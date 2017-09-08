 Пропавший в Беларуси украинец Гриб не находится в СИЗО в Краснодаре, - росСМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает русская служба "ВВС".
По словам руководителя департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, о местонахождении Гриба украинским дипломатам сообщили в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю. По информации дипведомства, Гриб был задержан по обвинению в терроризме.
Представитель МИДа также рассказал, что украинских консулов, прибывших в Краснодарский край для встречи с Грибом, к нему не пустили. Как подчеркнул дипломат, это является грубым нарушением международной конвенции о требовании обеспечения права консула посетить задержанного.
"Посольству Украины в Российской Федерации и Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону поручено оперативно обратиться с нотой в МИД РФ и представительство МИД РФ в Краснодарском крае с требованием безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины", - добавил Кирилич.
В краснодарском СИЗО №5, где по заявлению украинских властей содержится Павел Гриб, Русской службе Би-би-си заявили, что не могут подтвердить эту информацию, и предложили прислать запрос.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пропавшего украинца в краснодарском изоляторе нет.
Накануне МИД Украины заявило, что похищенного в Беларуси украинца Гриба содержат в в управлении ФСБ России в Краснодаре.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси. Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
На фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ".
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А это совсем не значит, что опровергли!!!
Это значит, что отказались отвечать! И для необходимой им временной паузы, потребовали письменный запрос!
А еще это значит, что возможно в скором времени появится видео, где "малый" все признает или где то в канаве найдут его тело ... могут быть и др варианты.
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В небе над Феодосией наблюдали НЛО
Даже из космоса прилетели посмотреть на Крымчан..
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