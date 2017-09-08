 Террористов "Л/ДНР" Анисимова и Гашкова принудительно депортируют из РФ, - "Новости Донбасса"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на "Союз добровольцев Донбасса", возглавляемый бывшим "премьер-министром" незаконной организации "ДНР" Александром Бородаем.
В суде стоит вопрос о депортации на территорию Украины двоих террористов - Геннадия Анисимова и Владимира Гашкова.
Как заявляют в организации Бородая, Анисимов был освобожден из плена украинских военных в декабре 2014 года. После этого он дважды безуспешно пытался получить убежище в России.
"Прошло два суда, по итогам которых ему назначено наказание в виде принудительной депортации и запрете последующего въезда в Россию в течение пяти лет", - сказано в сообщении.
Уроженец Киева Гашков с 2013 года участвовал в акциях Антимайдана, а в 2014 году присоединился к террористам "ЛНР" в Луганске. Там он служил в "КГБ ЛНР" и 4-й бригаде "народной милиции".
По данным Бородая, боевик приехал в Ростов в июне 2017 года из-за проблем со здоровьем. В "Союзе" утверждают, что работники миграционной службы всячески препятствовали получению Гашковым разрешения на временное проживание.
Отмечается, что в течение двух недель угроза депортации из Ростова в Украину возникла у 17-ти террористов.
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у кого одна нога,
у него яйцо не трётся
и не надо сапога. (С)
А этому вдвойне хорошо!
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А гражданина рф Стрелкова , воевавшего на украинском Донбассе они не хотят выдать?А вот ту сволочь вбившую школьника , как там кликуха этой твари - Погодин? Не хотят выдать?
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СМИ - разнесите эту новость по всем закоулкам-закуткам "решпублик новопредставленных" (аминь), чтобы каждая еще живая па*дла знала - наказание неминуемо!!!
Родина тебя помнит! (точнее - все вспомнит! не забудет...)
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Так что ничего хорошего в этом нет.
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Підручник з рос.мови, 3-й клас. Сторінка 10.
Пані Гриневич поясніть навіщо це моїй дитині?
І за що вмирають Українці на війні щодня?
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Так надо!)
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