 Большая часть подконтрольной Украине Луганщины обесточена из-за аварийного отключения ЛЭП Луганской ТЭС

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электроснабжения области будет восстановлено с минимальными ограничениями бытовых потребителей.

" Реализуются мероприятия по переподключении по линиям 110 кВ с Донецкой и Харьковской областей", - написал он.