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 Политика Украины
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 Введение миротворцев на Донбасс в предложенном Кремлем варианте для нас неприемлемо, - Кучма (обновлено)

кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент (1994-2005) Леонид Кучма сомневается, что на территории Украины будут введены миротворческие войска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в пятницу в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина".

Кучма отметил, что в том виде, в котором Россия предлагает введение миротворческих войск, "нас это абсолютно не устраивает".

"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", - сказал он.

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Кучма выразил надежду, что если миротворческие войска и будут введены в Украину, то они должны находиться на всей территории страны: "Миротворческие войска должны стоять на всей территории Украины".

Он не исключил, что миротворческие войска могут стоять на линии соприкосновения, "но на украинско-российской границе обязательно, граница - святая святых".

Представитель Украины в ТКГ также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Что такое миротворческие войска для охраны Специальной миссии ОБСЕ? Это издевательство просто: миротворцы должны охранять миротворцев. Миротворческие войска вводят для того, чтобы охранять население и способствовать прекращению конфликта противоборствующих сторон", - подчеркнул он.

По словам Кучмы, на сегодняшний день 400 км неохраняемой границы Украины - это "чисто российская граница".

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

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Кто бы сомневался, ничего хорошего они не предложат.
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Кучма - это самое главное звено той цепочки,почему мы имеем эту войну. И никто ему рот не замажет...Надежда на Саакашвилли.
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"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти"
Зачем Кучма скромничает - он тоже нехило приложил к этому руки...
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Ніяких миротворців там не буде, це все понти.
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"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n454542
А сейчас типа знают? Всё идёт по плану?
Что плохого, если миротворцы станут вдоль линии огня? Может ребятишки меньше гибнуть будут.
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через головы миротворцев тоже можно стрелять, да и отправлять ДРГ никто не запрещает.
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иногда миротворцы представляют собой отличный живой щит, так что бабка надвое сказала
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Они и есть живой щит. Это основная задача миротворцев.
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и как они могут это сделать, если у одной из сторон есть желание воевать, а другая тоже не может сидеть сложа руки?
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Прочитайте про миссии UNPROFOR - IFOR, а не цитируйте Кремль ТВ
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Эти силы должны находиться вдоль украино-российской границы.

Если Рассия не признаёт себя участницеё конфликта, то её мнение в этом вопросе никого не интересует. Украина сама будут приглашать миротворческие войска на свою територию.
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Обращение правительства Украины в Совет Безопасности ООН. Если Совбез тему не разрулит (вследствие ветирования и пр.) то вопрос о вводе и составе миротворцев переносттся на Ген, Ассамблею ООН, где всё решается прямым голосованием (там право вето не действует).
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Запад романтизировал рашку в 90-е, а Кучма заложил корни рашистской мрази (бизнес, оружие, пятая колонна и прочее) внутри страны. Все в совокупности вылилось в большую беду для нашей страны извне и изнутри. Мы стали козлом отпущения и заложником ситуации.
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Кучмейстер и так подписал "минские соглашения" и будет нести отвественность рано или поздно за эти все особые статусы, амнистии и выборы на неподконтрольной территории если они конечно состоятся.
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Лицо какое-то смутно знакомое.... Это не та ли кучма, которая больше всех приложила липкие лапки к уничтожению украинской армии? Она еще не на нарах клопов кормит?
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#уйло щось там пробекало,а весь світ повинен обговорювати його бредятину.А чи не пішов би він (#уйло),на #уй!
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"Пять экс-президентов США начали сбор денег пострадавшим от ураганов "Харви" и "Ирма"

ну что еще сказать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение миротворцев на Донбасс в предложенном Кремлем варианте для нас неприемлемо, - Кучма (обновлено)
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