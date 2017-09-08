 Климкин о заявлении Кремля по миротворцам на Донбассе: Элемент политической шизофрении

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал в интервью "Укринформу".
"Это ожидаемая манипуляция, которая, прежде всего, заключается в том, что Россия стремится к признанию поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса. Это пустая попытка перевести весь мирный процесс в некую виртуальную реальность. И взбить все то, чего мы достигли за это время с помощью наших партнеров", - сказал министр.
Вторая манипуляция, как указал Климкин, заключается в попытке разместить миротворцев только вдоль линии разграничения.
"Это уже реальный путь к замораживанию той ситуации, которая есть. То есть здесь имеем стремление России легализовать свою колонию, свой протекторат на оккупированной части Донбасса", - сказал министр.
Глава украинского МИД считает инициативы Кремля лишенными смысла.
"Более того, я усматриваю в этом и элемент своеобразной политической шизофрении. Москвой якобы декларируется стремление помочь ОБСЕ, миссии СММ (Специальная мониторинговая миссия - ред.). Но как? Разместив миротворцев только вдоль линии разграничения! Это же наоборот, только усложнит работу СММ, потому что нельзя иметь две миссии с разным территориальным мандатом. Это такое безумие, что одновременно и смешно, и грустно...", - подчеркнул Климкин.
При этом он указал, что и в Украине, и в странах-членах ООН, эти попытки манипулирования все хорошо понимают.
Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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Мы давно уже усматриваем во всех телодвижениях нарассеи этом элемент своеобразной политической шизофрении"
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Один в один описание "северного соседа" и его социо-политической линии
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просьба порохоботни не вмешиваться.
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Согласно данным опроса,
60% россиян больше всего боятся встретить именно украинцев,
и только 30% - чеченцев.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/rossiyskiy-zhurnalist-ironicheski-prokommentiroval-1504857442.html
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