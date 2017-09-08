 Житель Днепра прятал гранаты у себя дома, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
"В ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены 9 гранат для подствольного гранатомета "ВОГ-25". Изъятые предметы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленнику грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.
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и знай когда оно с детонирует?
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