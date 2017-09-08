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Все про:граната (681) Днепр_город (2855) Нацполиция (8628)

 Житель Днепра прятал гранаты у себя дома, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре полиция обнаружила в квартире 45-летнего местного жителя 9 гранат для подствольного гранатомета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

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"В ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены 9 гранат для подствольного гранатомета "ВОГ-25". Изъятые предметы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Житель Днепра прятал гранаты у себя дома, - Нацполиция 01

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленнику грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.
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вот так живет себе рядом на площадке сосед...
и знай когда оно с детонирует?
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Всегда поражался с идиотов,нах они ему нужны?А еще больше идивляют те кто пытается разобрать гранаты и снаряды,дебилы.
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Ну то що?!Нашёл у подъезда пакет,заглянул,подумав,що то пробки электрические.Взял домой.Сижу обзваниваю жэки,та спрашиваю хто потерял
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Днепра прятал гранаты у себя дома, - Нацполиция. ФОТО
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