 Украина уже более 600 дней живет без российского газа, а госкомпании не закупают уголь в РФ, - Гройсман

По его словам, правительство прилагает максимум усилий для укрепления экономики и диверсификации экспортных рынков и источников импорта, в том числе энергетического.
"За полтора года мы уменьшили потребление антрацитового угля, переходим на собственный газовый уголь, модернизируем добычу ископаемых. И вы знаете, что государственные компании российских уголь не закупают", - сказал премьер.Он подчеркнул, что правительство взяло курс на отказ от любых зависимостей, и с этой целью развивает собственную добычу энергоносителей, прежде всего угля и газа.
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12 год
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НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ РОСІЇ
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Бросаются вперед,
Нормальные герои
Всегда идут в обход
И мы с пути кривого
Обратно не свернем
А надо будет снова
Пойдем кривым путем!..."
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Что гавно, завернутое в красивую обвертку считается конфетой, что расейский газ от другого поставщика перестал быть расейским.
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Просто Украина через посредника, Словакию, платит деньги паРашке.
Так что зачем рассказывать, что Украина уже более 600 дней живет без российского газа.
Чтобы доказать какие они патриоты, ни копейке агрессору?!!!
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Лучше бы сказал, что поставка газа не зависит от паРашки, он покупается у Европейских поставщиков.
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Ватные уроды на Луганщине с утра тяжелой артой пуляют. Повредили линию Счастье - Лисичанск.
Сейчас Лисичанск и Северодонецк без света и воды.
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