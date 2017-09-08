 Разработка юридического решения вопроса пользования газораспределительными сетями выходит на финальный этап, - Гройсман

Об этом сказал премьер Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Раде отвечая на вопрос Олега Ляшко (РП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Ляшко заявил, что олигархи Фирташ и Левочкин, по его информации, бесплатно забрали и пользуются сегодня газораспределительными сетями, а украинцы вынуждены им платить: "Левочкин уже построил себе новое Межигорье под Киевом, за 300 млн долл. купил имение во Франции, яхты на сотни миллионов долларов и самолеты. Я спрашиваю, сколько вы будете позволять Фирташу и Левочкину грабить украинцев?".
"Мы принимаем меры в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой. Это юридический вопрос, который нужно решить. Мы не дадим злоупотреблять монопольным положением, и никому не дадим грабить украинцев", - сказал Владимир Гройсман, отметив, что разработка юридического решения в сфере содержания и пользования газораспределительными сетями выходит на финальный этап и будет вскоре представлена.
260 15
Украина уже более 600 дней живет без российского газа, а госкомпании не закупают уголь в РФ, - Гройсман(32)
Карпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко(76)
Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко(114)
Украина первой в мире запустила электронный государственный аукцион на технологии blockchain, - Гройсман. ФОТО(98)
Огляд блогосфери від UAINFO. 6 вересня 2017(0)
Гройсман - разведчикам: Вы - опора безопасности и защиты украинского народа и государства, элита украинского войска(12)
Правительство снизило портовые сборы(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить