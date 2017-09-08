 Украина уже более 600 дней живет без российского газа, а госкомпании не закупают уголь в РФ, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об сообщил во время "Часа вопросов к Правительству" Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.По его словам, правительство прилагает максимум усилий для укрепления экономики и диверсификации экспортных рынков и источников импорта, в том числе энергетического.

"За полтора года мы уменьшили потребление антрацитового угля, переходим на собственный газовый уголь, модернизируем добычу ископаемых. И вы знаете, что государственные компании российских уголь не закупают", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что правительство взяло курс на отказ от любых зависимостей, и с этой целью развивает собственную добычу энергоносителей, прежде всего угля и газа.