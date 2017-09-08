 После принятия пенсионной реформы мы получим 4 миллиона новых плательщиков ЕСВ, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.
"После повышения минимальной зарплаты мы получили 400 тыс. новых плательщиков (ЕСВ. - Ред.), а сейчас, по нашим подсчетам, мы их получим 4 млн", - сказал министр.
По словам Ревы, достижение бездефицитности Пенсионного фонда Украины за 7-10 лет станет возможным именно за счет увеличения поступлений ЕСВ.
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ВСЯ ДІЯЛЬНІСТЬ!!!
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Уроды.
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ДамбасаВинницы
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А те кто не успел выехать- на списание,одни заплатят , другие не доживут- гениально!
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ленинградский замполит?
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прокацапская Ылита
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Всі реформи для підприємців зводяться до одного - збільшення податків.
Причому в рази, підняли мінімалку - ЄСВ і єдиний піднявся в два рази.
Я наприклад за мінімалку в 2500 євро, але підняйте її для всіх бюджетників, підриємців не чіпайте, вони самі закриються і підуть вчителювати.
Або поясніть, як при світових цінах на вугілля шахтар отримує 300 євро, замість ....... В мене одне пояснення: шахтар напевне підприємець орендує 1м.кв шахти і платить 20 євро єдиного податку, решту краде. А директор шахти простий депутат і взагалі отримує допомогу на житло і оздоровчі і трошки пенсії, як простий Герой України.
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Дети, запишите предложение: "В углу скребет мышь".
- Марьванн, а кто такой скр?
- СКР, Вовочка, это следственный комитет России
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Асистемный - направленный против системы. Бестолковый - отличный (от толкового). Словарь - от слова «словить».
Вброс - акция, вызывающая коллективную истерию (бурную неадекватную реакцию) у населения в связи с тем, что попирает самые глубокие чувства и ценности человека - моральные, религиозные, культурные, личностные, семейные. Проводится спецслужбами в целях эскалации психической нестабильности гражданского населения, создания коллективной истерии, оправдания разворачиваемых репрессивных мер, отвлечения внимания населения от более существенных для их жизни фактов и происшествий.
Власть - симбиоз явных и теневых семейных мафиозных кланов. Непременные атрибуты - продажность и космополитизм. Реальная власть принадлежит мафии, при этом официально декларируется народовластие.
Война - один из способов, применяемых мафией для изменения сложившейся системы ресурсных потоков и уменьшения избыточной (с точки зрения мафии) численности народонаселения. По сути, на планете идет только одна война - меньшинства против большинства, мафии против народонаселения.
Выборы - ритуал с заведомо заказным результатом, с помощью которого у народонаселения поддерживается иллюзия управления государством и изучается степень управляемости народонаселением. Один из способов отъема и перераспределения средств, в том числе освоения бюджета. Основной метод воздействия на народонасаление - спекуляция посулами.
Государственный бюджет - официальный общак мафии, образуемый с помощью обложения данью законной деятельности народонаселения и бизнеса (налогообложение). Источник увеличения благосостояния отдельных мафиозных кланов посредством коррупции и вывода средств из бюджета с помощью криминальных схем.
Государство - эфемерное понятие, внедренное мафией в сознание народонаселения во избежание персональной ответственности кланов Мафии за эксплуатацию и геноцид народонаселения, производящихся от имени «государства». Имеет привязку к конкретной территории. Представляет из себя аппарат тотального контроля (спецслужбы), аппарат принуждения (чиновники-силовики-криминалитет), аппарат интеллектуального подавления (система образования-СМИ-церковь), аппарат финансового манипулирования (олигархи-банки).
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