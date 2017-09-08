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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1484) кибербезопасность (207)

 В Администрации президента создана должность советника по кибербезопасности. Ее занял Кныш

В Администрации президента Украины появилась должность советника по кибербезопасности на общественных началах. В его обязанности входит подготовка рекомендаций по развитию информационной безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым, кто занял эту должность, стал организатор международного форума по кибербезопасности HackIT харьковчанин Никита Кныш.

В Администрации президента создана должность советника по кибербезопасности. Ее занял Кныш 01

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Создание новой должности, а также Указ Президента Украины №254/2017, вводящий в силу решение СНБО "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации" - признаки того, что теперь Украина будет подходить к этим вопросам системно, считает Кныш.

"В решении СНБО говорится о привлечении к киберзащите государственных информационных ресурсов частные компании на условиях аутсорсинга. Это первые попытки взаимодействия государства с частным сектором в кибербезопасности", - отметил он.

Как пример взаимодействия бизнеса с государством в сфере кибербезопасности, Кныш приводит опыт своей фирмы - она передавала информацию о мошенниках в полицию, бесплатно проводила обучение для УСБУ в Харьковской области. Также киберполицейские бесплатно принимают участие в форуме HackIT.

Советник уже подготовил первые рекомендации - создание частной компьютерной криминалистической экспертизы:

"Сейчас она проводится государственными НИИ, и очень долго, от 6 до 18 месяцев. Всё это время изъятая у IT-компаний компьютерная техника остаётся для недоступной, работа фирмы парализуется. Это используется, как метод давления силовиков на IT. Создание альтернативы в виде частной экспертизы позволит значительно сократить эти сроки".

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Кныш подчеркнул, что его фирма не будет участвовать в государственных тендерах из-за конфликтов интересов. Никита считает, что использовать должность для лоббирования интересов собственной компании не приемлемо в европейской стране.

При этом он уверил, что многие "частники" готовы работать с государством для защиты страны: "Участники форума HackIT давно об этом говорят. Теперь, наконец-то страна сможет нанимать для киберзащиты лучших специалистов страны и мира. Ситуация с вирусом NotPetya не должна больше повториться".
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Москаль призвал Порошенко ветировать образовательную реформу
Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что новый закон об образовании ущемляет права национальных меньшинств. Он призвал президента Украины Петра Порошенко наложить вето на документ или вернуть его в парламент с правками.По мнению закарпатского губернатора, ряд положений принятого закона противоречит двусторонним договорам Украины с Молдовой, Румынией и Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.
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Согласно ст. 53 Конституции Украины, гражданам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке.
"Особенно хочу подчеркнуть, что представители национальных меньшинств, которые живут в Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком. Учитывая это, обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками", - заявил Москаль.
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создать доллжность - это не вопрос.
со временем притрется, осмотрится - и перейдет на полноценное питание
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Ну хоть куда-то назначили профессионала, а не очередного пузатого чинушку "з величезним досвідом роботи на керівних посадах". Жаль только что это единичный случай. Видно не нашлось ни одного пузатого чинушки даже с минимальными знаниями в области кибербезопасности.
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от оно как, кибербезопасность в АП!
Барыжке-будочнику надоело читать про себя правду, значит - будут банить, а может даже- вычислять по IP и сажать комментаторов, в лучших традициях соевой демократии и "життя-по новому"))
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Будет рассказывать нам что нельзя, а что можно в интернетах?
Если так, то пшел он нах.
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"Создание альтернативы в виде частной экспертизы позволит значительно сократить эти сроки". Внимание, вопрос: кто будет владеть этой частной экспертизой?
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Буде дітям чиновників АП встановлювати кракнуті ігри, та налаштовувати інтернет, щоб вільно спілкуватися сасвєрстнікамі в аднакласніках та вкантактє
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пабеданосному будочнику по примеру тарговаго партнера-хуйла чешется контролировать интернет ну за одно и бабла попилить новой должностью
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Администрации президента создана должность советника по кибербезопасности. Ее занял Кныш
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