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 Общество, За рубежом
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Все про:боевик (19117) депортация (259) Россия (72186) Донбасс (16004)

 Террористов "Л/ДНР" Анисимова и Гашкова принудительно депортируют из РФ, - "Новости Донбасса"

боевик

В Ростове-на-Дону (РФ) проходят судебные слушания по фактам нарушений миграционного законодательства членами незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на "Союз добровольцев Донбасса", возглавляемый бывшим "премьер-министром" незаконной организации "ДНР" Александром Бородаем.

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В суде стоит вопрос о депортации на территорию Украины двоих террористов - Геннадия Анисимова и Владимира Гашкова.

Как заявляют в организации Бородая, Анисимов был освобожден из плена украинских военных в декабре 2014 года. После этого он дважды безуспешно пытался получить убежище в России.

"Прошло два суда, по итогам которых ему назначено наказание в виде принудительной депортации и запрете последующего въезда в Россию в течение пяти лет", - сказано в сообщении.

Уроженец Киева Гашков с 2013 года участвовал в акциях Антимайдана, а в 2014 году присоединился к террористам "ЛНР" в Луганске. Там он служил в "КГБ ЛНР" и 4-й бригаде "народной милиции".

По данным Бородая, боевик приехал в Ростов в июне 2017 года из-за проблем со здоровьем. В "Союзе" утверждают, что работники миграционной службы всячески препятствовали получению Гашковым разрешения на временное проживание.

Отмечается, что в течение двух недель угроза депортации из Ростова в Украину возникла у 17-ти террористов.

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После выипали , что делают, выкидывают , или выбрасывают?
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Депортировать будут как обычно, на танках ???
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Тяжела и некозиста жизнь простого терориста ...
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Ага. Вот был ты такой взаправдашный "донецкий шахтер" Абдула, четыре года воевал за Дыру, а тут хлобысь ... и стал наполовину меньше ростом.
Террористов "Л/ДНР" Анисимова и Гашкова принудительно депортируют из РФ, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 4706
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Хорошо тому живётся
у кого одна нога,
у него яйцо не трётся
и не надо сапога. (С)

А этому вдвойне хорошо!
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Крокодил Гена исполнил его желание о том, чтобы хер у него был ниже колен.
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Ну вот как то так и поступают с использованными презервативами
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И сразу при пересечении границы этой вате голову отрезать. И на кол посадить.
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может и так. только для дамбасни вернуться взад в лугандон будет хуже чем зашквариться.
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Самый момент выставит гифку с пастором приглашающего приехать к нам ☺
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Шобла кремлевская все пытается свою оккупационную войну выдать за гражданскую в Украине.
А гражданина рф Стрелкова , воевавшего на украинском Донбассе они не хотят выдать?А вот ту сволочь вбившую школьника , как там кликуха этой твари - Погодин? Не хотят выдать?
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гражданская война кацапов с США в Украине
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Ну, они еще могут поехать в Сирию. Правда, ненадолго.
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ой, как мне это нравится!
СМИ - разнесите эту новость по всем закоулкам-закуткам "решпублик новопредставленных" (аминь), чтобы каждая еще живая па*дла знала - наказание неминуемо!!!
Родина тебя помнит! (точнее - все вспомнит! не забудет...)
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А чего вы радуетесь? Сепарам еще раз указали, что их место в окопах на донбассе и нефиг в педерацию лезть. И если кто-то надеялся в случае шухера свалить в педерацию, то им четко указали - не впустят. А потому драться они будут зубами до смерти - другого пути у них нет.
Так что ничего хорошего в этом нет.
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Не прощати !!!!!‏ @Aika31199510 6 сент.
Підручник з рос.мови, 3-й клас. Сторінка 10.
Пані Гриневич поясніть навіщо це моїй дитині?
І за що вмирають Українці на війні щодня?

Террористов "Л/ДНР" Анисимова и Гашкова принудительно депортируют из РФ, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 5009
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Разве сейчас учат рузьгий язык в школе? Я еще в конце 90-х школу закончил и рузьгого языка в атестате не было.
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А нам они зачем? Собак натаскивать? Пускай сидят на границе в клетках.
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В рашке в дерьме сидите ?? Спасибо путляру скажите...Нет дорог и все в говне....Спасибо Сирийской той войне.... Нету денег на обед ?? Это с Крыма вам привет!!! В школу не чего одеть...Это димону на АЙПЕД... Жить так будете всегда....Коль в кремле сидит ПИ%ДА....
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Аваков думаю десь пристроїть як Амброськина и Голубая та тисячі інших-це ж свої ж таки ....
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В барижної влади такі ушльопки на ціну тони "Рошена"бо ці як треба буде то стрілятимуть в людей...
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Вот таким же образом они будут сбрасывать нам весь свой "заблудившийся" хлам. хуйло не совсем придурок, чтобы накапливать у себя полчища головорезов с отбитыми мозгами (если у кого они были ДО того).
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеррористов "Л/ДНР" Анисимова и Гашкова принудительно депортируют из РФ, - "Новости Донбасса"
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