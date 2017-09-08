 Россия является одним из главных источников опасности, - замгенсека НАТО

В Хельсинки открылся центр по противодействию гибридным угрозам. "Россия - одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести оккупацию Крыма, события на востоке Украины и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных источников опасности, но не единственным", - заявил заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен, выступая на специальном семинаре, посвященном открытию центра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Центр тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО. В его деятельности участвуют 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Сотрудники центра намерены проводить исследовательскую работу, совместные учения и обмен информацией, а также противодействовать террористическим и преступным организациям.
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А то все тільки виражаєте то схвильованість, та занепокоєність...
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«Не нужно ли как-то иначе теперь назвать российский Дальний Восток? Конечно, это решение должно быть принято вами»
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этой недостране нужна более серьёзная, чем когда-то гитлеровской Германии -
парашка вообще должна исчезнуть с карты мира. А ордынские народы будут оставаться ордой, пока они не вспомнят
свои национальные корни, пока они не поймут, что быть "русским" - это
позорно и является предательством по отношению к своему народу. Всех их
попытались сделать "русскими" и, на основании этого превратить в
славян. Наверное следующим шагом должно было стать тотальное уничтожение славян
с их заменой «русским» сбродом. Не получилось и не получится! Русская орда не
имеет к славянам никакого отношения.
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