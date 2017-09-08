 Украинец Павел Гриб не задерживался ОВД Беларуси, его местонахождение устанавливается, - МИД РБ

Об этом сообщает пресс-служба МВД страны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве заявили, что Павел Гриб сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался.
"Сотрудниками ОВД Беларуси проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры по установлению местонахождения пропавшего украинца Гриба П.И. По окончании проверки материалы будут направлены в подразделение следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина Украины", - добавили в МИД РБ.
Накануне МИД Украины заявило, что похищенного в Беларуси украинца Гриба содержат в в управлении ФСБ России в Краснодаре.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси. Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
На фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому".
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политическая напряженность в мире объясняется тем, что сырьевой придаток
возомнил себя центром вселенной. Это так и называется: воспаление придатка.
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И то и другое показывает нашу беспомощность и уязвимость перед кацапами, когда во власти и силовых структурах масса кацапских агентов. Но, считаю, без наших спецслужб не обошлось.
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Что имеем. Имеем то что Павел Гриб поехал в Беларусь, имеется подтверждение пересечения границы Украина - Беларусь. Далее он оказался в Краснодарском сизо.
Учитывая то что "Павел Гриб сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался " на лицо факт похищения украинского гражданина спецслужбами РФ на территории другого государства.
Либо же Павел Гриб поехал в РФ уже с территории Беларуси, и в РФ был задержан.
Как по мне, хоть он молод и зелён, вряд ли хватило глупости попереться в рашку. Значит он был похищен.
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