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 Политика Украины
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Все про:Львовщина (1615) Молдова (876) учения (2011)

 Молдавские военные прибыли на военные учения в Украину, - Миронович

учения

Военные из Молдовы, несмотря на запрет президента республики Игоря Додона, прибыли на военные учения Rapid Trident-2017 во Львовскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-службы учений Антон Миронович.

"Военнослужащие ВС Республики Молдова, которые принимают участие в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине", - написал Миронович.

Также Миронович предложид читателям самостоятельно сделать выводы.

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Напомним, ранее правительство Молдавии одобрило решение, согласно которому молдавским армейцам разрешалось принимать участие в учениях.

В ответ на это президент Молдавии Игорь Додон приостановил действие правительственного постановления, настаивая, что решение об участии армии в учениях за пределами страны должен принимать главнокомандующий вооруженными силами, то есть президент.
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Военные Молдавии положили на додона штопаного.
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Біда в тому,що той неадекватний Додон тепер заарештує цих військових.
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Молдова истинно парламентско-президенская страна. Об Украине такого не скажешь.
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у вас память короткая... вспомните как зРада и Ющенко занимались пингпонгом
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Суровые молдавские вояки просто не читают Цензор и даже не в курсе про какого то там додона
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Додоны уходят , Молдавия остаётся . Нам нужно вместе учиться освобождать сепаратистские анклавы .
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Як он там?Указ о дезертирстве этих вояков, мабуть готовит.Бо по логике должен.Или якусь гру гра?
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Он ничего не может. Ему никто не подчиняется. Своего человека хотя бы одного в правительстве у него нет. Обычный лох шестёрка путина, чмо по жизни и питор по гороскопу.
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И куда теперь побежит жаловаться Свадебный президент Молдовы?
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как куда? на ростов к легитимному пенькобежному шапкокраду.
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молодці, поважаю молдован, справжні чоловіки, дадоша готує мстю, а людина він, видно, підленька, тримайтесь, хлопці
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМолдавские военные прибыли на военные учения в Украину, - Миронович
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