 Большая часть подконтрольной Украине Луганщины обесточена из-за аварийного отключения ЛЭП Луганской ТЭС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга "ДТЭК".
"До восстановления линии Луганская ТЭС ограничена по выдаче мощности: нагрузка снижена с 250 МВт до 85 МВт. В работе - энергоблок № 13. В связи с этим временно ограничена и поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что восстановительные работы уже ведутся.
По данным компании "Луганское энергетическое объединение", обесточена большая часть подконтрольной Украине Луганской области.
Глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз написал на странице в Фейсбуке, что электроснабжения области будет восстановлено с минимальными ограничениями бытовых потребителей.
"Реализуются мероприятия по переподключении по линиям 110 кВ с Донецкой и Харьковской областей", - написал он.
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Надо читать статьи внимательно, в них и полезные ссылки даются, по которым можно перейти и глубже ознакомиться с проблемой: например, вот это
https://censor.net.ua/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/397632/sortby/date
Или ссылка на страницу в ФБ, что указана в статье:
https://www.facebook.com/tovleo/
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Мой ответ на твой вопрос: да.
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