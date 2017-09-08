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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4344) Кабмин (10540) медицина (1619) финансирование (1279) Гройсман (3371)

 В этом году на систему здравоохранения было направлено 10 млрд грн, в следующем году этот показатель увеличится, - Гройсман

гройсман

Государственный бюджет текущего года предусматривает финансирование системы здравоохранения по различным программам в объеме около 10 млрд грн, и в следующем году этот показатель будет увеличен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гроссман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

"Мы направляем по разным программам 10 млрд грн прежде всего, для развития медицины и закупки техники для экстренной помощи. Мы проанализируем реальное положение дел (в системе использования средств), и планируем увеличить расходы на здравоохранение", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Минфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк. ФОТО

Гройсман напомнил, что по предложению Правительства в этом году в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" и программа строительства 13 кардиоцентров, которые дадут возможность спасать жизни и уменьшать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
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шоколадные потирают потные ладошки в предвкушении грандиозного дерибана....
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Говори,говори грося.Об улучшениях и обещай побольше. - Саакашвили уж близок.
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так саакашвили тоже говорит и , только без денег
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Да, у меня стойкое ощущение , что я и грязьман живем в разных странах......
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Если у Вас остались ощущения, то Вы еще живы.
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Это вы называете выживание жизнью ????? Наверное, барыга хорошо башляет, раз вы не плохо живете....
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Гройсаман -- можно опубликовать отчет -- по копейкам -- куда пошли эти деньги ??? Вам люди говорят , что вы стационарах даже зеленку не дают бесплатно -- уже давно . За историю болезни --плати , за кардиограмму плати -- за все плати . Не одной таблетки в стационарах не дают бесплатно . Гройсман -- вам говорят люди что в Медицине только идиот не ворует -- а так все во что гаразд . Не одной гум таблетки никто никому не дает в больницах -- без денег ты в больнице никому не нужен --- деньги не только на лекарства по диким заоблачным ценам от барыг от фармацевтики -- но и личной благодарности ( взятки ) врачам --- не успели сделать операцию -- уже бегут в палату -- анастезиолог , проктолог , хирург и лечащий -- некоторые открыто говорят -- ставку взятки . Конституция -- Украины --- медицина бесплатна . Забыли ??? А вы 10 млрд -- кому в медицину ?? Как и в агросектор , как и в дороги , как и в угольную промышленность -- рекой деньги ворам . Давайте так -- зашел в больницу в отделение -- там списки -- получили лекарства от государства --такие т о -- их дали таким то и на такую сумму . Что мешает ?? У нас третий раз за десять лет ремонт дорогостоящий делают в больнице -- а зеленки и ваты нет . На хера мне ремонт и причем третий раз за 10 лет -- дом Главрачу не достроили ?
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10 лярдов это много или мало? Судя по бесконечным просьбам по ТВ собрать средства на лечение людей, то наверное мало. 10 лярдов это 1,3% от бюджета Украины.
А на ВР выделили 987 млн, т.е. на 450 дармоедов потратили столько же как на мед обслуживание 1/10 части населения страны.
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да, мы видим, результат на лицо! Давай есЧЁ!!

и это в областном центре!!!
"20 минут уговаривали выйти персонал из поликлиники и помочь, женщина еще дышала, скорая ехала 40 минут, при этом сообщали, что женщина умирает, я в шоке до сих пор. Потом уже медперсонал узнал в ней свою коллегу, станет ли им после этого хоть немного стыдно", - написала Ирина Кобелецкая в комментарии в Facebook.

Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/sumah-lestnitse-polikliniki-umerla-zhenshchina-1504702142.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году на систему здравоохранения было направлено 10 млрд грн, в следующем году этот показатель увеличится, - Гройсман
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