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 Политика Украины, Общество
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Все про:боевик (19117) Госпогранслужба (3036) задержание (6184) Донецкая область (4645)

 Два пособника террористов "ДНР" задержаны на Донетчине, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали на линии разграничения в Донецкой области пенсионерку, причастную к незаконным вооруженным формированиям, и боевика "ДНР".

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

7 сентября во время пересечения контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" была задержана женщина 1951 года рождения. В базе пограничной службы она проходила как лицо, имеющее отношение к незаконным вооруженным формированиям "ДНР".

"Женщину пограничники Донецкого отряда обнаружили во время проведения контрдиверсионных мероприятий совместно с представителями Национальной полиции. Произошло срабатывание базы данных правоохранительных органов в отношении лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям", - сказано в сообщении.

Пенсионерку передали сотрудникам полиции для проведения проверочных мероприятий.

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Кроме того, вчера в Славянске пограничники задержали мужчину, подозреваемого в связях с боевиками. Местный житель 1981 года рождения в 2014 году проходил военную службу в рядах "ДНР". Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения.

Два пособника террористов ДНР задержаны на Донетчине, - ГПСУ 01
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Обменный террофонд, чтобы было не 1 к 4-м, 1 к 10-ти.
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після сьогоднішньої заяви з помийки цих уйобків не треба затримувати, знищувати їх треба самими жорсткими способами і викидать частинами прям на кацапщину, скільки можна нас дратувати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДва пособника террористов "ДНР" задержаны на Донетчине, - ГПСУ. ФОТО
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