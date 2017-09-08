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Все про:Луганщина (4170) ОГА (1416) ТЭС (114) Гарбуз (45) электроэнергия (80)

 Большая часть подконтрольной Украине Луганщины обесточена из-за аварийного отключения ЛЭП Луганской ТЭС

электроэнергия

Луганская ТЭС с 09:56 пятницы вновь отключена от объединенной энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи 220 кВ "Луганская ТЭС – ПС Лисичанская".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга "ДТЭК".

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"До восстановления линии Луганская ТЭС ограничена по выдаче мощности: нагрузка снижена с 250 МВт до 85 МВт. В работе - энергоблок № 13. В связи с этим временно ограничена и поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что восстановительные работы уже ведутся.

По данным компании "Луганское энергетическое объединение", обесточена большая часть подконтрольной Украине Луганской области.

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Глава Луганской ОГА Юрий Гарбуз написал на странице в Фейсбуке, что электроснабжения области будет восстановлено с минимальными ограничениями бытовых потребителей.

"Реализуются мероприятия по переподключении по линиям 110 кВ с Донецкой и Харьковской областей", - написал он.
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Кримінальну справу за несанкціоноване втручання в роботу електромереж! І якщо виявиться що відключилось через службову халатність працівників Луганськобленерго, яке досі зареєстроване в терористичному Луганську, то під суд керівників та власників Луганськобленерго!
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Высоковольтные линии находятся на балансе Укрэнерго, так что ЛЭО абсолютно (АБСОЛЮТНО) ни при чем. Авария на сетях Укрэнерго. Так что - если причина обесточивания - халатность работников Укрэнерго - то кого под суд? Работников госпредприятия Укрэнерго и его "собственников" - высших чиновников в Киеве?
Надо читать статьи внимательно, в них и полезные ссылки даются, по которым можно перейти и глубже ознакомиться с проблемой: например, вот это
https://censor.net.ua/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/397632/sortby/date

Или ссылка на страницу в ФБ, что указана в статье:
https://www.facebook.com/tovleo/
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главное что бы на оккупированную торговым партнерам шло без перебоев....
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Оккупированные территории уже давно все 100% электричества получают из педерации. Ни один киловатт не идет с Украины.
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гримасы олигархической структуры распределения стратегических объектов страны, как-то энергетического комплекса...олигархам все равно, кому поставлять и что, лишь бы деньги платили... и в то же время они определяют политику страны в целом, поэтому имеем то, что имеем...
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Смотрите мой ответ выше - некоему Игорю Л. И не поленитесь, перейдите по ссылкам, что я указал. Просто не понятно, что Вы имеете в виду - что Укрэнерго захватили олигархи? Это уже философия и огромное пространство для дискуссий.
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Там без мозгов живут как-то, а уж без света протянут...
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Это ты про жителей украинского севера луганской области?
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Ты наивно полагаешь, что я пропустил словосочетание "подконтрольной Украине"? И еще более наивно полагаешь, что контроль Украины прибавил мозгов рашистам дамбаса, коих там больше 90%?

Мой ответ на твой вопрос: да.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБольшая часть подконтрольной Украине Луганщины обесточена из-за аварийного отключения ЛЭП Луганской ТЭС
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