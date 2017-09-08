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 Политика Украины
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 Климкин о заявлении Кремля по миротворцам на Донбассе: Элемент политической шизофрении

климкин

Кремлевский вариант привлечения миротворцев на Донбасс является предполагаемой манипуляцией и содержит элементы "политической шизофрении".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал в интервью "Укринформу".

"Это ожидаемая манипуляция, которая, прежде всего, заключается в том, что Россия стремится к признанию поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса. Это пустая попытка перевести весь мирный процесс в некую виртуальную реальность. И взбить все то, чего мы достигли за это время с помощью наших партнеров", - сказал министр.

Вторая манипуляция, как указал Климкин, заключается в попытке разместить миротворцев только вдоль линии разграничения.

"Это уже реальный путь к замораживанию той ситуации, которая есть. То есть здесь имеем стремление России легализовать свою колонию, свой протекторат на оккупированной части Донбасса", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворцы на Донбассе должны размещаться по согласию конфликтующих сторон, Россия такой стороной не является, - Песков

Глава украинского МИД считает инициативы Кремля лишенными смысла.

"Более того, я усматриваю в этом и элемент своеобразной политической шизофрении. Москвой якобы декларируется стремление помочь ОБСЕ, миссии СММ (Специальная мониторинговая миссия - ред.). Но как? Разместив миротворцев только вдоль линии разграничения! Это же наоборот, только усложнит работу СММ, потому что нельзя иметь две миссии с разным территориальным мандатом. Это такое безумие, что одновременно и смешно, и грустно...", - подчеркнул Климкин.

При этом он указал, что и в Украине, и в странах-членах ООН, эти попытки манипулирования все хорошо понимают.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.


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"Я усматриваю в этом элемент своеобразной политической шизофрении" - Климкин.

Мы давно уже усматриваем во всех телодвижениях нарассеи этом элемент своеобразной политической шизофрении"
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Клімкіну респект! Знатно козломордих тролить!
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А сумасшедшие всегда уверены, что только они - разумны, а все остальные - "сошли с ума..."
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І чим далі- тим хвороба все більше прогресує.
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Але ж ця російська психічна хвороба не лікується.
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Не один раз тут писав- рашка має бути знищена як держава!
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Можно подумать, что манипуляции россии не видны. Ясно, что это затягивание времени для того, что бы миротворцев не было.
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Пулємьйот в руки і впєрьод, як Брежнєв. Які проблеми?
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Шизофренія - психічне захворювання, що характеризується розладом розумових процесів. Вона найчастіше проявляється у вигляді слухової галюцинації та параної або дивних маній чи дезорганізованістю мови і мислення.
Один в один описание "северного соседа" и его социо-политической линии
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чет я не вкуриваю: а кто всю эту хрень с миротворцами запустил ?
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с вами не общаюсь.
просьба порохоботни не вмешиваться.
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А почему не слышно голоса Украины, что она согласна на ввод в даунбассию "голубых касок", но их контингент должен состоять только из военнослужащих Украины.
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если кто не в теме:
Согласно данным опроса,
60% россиян больше всего боятся встретить именно украинцев,
и только 30% - чеченцев.

Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/rossiyskiy-zhurnalist-ironicheski-prokommentiroval-1504857442.html
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Донбасс это типа наш Техас) отдадим его и заберут остальное, типа "вам же не нужно".
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Так его четыре года назад отдали , а теперь неохотно хотят принять . Будут выборы . За кого эти обиженные "кормильцы" будут голосовать ? Нетрудно догадаться . Возвращение Донбасса -это новый Майдан . Все это знают , только в слух боятся произнести . Земля наша , люди не наши .
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Не зря двуглавая курица - герб рассеи. Две головы мутанта символизируют раздвоение личности, что и доказывают стада некогда тучных человекоподобных. Одновременно и крестятся, и восхваляют Ленина, малюют иконы Сталина и Николая II, ставят памятники палачам и возлагают цветы их жертвам...
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Так теперь коммунисты объявили Христа первым коммунистом
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а глава МИДа Германии, например, уссался кипятком от радости и кричит про снятие санкций. То ли его семью взяли в заложники, то ли компромат с берлинскую стену имеется.
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А почему политическая шизофрения. Там явные признаки маниакально-параноидальной шизофрении,при чем массового характера и будет все больше и больше.Ведь невроз навязчивых состояния у 60% процентов кацапов--боятся украинцев, даже тихой ночью.
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Невроз обусловлен вполне конкретными преступлениями без срока давности, поэтому сложно поставить точный диагноз.
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А мы поставили широкий диапазон ,что бы не ошибиться в диагнозе.От от пограничных состояний патопсихологии до психиатрии. В этих науках всегда все темно. Даже дедушка Фрейд часто спотыкался.
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Панi психолог?То може даст вiдповiдь,чому в Украине,та всём постсовке,не приживается практика,помощь психолога.Як в штатах наприклад,де навiть сiмейни проблеми,вирiшують у психолога?
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Очень простой ответ--потому что украинцы намного стрессоустойчивее чем люди в США. И в этом тоже преимущество нашей нации. Я думаю вы не меньше психолог чем я. Я читаю ваши комментарии тоже. Очень интересные и остроумные. Я вам скажу так, на счет психологии--Ф.М.Достоевский не заканчивал никаких психологических Вузов, да их тогда и не было. Но чтобы так, разбирать природу человеческой души как он, на "молекулярном уровне",не знаю, может ли кто с ним сравниться.Вот кто хочет быть настоящим психологом, надо начинать с него,читать его романы.
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Я,кстати,тоже...А Че дальше "усматривать" будем???Ведь вот же в Чем "вопрос"!!!...
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Іменно поголовноє рабство позволіло наполніть казну рєсурсамі і продолжіть експансію Россіі.Россійская істебнішмент і московская церковь простілі Єкатєрінє 2 і убійство собствєнного мужа і рабство, і унічтоженіє пєрєдовой інтєлігєнції, і пр......
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