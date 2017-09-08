 Миротворцы ООН на Донбассе должны размещаться на границе с РФ, - МИД Польши

"Соответствующим местом для представления и подготовки такого рода инициатив является Совет безопасности ООН, и мы ждем конкретных предложений на встрече Совета. Необходимым условием успеха такой миссии была бы подготовка мандата (миссии ООН. - Ред.) в сотрудничестве и с согласия украинской стороны", - отмечается в сообщении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В МИД уточнили, что размещение миротворческих сил на российско-украинской границе желательно с точки зрения безопасности и стабильности в регионе.
"Однако мы не можем согласиться с ситуацией, когда присутствие этих сил может нарушать общепринятые нормы международного права, в частности, касающиеся территориальной целостности и нерушимости границ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, рассматривая высказывания президента России Владимира Путина по миротворцам ООН на Донбассе, сложно абстрагироваться от двух вопросов. "Во-первых, речь идет о военных действиях боевиков, которые тренируются и финансируются Россией, и их действиях направленных против наблюдательной миссии ОБСЕ. Во-вторых, речь идет об отсутствии прозрачности и наступательном характере учений "Запад-2017", - подчеркнул польский МИД.
В Варшаве подчеркнули, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не соглашается на нарушение международного порядка и игнорирование международных норм права.
1856 26
Введение миротворцев на Донбасс в предложенном Кремлем варианте для нас неприемлемо, - Кучма (обновлено)(29)
Климкин о заявлении Кремля по миротворцам ООН на Донбассе: "Я усматриваю в этом элемент своеобразной политической шизофрении"(51)
Генсек ООН будет руководствоваться решением Совбеза по отправке миротворцев на Донбасс(34)
Миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей оккупированной территории Украины, - Госдеп США(132)
Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации. ДОКУМЕНТ(59)
Правительство ФРГ поддержало идею размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса(52)
Алени! Домо-о-о-о-о-о-й!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Загальний бюджет ОБСЄ на період з 1 січня по 31 грудня 2017 становить
138 млн 982 тис. 600 євро.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ситуации с Вьетнамом сыграли свою роль накуренные волосатые ублюдки с Марксом в башке.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І ЖОДНОГО РОСІЯНИНА В МИРОТВОРЧИХ ВІЙСЬКАХ!!!
І ПО ВСЬОМУ УЗБЕРЕЖЖЮ ПІВОСТРОВА КРИМ!!!
Ответить
Ответить
Террористы видя, к чему идет, сами здриснут, как из Славянска в том же 2014м, либо пойдут служить чернозему Украины!
Ответить
Ответить