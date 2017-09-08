 Фейковая акция "матерей воинов АТО", срежиссированная из России, предотвращена во Львове: организаторы наняли почти 100 пенсионеров и студентов по 400 грн, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"По замыслу российской стороны, 6 сентября во Львове планировалось провести так называемое "Собрание матерей участников АТО", во время которых подвергнуть критике государственную политику, в первую очередь на Востоке Украины, и призвать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях. Организатор мероприятия, жительница Волыни и одна из ведущих функционеров "Российского культурного центра", за российские средства, наняла в качестве участников рядовых граждан. Оперативники спецслужбы задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 400 гривен почти 100 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роли родственников участников антитеррористической операции. Ни одного члена семьи участников АТО среди протестующих не было", - рассказали в СБУ.
СБ Украины констатирует, что очередная попытка создать "картинку" фейковых недовольств украинской властью для российских СМИ оказалась неудачной.
4182 99
Под зданием ВР провокаторы пытались поджечь шины, - полиция(93)
Грицак обвинил ФСБ в терроризме в Украине: к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне причастны спецслужбы РФ, погибли десятки людей. ВИДЕО(233)
С начала суток зафиксировано 4 случая провокационных обстрелов со стороны российских наемников, - штаб АТО(7)
Фигуранта дела "крымских диверсантов" Захтея лишили российского гражданства, - жена(3)
Кошмар и позор. Почему в России так неуютно(0)
Знамя террористов "ДНР" развернули на торжественном мероприятии в Болгарии. ФОТО(64)
СБУ не допустит провокаций в День Независимости, - Грицак(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как-то же судят всякие секты?
Ответить
Что бы у каждого участника запись в "личном деле" была на века вечные.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Здесь, возможно, - соучастие в мошенничестве.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Где наибольшее количество косящих от службы в ВСУ? Где наибольшее количество прихвостней русни работающих на москве? Правильно, во львове.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как же расплодилась эта зараза совковая.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лично я знаю болгарню из Бессарабии, любителей рузьге мир, учатся во Львовском мединституте.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Серьёзно, кацап? Студенты- "матери ветеранов АТО" против барыги?
Ну что попало.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Європейські держави у череві Німеччини та Росії. Карикатура з журналу "Punch", 1939 р.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(с)Терри Прачет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить