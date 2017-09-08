 После принятия пенсионной реформы мы получим 4 миллиона новых плательщиков ЕСВ, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина , об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева

в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

"После повышения минимальной зарплаты мы получили 400 тыс. новых плательщиков (ЕСВ. - Ред.), а сейчас, по нашим подсчетам, мы их получим 4 млн", - сказал министр.