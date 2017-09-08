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 Политика Украины
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 Разработка юридического решения вопроса пользования газораспределительными сетями выходит на финальный этап, - Гройсман

гройсман

Вопрос оплаты за пользование газотранспортными сетями скоро будет юридически урегулирован.

Об этом сказал премьер Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Раде отвечая на вопрос Олега Ляшко (РП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ляшко заявил, что олигархи Фирташ и Левочкин, по его информации, бесплатно забрали и пользуются сегодня газораспределительными сетями, а украинцы вынуждены им платить: "Левочкин уже построил себе новое Межигорье под Киевом, за 300 млн долл. купил имение во Франции, яхты на сотни миллионов долларов и самолеты. Я спрашиваю, сколько вы будете позволять Фирташу и Левочкину грабить украинцев?".

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"Мы принимаем меры в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой. Это юридический вопрос, который нужно решить. Мы не дадим злоупотреблять монопольным положением, и никому не дадим грабить украинцев", - сказал Владимир Гройсман, отметив, что разработка юридического решения в сфере содержания и пользования газораспределительными сетями выходит на финальный этап и будет вскоре представлена.
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давайте угадаю. придумают очередную "реформу" и заставят украинцев за это заплатить
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Да, Дает Виница героев.. Жаль , не успел один нехороший человек, сделать доброе дело Украине.......
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Я констатирую факт. Сделал доброе дело Европе, они и живет, а не существует....
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если мы всем кооперативом собирали деньги на газовые трубы,за подвод к дому платили тоже со своего кармана,то юридически-вы нам должны платить за доставку газа по нашим трубам,так жидяра базарная?
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они вас кинули, смотри договор, вы им бесплатно передаете они обслуживают----- такое кидалово по всей стране , с газом и липездричеством
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Опять в карман к людям......Когда уже твари нажрутся?!
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Член наблюдательного совета "Нафтогаза" Чарльз Проктор покидает свой пост из-за провала реформ в государственной компанииОб этом сообщает пресс-центр компании "Нафтогаз Украины"."Член наблюдательного совета НАК" Нафтогаз Украины ", независимый директор Чарльз Проктор сообщил Наблюдательному совету о своем решении уйти с должности 30 сентября 2017", - говорится в сообщении.Отмечается, что за последние полгода это уже второй член наблюдательного совета, который подал в отставку. До него это сделала бывшая глава наблюдательного совета Юлия Ковалив, которая была представителем государстваСвое решение Проктор объяснил отсутствием должной поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства несмотря на многочисленные обещания чиновников
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А мне хотелось бы узнать, с какого бодуна нас заставляют с сентября платить за газ уже 6,95, а не 6, 79??? Разве было какое-нить пьяное решение НКРЕ?
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зачем народу снова в карман залезли соевые?
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"...входит ... и выходит... замечательно выходит ! ..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазработка юридического решения вопроса пользования газораспределительными сетями выходит на финальный этап, - Гройсман
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