 Додон потребовал отставки и.о. министра обороны Галбуры из-за участия молдавских военнослужащих в учениях НАТО Rapid Trident-2017 в Украине

Он сообщил, что накануне 57 военнослужащих Вооруженных сил Молдовы отправились на военные учения за рубежом вопреки запрету Верховного Главнокомандующего. "Они уехали в четверг вечером, когда уже был опубликован указ президента. В президентской стране премьер-министр вылетел бы с должности еще в четверг вечером. Но дойдем и до этого, никто не забыт, ничто не забыто", - сказал И.Додон на пресс-конференции в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
И.Додон потребовал немедленной отставки исполняющего обязанности министра обороны Георгия Галбуры, который причастен к принятию решения об участии в военных учениях. Президент также сообщил, что дал указания уточнить причастных к этому решению и инициировать их понижение в должностях и в званиях.
Он также подчеркнул, что "подписал приказ о запрете в любых действиях, учениях, стажировках, курсах за рубежом без предварительного согласия Верховного главнокомандующего". "Этот приказ будет доведен до сведения сегодня и обязателен к исполнению для всех военнослужащих. Впредь никто не покидает территорию РМ без письменного согласия Верховного главнокомандующего. Я не хочу блокировать что-либо, но не допущу нарушения Конституции и закона", - заявил президент.
По его словам, "создалась беспрецедентная ситуация после того, как правительство попыталось ошибочно интерпретировать положения законодательства". Он отметил, что в постановлении правительства говорится об участии в стажировке, а не в учениях.
"Тем самым, правительство признает, что не имеет полномочий отправлять военнослужащих на учения. И говорят о стажировке, хотя Украина говорит о военных с участием с 14 странами НАТО. Впервые правительство дает указания Вооруженным силам в противовес указания Верховного главнокомандующего. Это недопустимо. Нравится вам или не нравится президент, есть положения закона, есть президент, который избран на всенародных выборах", - подчеркнул президент.
В минувшую среду правительство приняло решение об участии молдавских военнослужащих в учениях "Rapid Trident-2017" в Украине, несмотря на запрет президента. Решение о поездке было принято накануне правительством. Как отметил премьер-министр, все законные нормы соблюдены и у главы государства нет веских причин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях. Контингент состоит из 57 военнослужащих 22-го миротворческого батальона и бригады "Moldova". Контингентом командует подполковник Александр Маркуца.
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и.о. министра обороны Галбура потребовал отставки Додона!
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"никто не забыт, ничто не забыто"
Якийсь дуже і дуже методичний вислів...Але я чомусь не здивований)))
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