 Два пособника террористов "ДНР" задержаны на Донетчине, - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
7 сентября во время пересечения контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" была задержана женщина 1951 года рождения. В базе пограничной службы она проходила как лицо, имеющее отношение к незаконным вооруженным формированиям "ДНР".
"Женщину пограничники Донецкого отряда обнаружили во время проведения контрдиверсионных мероприятий совместно с представителями Национальной полиции. Произошло срабатывание базы данных правоохранительных органов в отношении лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям", - сказано в сообщении.
Пенсионерку передали сотрудникам полиции для проведения проверочных мероприятий.
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Кроме того, вчера в Славянске пограничники задержали мужчину, подозреваемого в связях с боевиками. Местный житель 1981 года рождения в 2014 году проходил военную службу в рядах "ДНР". Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения.
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