 В этом году на систему здравоохранения было направлено 10 млрд грн, в следующем году этот показатель увеличится, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гроссман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.
"Мы направляем по разным программам 10 млрд грн прежде всего, для развития медицины и закупки техники для экстренной помощи. Мы проанализируем реальное положение дел (в системе использования средств), и планируем увеличить расходы на здравоохранение", - сказал он.
Гройсман напомнил, что по предложению Правительства в этом году в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" и программа строительства 13 кардиоцентров, которые дадут возможность спасать жизни и уменьшать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
153 13
Материалы по теме: Бюджет-2017
За три года поддержка регионов из госбюджета увеличилась в 33 раза, - Зубко. Инфографика(13)
В изменениях оборонного заказа должны учитываться потребности боевых подразделений ВСУ, - Турчинов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(74)
С начала года госбюджет Украины перевыполнен по доходам на 10,3%, - Госказначейство(74)
Внесение изменений в бюджет - начало независимости от поставок зарубежных боеприпасов, - Полторак(27)
Atlantic Сouncil: Проблема Украины – ее парламент(0)
17 миллиардов гривен будут направлены на строительство дорог, - Порошенко. ВИДЕО(65)
Рада утвердила в первом чтении изменения в Госбюджет-2017 на 26 млрд грн(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А на ВР выделили 987 млн, т.е. на 450 дармоедов потратили столько же как на мед обслуживание 1/10 части населения страны.
Ответить
и это в областном центре!!!
"20 минут уговаривали выйти персонал из поликлиники и помочь, женщина еще дышала, скорая ехала 40 минут, при этом сообщали, что женщина умирает, я в шоке до сих пор. Потом уже медперсонал узнал в ней свою коллегу, станет ли им после этого хоть немного стыдно", - написала Ирина Кобелецкая в комментарии в Facebook.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/sumah-lestnitse-polikliniki-umerla-zhenshchina-1504702142.html
Ответить