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 Политика Украины, Экономика
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 Украина уже более 600 дней живет без российского газа, а госкомпании не закупают уголь в РФ, - Гройсман

газ

Украина более 600 дней живет, не закупая российский газ, а государственные энергетические компании не закупают российский уголь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об сообщил во время "Часа вопросов к Правительству" Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, правительство прилагает максимум усилий для укрепления экономики и диверсификации экспортных рынков и источников импорта, в том числе энергетического.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если будут предоставлены выгодные условия, - Минэнерго РФ

"За полтора года мы уменьшили потребление антрацитового угля, переходим на собственный газовый уголь, модернизируем добычу ископаемых. И вы знаете, что государственные компании российских уголь не закупают", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что правительство взяло курс на отказ от любых зависимостей, и с этой целью развивает собственную добычу энергоносителей, прежде всего угля и газа.
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и он не врёт, покупают частные фирмы, но не Украина
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А так как гос. энергокомпаний на рынке по пальцам руки пересчитать , а все остальное - частники - классное бла-бла. И вроде не соврал, и ахметку не обидел и торговля на крови продолжается.
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Задрала уже эта ложь. А какой у нас газ? Норвежский? Или обходимся своим?
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это правда... газ европейский по праву владения им
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Своим , но людям по 7000 гривен, при стоимости со всеми накрутками 2500-2700.....
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Газ в Украине из той страны - которая являлась владельцем этого газа и продала его Украине. И эта страна не Россия.
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Подумаешь 600 дней без российского ... Украинцы уже 25 лет живут без своего газа !!!
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ты нам, федя, ща расчешеш как те, лапотному кренделю, ещё и доплачивают денежки, шоб ты тока газ палил. Всякие феди это особенно крутая категория кренделей - крендель перекрученный.
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и, шо крендель, даже не расчешеш как те "крутому" за газ доплачивают? Было бы очень интересно послушать наскока ты федя.
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За газ платим не рашке. А уголёк ахметка со своих ростовских шахт таскает по непонятным деньгам, а народу Роттердам + считают....Договорняки.
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А зачем тогда менты избивали участников блокады?
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а ещё сегодня осень и довольно тепло ...тоже твоя заслуга , достал уже
Украина уже более 600 дней живет без российского газа, а госкомпании не закупают уголь в РФ, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9229
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И все благодаря не гройсману, а народу, который противостоял этой торговле, так, что не надо себе приписывать чужие заслуги.
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Виницкое базарное чудо рассказывает о достижениях, от которых только в дрож бросает.....
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сказочка для лохтората....Зато ахметка поставляет и лугандонский и кацапский уголь но по Роттердаму +....с барыгой потом вершки делят...
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"..Глупцы, героев строя,
Бросаются вперед,
Нормальные герои
Всегда идут в обход

И мы с пути кривого
Обратно не свернем
А надо будет снова
Пойдем кривым путем!..."
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Так и украинцы не закупают более 900 дней украинский газ. Многие уже никакого газа не закупают потому что не могут за него платить. Сейчас только дерево упало даже комунальщики не успевают его убрать так как местные по дворам сразу растаскивают чтобы зимой топить... Скоро будут деревянные заборы воровать...
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Это правильно и хорошо . украина должна избавится от российской залежности .
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ну зачем врать? честно сказать нельзя? из политических соображений газ раши покупаем в Словакии , но дороже.....хотя не вижу здесь победы,мы заплатили Словакии, они Раше, Хуйло все равно получил бабки..
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Подскажите этому додику, что Словакия не обладает газовыми месторождениями, а газ, покупаемый там он из паРашки.
Что гавно, завернутое в красивую обвертку считается конфетой, что расейский газ от другого поставщика перестал быть расейским.
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Не согласен. Товар (газ) стал принадлежать Словакии, она нам и продает СВОЙ газ. Причем тут месторождения?
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А кто выгодополучатель за товар? Что паРашка что бесплатно передает газ Словакии.
Просто Украина через посредника, Словакию, платит деньги паРашке.
Так что зачем рассказывать, что Украина уже более 600 дней живет без российского газа.
Чтобы доказать какие они патриоты, ни копейке агрессору?!!!
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Во всяком случае нас не обвиняют что мы воруем "русскый" газ и Россия не спонсирует Украину на $50 млрд. - а это уже немало.
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Так ЗАЧЕМ вешать эту лапшу на уши, про то, что Украина уже более 600 дней живет без российского газа.
Лучше бы сказал, что поставка газа не зависит от паРашки, он покупается у Европейских поставщиков.
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Оффтоп ((

Ватные уроды на Луганщине с утра тяжелой артой пуляют. Повредили линию Счастье - Лисичанск.
Сейчас Лисичанск и Северодонецк без света и воды.
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Это без сомнения прорывное достижение команды Порошенко.
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Зато теперь эти деятели впаривают украинский газ по цене импортного, есть ещё правда "частный" газ который добывается в Украине, один из собственников скважин газовых сидит в правительстве Украины. Ну и толку что не покупает импортный зато на украинский взвинтили ренту, чтобы платить субсидии нищим за счёт среднего класса, а у богатых остались фейковые льготы. Да так ренту взвинтили что даже кампания Shevron, покинула рынок добычи сланцевого газа в Украине, хотя уже они начали бурить скважины, а теперь всё бросили, о чём в рашке сильно радуется газпром.
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А в Словакии газ чей ?!??? Этот идиот соображает хоть что-нибудь ?????????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина уже более 600 дней живет без российского газа, а госкомпании не закупают уголь в РФ, - Гройсман
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