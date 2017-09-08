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 Политика Украины
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Все про:гражданство (684) граница (3180) Саакашвили (1940) Тимошенко (25449)

 Тимошенко поедет встречать и поддерживать Саакашвили на границу с Польшей

тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поедет 10 сентября в Польшу, чтобы поддержать экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

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"Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть обоснование того, что он имеет право жить в Украине, даже если его лишили гражданства. И он имеет право пойти в суд и выяснить: его честно лишили гражданства или нет. Я хочу рядом с ним стать. НЕсмотря на то. что мы политические конкуренты", - отметила она.

По ее словам, попытка лишить Саакашвили гражданства - это акт политических репрессий.

Тимошенко подчеркнула, что для поддержи экс-председателя Одесской ОГА готова поехать в Польшу.

"Вы знаете, что господин Саакашвили не может пересечь границу и войти на территорию Украины. Поэтому, безусловно, я буду его поддерживать там, где будет он. Он будет на территории Польши, - заявила она.

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.

7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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Эти двое как раз стоят друг друга. Сбитый летчик и королева популизма.
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Пустите Юлю к корыту, а то она чертей призовет
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В 2008 році була агресія путлєра проти Грузії. Ющенко підтримав Грузію, виступивши проти агресії, поїхавши в Грузію, зробивши заяву. По-моєму саме тоді був проведений військовий парад в Києві.

Але Тимошенко НІЯК не засудила кремлівську агресію, різко виступала проти війського параду, а в 2009 обнімалась з путлєром від газових угод до майже кааліциі з бандюковичем...

Про Тимошенко все зрозуміло. Питання тепер до Саакашвілі.
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Так хотіли Юлю, що аж Януковича Президентом вибрали! Хто наступний? Рабіновічь?
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Точно так же пиарилась на гаде. Ничего не напоминает ? ......
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Гадя Герой Украины,награжденная указом Бляхи Будковича.
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драсьтє !!!! а хто тут у нас такий красівий заховався під одіялко?

Тимошенко поедет встречать и поддерживать Саакашвили на границу с Польшей - Цензор.НЕТ 4253
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Гадю она уже в Раду завела теперь "реформатору" решила помочь
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Це точно. Савченки теж поїдуть зустрічати з оппоблоком ?
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.....так пиарилась на гаде......что порох гаде Героя Украины дал)))))))
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Очередное шоу для народа а тем времени барыги вошли в хороший темп и набивают карманы деньгами не взирая на это представление...Два дня гудели барабаны на снижение растаможки автомобилей и к большому сожалению правительство сделало вид что это не их дело.
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Ждем кроме бабы Йули еще Ляшка, Бойко и Садового...
ну и прицепом всех недобитых комуняк с рыгоаналами
- которые тоже рвутся поднять свой рейтинг...
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Надию "ВОНА" уже в Раду завела теперь "реформатору" решила "помочь"
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если бы засланная "гираиня" Гадя Савчинка была единственным "достижением" ВАНЫ, было бы еще и не так страшно
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Мне все равно, кто скинет шакаладного. Важно , чтоб потом был достойный президент
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Такое покровительство опоблока может только навредить Михо.
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Ей в ноябре уже будет 57 лет!!!
Я лучше хлебушка пожую!))
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Чому саак припинив працювати на грузинський народ, якому давав присягу, а? Чому не віддає усього себе на розвиток грузії? Яким вітром його сюди задуло?
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О, йулька тут как тут))))))))) Звездный час прынцессы)))))))
На границах есть туалеты?)))))))
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Юля будь осторожна.Бо пересечёшь границу Польши,Петя и твой паспорт забере.Не повернеся
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Ещё Гадю Савченко и Добкина с Кернесом возьмите.. вот будет шоу..
А в Польше уже аккредитовались журализды РашкаТВ ... Два сбитых льотчика, Мишка и Йулька, получат слонячую дозу пиара.
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ох как шоколизы возбудились от этой новости
видать конец их сладкой жизни замаячил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко поедет встречать и поддерживать Саакашвили на границу с Польшей
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