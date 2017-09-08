 Сумская и Львовская области лидируют в рейтинге инвестиционной привлекательности, - Офис эффективного регулирования. ФОТО

Об этом во время презентации результатов исследования "Легкость ведения бизнеса. Рейтинг украинских городов" рассказал председатель Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Для того, чтобы бороться за инвестиции в мире Украина должна выглядеть привлекательно. Есть международные организации, к мнению которых прислушиваются инвесторы. Среди таких организаций, безусловно, - Всемирный банк. И Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business. Это очень конкретные критерии по которым Всемирный банк по всему миру оценивает положение дел в странах для того, чтобы сделать свой вывод и подсказать инвесторам куда лучше вкладывать деньги", - сказал Гончарук.
Он отметил, что методология Всемирного банка построена таким образом, что оценивается только столица, а что происходит в других регионах по такому рейтингу не видно.
"Поэтому нам пришла мысль, что было бы неплохо, чтобы такая же методология была использована в региональном аспекте. По нашему мнению, такой рейтинг должен стимулировать конкуренцию и развитие регионов. Регионы сегодня должны конкурировать за инвестора, так как инвестор, который приходит извне, он приходит не только в Киев", - сказал Гончарук.
Он отметил, что так называемый рейтинг "Региональный Doing Business" построено максимально близко к методологии, которую использует Всемирный банк. Один из критериев оценки - это легкость открытия предприятия, то есть, как быстро и насколько дешево можно создать предприятие. В число критериев также входит исследование различных налогов, оформление земельного участка под объекты недвижимости, как быстро и насколько дешево можно пройти необходимые процедуры для оформления права собственности или права пользования земельным участком под существующим объектом недвижимости коммерческого или промышленного назначения.
"Что касается общего рейтинга, картина выглядит следующим образом - Сумы на 1 месте, со 107 баллами из 170 возможных, Львов - 103 балла, Ивано-Франковск, Кропивницкий - по 101 баллу и Тернополь - 100 баллов. Аутсайдерами являются Черниговская, Херсонская и Донецкая области", - отметил Гончарук.
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