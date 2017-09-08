 Введение миротворцев на Донбасс в предложенном Кремлем варианте для нас неприемлемо, - Кучма (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в пятницу в Днепре перед вручением стипендий президентского фонда "Украина".
Кучма отметил, что в том виде, в котором Россия предлагает введение миротворческих войск, "нас это абсолютно не устраивает".
"Россия хочет загнать в такой угол эту ситуацию, что потом не будем знать, как выйти", - сказал он.
Кучма выразил надежду, что если миротворческие войска и будут введены в Украину, то они должны находиться на всей территории страны: "Миротворческие войска должны стоять на всей территории Украины".
Он не исключил, что миротворческие войска могут стоять на линии соприкосновения, "но на украинско-российской границе обязательно, граница - святая святых".
Представитель Украины в ТКГ также выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Что такое миротворческие войска для охраны Специальной миссии ОБСЕ? Это издевательство просто: миротворцы должны охранять миротворцев. Миротворческие войска вводят для того, чтобы охранять население и способствовать прекращению конфликта противоборствующих сторон", - подчеркнул он.
По словам Кучмы, на сегодняшний день 400 км неохраняемой границы Украины - это "чисто российская граница".
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
2717 35
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Из списков для обмена заложниками были "выброшены" 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО, - Кучма(5)
51 танк, 38 гаубиц и 4 ЗРК: ОБСЕ сообщила местонахождение военной техники террористов на Донбассе(17)
"300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста. ДОКУМЕНТ(91)
Закрытие КПП "Чаплинка" на админгранице с Крымом не повлияет на общую ситуацию, - Слободян(6)
10 фактів із життя Віктора Медведчука(0)
После погрома в храме УПЦ КП в Симферополе богослужения проходят, но прихожан стало меньше, - архиепископ Климент(60)
В 2017 году в Таврический университет вступили более 500 студентов из оккупированного Донбасса, - ректор(23)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зачем Кучма скромничает - он тоже нехило приложил к этому руки...
Ответить
Ответить
Ответить
А сейчас типа знают? Всё идёт по плану?
Что плохого, если миротворцы станут вдоль линии огня? Может ребятишки меньше гибнуть будут.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если Рассия не признаёт себя участницеё конфликта, то её мнение в этом вопросе никого не интересует. Украина сама будут приглашать миротворческие войска на свою територию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну что еще сказать?
Ответить