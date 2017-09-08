 Тимошенко поедет встречать и поддерживать Саакашвили на границу с Польшей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.
"Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть обоснование того, что он имеет право жить в Украине, даже если его лишили гражданства. И он имеет право пойти в суд и выяснить: его честно лишили гражданства или нет. Я хочу рядом с ним стать. НЕсмотря на то. что мы политические конкуренты", - отметила она.
По ее словам, попытка лишить Саакашвили гражданства - это акт политических репрессий.
Тимошенко подчеркнула, что для поддержи экс-председателя Одесской ОГА готова поехать в Польшу.
"Вы знаете, что господин Саакашвили не может пересечь границу и войти на территорию Украины. Поэтому, безусловно, я буду его поддерживать там, где будет он. Он будет на территории Польши, - заявила она.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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Але Тимошенко НІЯК не засудила кремлівську агресію, різко виступала проти війського параду, а в 2009 обнімалась з путлєром від газових угод до майже кааліциі з бандюковичем...
Про Тимошенко все зрозуміло. Питання тепер до Саакашвілі.
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это вы луценчихе чи порошенчихе поклоны бьёте ?
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ну и прицепом всех недобитых комуняк с рыгоаналами
- которые тоже рвутся поднять свой рейтинг...
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Я лучше хлебушка пожую!))
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На границах есть туалеты?)))))))
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А в Польше уже аккредитовались журализды РашкаТВ ... Два сбитых льотчика, Мишка и Йулька, получат слонячую дозу пиара.
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видать конец их сладкой жизни замаячил
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