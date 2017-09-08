 Молдавские военные прибыли на военные учения в Украину, - Миронович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-службы учений Антон Миронович.
"Военнослужащие ВС Республики Молдова, которые принимают участие в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине", - написал Миронович.
Также Миронович предложид читателям самостоятельно сделать выводы.
Напомним, ранее правительство Молдавии одобрило решение, согласно которому молдавским армейцам разрешалось принимать участие в учениях.
В ответ на это президент Молдавии Игорь Додон приостановил действие правительственного постановления, настаивая, что решение об участии армии в учениях за пределами страны должен принимать главнокомандующий вооруженными силами, то есть президент.
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