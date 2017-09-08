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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (630) пенсионная реформа (985) Рева (252)

 После принятия пенсионной реформы мы получим 4 миллиона новых плательщиков ЕСВ, - Рева

рева

Принятие пенсионной реформы приведет к легализации работников и увеличению на 4 млн количества плательщиков единого социального взноса (ЕСВ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

"После повышения минимальной зарплаты мы получили 400 тыс. новых плательщиков (ЕСВ. - Ред.), а сейчас, по нашим подсчетам, мы их получим 4 млн", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионная реформа позволяет каждому уже сейчас узнать размер собственной пенсии, - Рева

По словам Ревы, достижение бездефицитности Пенсионного фонда Украины за 7-10 лет станет возможным именно за счет увеличения поступлений ЕСВ.
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- От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.(с)
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все "реформы" от БПП направлены только чтоб вытянуть побольше бабла из народа. ни одна их говнореформа не дала прибыли украинцам
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Ну втягне- і від цього відразу стане іншою людиною? Головне- справи, а не гарні лозунги та зовнішній вигляд- це я про Ляшко та Юлю чітко сказав.
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по мнению дрыпутатов, украинцы слишком много едят,слишком долго живут,слишком мало работают,слишком мало платят и занимают слишком много места
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это намек на то что те 4 миллиона что расчитывали на пенсию таки остаются работать на дополнительный срок?!??вот это реформа ))я просто рыдаю от счастья))
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Если человек не имеет необходимого стажа,и по возрасту уже не успеет его заработать,почему он должен платить в пенсионный фонд? Это получается чистый грабеж.
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А что это меняет?Знаю много людей у которых ну никак не получится заработать 35 лет стажа до 60 лет.
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Вы батенька что то не то плетете,"моя хата с краю" не прокатит,нагнут одних,нагнут и остальных.
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Пиши исчо Хоть какая-то прибавка к пенсии.
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Я конечно извиняюсь, но похоже, что ты так загружен на работе, что это не мешает тебе гавкать в рабочее время.
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Кто тебе сказал ,что я на работе? Это ты по американскому времени с солнцем встало.
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Пральна, своя рубашка ближе к телу. Пенсы кричат: даешь рехформу, а не пенсы: нахрена такая рехфора.
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Ты комменты то почитай. Пенсы как раз ПРОТИВ реформы.
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Сам научись читать. Я написал пенсы, а не пенс злой крот.
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Вся діяльність бариги та ко І Є ЧИСТИЙ ГРАБУНОК!!!

ВСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ!!!
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лучше не платить в ПФ и копить себе по сотке баксов. будет выгоднее чем эта позорная недопенсия от рыгобарыг
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Нищеброд рева, 48 000 грн из какой тумбочки взял для себя лично?
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в июле он получил и 102 тысяч гривен - включая отпускные и материальную помощь на оздоровление ...интересно от какой болезни оздоравливаются омарами в Женеве ...

После принятия пенсионной реформы мы получим 4 миллиона новых плательщиков ЕСВ, - Рева - Цензор.НЕТ 5973
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Теперь понятно кто жрет и почему денег на пенсии не хватает!
Уроды.
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Не - от чего, а из-за чего. Из-за нашей бесконечной терпеливости и беспринципности. А нужно постоянно напоминать этим товарищам о чиновничьей скромности и что это всё наши с вами деньги, которыми они распоряжаются, как своими. Нет никакого морального права у любого чиновника, воющей страны с нищим народом, думать о личных забаганках. Это мерзко и дико в цивилизованных странах, но не у нас, при барыжной демократии. Когда они, сытые и наглые рассказывают о своих копеечных покращеннях для нас, на фоне своего обеспеченного житья-бытья, хочется плюнуть в эти рожи. Мрази неисправимые и мародёры.
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Как они любят говорить ,что будет в будущем. Нострадамусы сука. Один за мясо ,другой за пенсии.
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Легализацию и новых плательщиков вы получите, только если люди на протяжении лет пяти подряд увидят, что власти можно доверять...
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Велика подяка мешканцям Вінниці за видатних, рішучих і потужних реформаторів - Петра, Гройсмана, Реву..
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хер вы получите, и отток людей трудоспособного возраста
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Показательно на этом фоне выглядит Лугандон,сейчас от туда выехали почти все кто что то умеет делать,окромя как водку жрать,то же будет и с Украиной при Барыге,люди просто уедут работать за границу,остануться одни менты да депутаты.
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Так в их понимании это и есть идеальное государство.
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вот чему замполитов всегда хорошо учили , так это брехать убедительно , за что грося и ценит
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Аааа! Так вот к чему Рева проталкивал свои безумные идеи, " заграница нам поможет!"
А те кто не успел выехать- на списание,одни заплатят , другие не доживут- гениально!
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Пока спец.пенсии не уберёте, хрен вы что получите
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Замполит пережрал чегойто с Розенко.....или вчера вискаря на сходе.
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Пенсионный фонд разворовывали все 26 лет,особенно активно при прошлой власти,когда министром экономики был один питор ! А теперь они хотят его наполнить за счет подыхающих пенсионеров и нищих граждан! Какая замечательная реформа,главное что безальтернативная !
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Ну и как вы представляете теперь ликвидировать дефицит ПФУ? Представленная модель реформы довольно неплохая. Подобные действую в Европе. Мне вот 28 лет. Я пока доживу до пенсионного возраста, то думаю, что такого понятия, как пенсия, вообще не будет. Другое дело, как это все будет реализовываться в действии.
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Откуда он их возьмет? Судя по пузу родит.
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Почему у нас рулит
ленинградский замполит?
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потому шо над замполитом,
прокацапская Ылита
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Какие красивые цифры, какие громкие 4 миллиона . Вот только вопрос откуда они возьмутся ? От сырости. У нас бешенные штрафы за не оформленного работника, Вот только беда штрафовать некому. Сколько было оштрафовано ?
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Сегодня был прекрасный доклад Ревы в Раде. Интересуетесь реформой? Посмотрите в записи.
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Не в курсе, когда появятся лицензионные диски с его речами? Жду не дождусь.
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Напомнило обещание Юща о создании 5 млн новых рабочих мест...
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Надо как -то Винницу переименовать, что-то на подобии Винбасса, или Винрыгу, Винлада, Винзла, Виннец. А то как-то не удобное название, какое-то.
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Всі ваші слова стосуються основного виборця - пенсіонера, процент вати серед яких від 80%.
Всі реформи для підприємців зводяться до одного - збільшення податків.
Причому в рази, підняли мінімалку - ЄСВ і єдиний піднявся в два рази.
Я наприклад за мінімалку в 2500 євро, але підняйте її для всіх бюджетників, підриємців не чіпайте, вони самі закриються і підуть вчителювати.
Або поясніть, як при світових цінах на вугілля шахтар отримує 300 євро, замість ....... В мене одне пояснення: шахтар напевне підприємець орендує 1м.кв шахти і платить 20 євро єдиного податку, решту краде. А директор шахти простий депутат і взагалі отримує допомогу на житло і оздоровчі і трошки пенсії, як простий Герой України.
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Кто такой Ющ?
Дети, запишите предложение: "В углу скребет мышь".
- Марьванн, а кто такой скр?
- СКР, Вовочка, это следственный комитет России
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Асистемный Бестолковый Словарь
Асистемный - направленный против системы. Бестолковый - отличный (от толкового). Словарь - от слова «словить».

Вброс - акция, вызывающая коллективную истерию (бурную неадекватную реакцию) у населения в связи с тем, что попирает самые глубокие чувства и ценности человека - моральные, религиозные, культурные, личностные, семейные. Проводится спецслужбами в целях эскалации психической нестабильности гражданского населения, создания коллективной истерии, оправдания разворачиваемых репрессивных мер, отвлечения внимания населения от более существенных для их жизни фактов и происшествий.

Власть - симбиоз явных и теневых семейных мафиозных кланов. Непременные атрибуты - продажность и космополитизм. Реальная власть принадлежит мафии, при этом официально декларируется народовластие.

Война - один из способов, применяемых мафией для изменения сложившейся системы ресурсных потоков и уменьшения избыточной (с точки зрения мафии) численности народонаселения. По сути, на планете идет только одна война - меньшинства против большинства, мафии против народонаселения.

Выборы - ритуал с заведомо заказным результатом, с помощью которого у народонаселения поддерживается иллюзия управления государством и изучается степень управляемости народонаселением. Один из способов отъема и перераспределения средств, в том числе освоения бюджета. Основной метод воздействия на народонасаление - спекуляция посулами.

Государственный бюджет - официальный общак мафии, образуемый с помощью обложения данью законной деятельности народонаселения и бизнеса (налогообложение). Источник увеличения благосостояния отдельных мафиозных кланов посредством коррупции и вывода средств из бюджета с помощью криминальных схем.

Государство - эфемерное понятие, внедренное мафией в сознание народонаселения во избежание персональной ответственности кланов Мафии за эксплуатацию и геноцид народонаселения, производящихся от имени «государства». Имеет привязку к конкретной территории. Представляет из себя аппарат тотального контроля (спецслужбы), аппарат принуждения (чиновники-силовики-криминалитет), аппарат интеллектуального подавления (система образования-СМИ-церковь), аппарат финансового манипулирования (олигархи-банки).
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Вы получите 4 миллиона стариков без средств к существованию.
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А ети все плательщиков ищут чтобы подоить. Вот и все рехвормы содрать с населения побольше и вывести в офшоры.
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Чомусь наші "реформісти" мовчать про тих жінок 1961року народження, яким забили вихід на пенсію в 60, а в них в 55 років вже є 35-37 років стажу. Нагло забрали 5 років пенсії і добавили нас в свої 4 млн. Справедливості немає і небуде якщо ми позволяємо з нами так поступати. Геноцид пенсіонерів продовжується.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле принятия пенсионной реформы мы получим 4 миллиона новых плательщиков ЕСВ, - Рева
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