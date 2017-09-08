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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (407) ООН (2197) Совбез ООН (568) Донбасс (16005) МИД Польши (167)

 Миротворцы ООН на Донбассе должны размещаться на границе с РФ, - МИД Польши

миротворцы каски голубые

В Министерство иностранных дел Польши заявили, что размещение миротворческих сил ООН на Донбассе возможно только с согласия и в тесном сотрудничестве с украинскими властями.

"Соответствующим местом для представления и подготовки такого рода инициатив является Совет безопасности ООН, и мы ждем конкретных предложений на встрече Совета. Необходимым условием успеха такой миссии была бы подготовка мандата (миссии ООН. - Ред.) в сотрудничестве и с согласия украинской стороны", - отмечается в сообщении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В МИД уточнили, что размещение миротворческих сил на российско-украинской границе желательно с точки зрения безопасности и стабильности в регионе.

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"Однако мы не можем согласиться с ситуацией, когда присутствие этих сил может нарушать общепринятые нормы международного права, в частности, касающиеся территориальной целостности и нерушимости границ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рассматривая высказывания президента России Владимира Путина по миротворцам ООН на Донбассе, сложно абстрагироваться от двух вопросов. "Во-первых, речь идет о военных действиях боевиков, которые тренируются и финансируются Россией, и их действиях направленных против наблюдательной миссии ОБСЕ. Во-вторых, речь идет об отсутствии прозрачности и наступательном характере учений "Запад-2017", - подчеркнул польский МИД.

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В Варшаве подчеркнули, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не соглашается на нарушение международного порядка и игнорирование международных норм права.
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Влажные мечты Хуйла под угрозой
Миротворцы ООН на Донбассе должны размещаться на границе с РФ, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 5873

Алени! Домо-о-о-о-о-о-й!...
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Вони підуть звідти тільки отримавши підсрачника.
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ОБСЕ до одного места. Картонная организация для вида, не более.
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просто успешный бизнес проект.
Загальний бюджет ОБСЄ на період з 1 січня по 31 грудня 2017 становить
138 млн 982 тис. 600 євро.
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Почему поздняк?, ничего не поздняк..еще год мандат (правила размещения) будут выписывать и согласовывать, стороны подписывать...все еще впереди. так что Срашу нужно нагибать и наданням летальной зброи в том числе....
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Все так думают . Так не будет . Не для того путло залез в Донбасс . Скоро "выборы" , а вата хочет жрать и новых "побед" .
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если только миротворци со стран НАТО будут....то тогда 2008 года не будет а если кацапы которым только каску поменять надо тогда ДА!
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в Корее были миротворцы из США, все кончилось ничем
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а во Вьетнаме даже еще хуже кончилось чем в Корее, явно учли опыт
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В Корее удалось отстоять от красных пидорасов бОльшую часть страны. А в
ситуации с Вьетнамом сыграли свою роль накуренные волосатые ублюдки с Марксом в башке.
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Не допустит карлик подобного. Склоняюсь к тому, что будет провокация и возобновление масштабных боевых действий. Лишь бы миротворцы ООН не зашли и заняли позиции на границе.
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На жаль,Радбез ООН давно вже перетворився на зборище пустих балакунів...
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ОБСЕ бухает по кабакам на дамбасе, там фотки скидывали в соцсеть как паркуются белые джипы ОБСЕ в донецке на парковке для инвалидов.) это сказки что они там патрулируют круглосуточно. Кроме того состав ОБСЕ есть и из раши.
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І НІЯК ІНАКШЕ!!!

І ЖОДНОГО РОСІЯНИНА В МИРОТВОРЧИХ ВІЙСЬКАХ!!!

І ПО ВСЬОМУ УЗБЕРЕЖЖЮ ПІВОСТРОВА КРИМ!!!
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Представляю как сейчас начинает дергаться глаз у Захарченко, Плотницкого и остальных террористов.
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Скорее всего Парашенко мечтает, что голубые каски перекроют границу между РФией и Украиной, а рашисты не решатся их обстреливать, как наши войска в 2014 из Гуково.
Террористы видя, к чему идет, сами здриснут, как из Славянска в том же 2014м, либо пойдут служить чернозему Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворцы ООН на Донбассе должны размещаться на границе с РФ, - МИД Польши
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