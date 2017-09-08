 В Администрации президента создана должность советника по кибербезопасности. Ее занял Кныш

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первым, кто занял эту должность, стал организатор международного форума по кибербезопасности HackIT харьковчанин Никита Кныш.
Создание новой должности, а также Указ Президента Украины №254/2017, вводящий в силу решение СНБО "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации" - признаки того, что теперь Украина будет подходить к этим вопросам системно, считает Кныш.
"В решении СНБО говорится о привлечении к киберзащите государственных информационных ресурсов частные компании на условиях аутсорсинга. Это первые попытки взаимодействия государства с частным сектором в кибербезопасности", - отметил он.
Как пример взаимодействия бизнеса с государством в сфере кибербезопасности, Кныш приводит опыт своей фирмы - она передавала информацию о мошенниках в полицию, бесплатно проводила обучение для УСБУ в Харьковской области. Также киберполицейские бесплатно принимают участие в форуме HackIT.
Советник уже подготовил первые рекомендации - создание частной компьютерной криминалистической экспертизы:
"Сейчас она проводится государственными НИИ, и очень долго, от 6 до 18 месяцев. Всё это время изъятая у IT-компаний компьютерная техника остаётся для недоступной, работа фирмы парализуется. Это используется, как метод давления силовиков на IT. Создание альтернативы в виде частной экспертизы позволит значительно сократить эти сроки".
Кныш подчеркнул, что его фирма не будет участвовать в государственных тендерах из-за конфликтов интересов. Никита считает, что использовать должность для лоббирования интересов собственной компании не приемлемо в европейской стране.
При этом он уверил, что многие "частники" готовы работать с государством для защиты страны: "Участники форума HackIT давно об этом говорят. Теперь, наконец-то страна сможет нанимать для киберзащиты лучших специалистов страны и мира. Ситуация с вирусом NotPetya не должна больше повториться".
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Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что новый закон об образовании ущемляет права национальных меньшинств. Он призвал президента Украины Петра Порошенко наложить вето на документ или вернуть его в парламент с правками.По мнению закарпатского губернатора, ряд положений принятого закона противоречит двусторонним договорам Украины с Молдовой, Румынией и Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.
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"Особенно хочу подчеркнуть, что представители национальных меньшинств, которые живут в Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком. Учитывая это, обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками", - заявил Москаль.
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со временем притрется, осмотрится - и перейдет на полноценное питание
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Барыжке-будочнику надоело читать про себя правду, значит - будут банить, а может даже- вычислять по IP и сажать комментаторов, в лучших традициях соевой демократии и "життя-по новому"))
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Если так, то пшел он нах.
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