капитального ремонта участка трассы М05 Киев-Одесса км 402-409.
1267 27
В этом году на систему здравоохранения было направлено 10 млрд грн, в следующем году этот показатель увеличится, - Гройсман(45)
Разработка юридического решения вопроса пользования газораспределительными сетями выходит на финальный этап, - Гройсман(24)
Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко(114)
Правительство снизило портовые сборы(14)
Реформа освіти: вчитись не обов’язково(0)
В этом году добыча украинского газа возрастет на 600-700 миллионов кубов - Гройсман(77)
"Ожидается пик поставки энергетического угля марки А. В порт "Южный" зайдет три судна", - Кистион(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
оно ж беднее церковной мыши
у него теща - олигарх, а он так - приймак!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить