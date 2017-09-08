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 Политика Украины
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Все про:Львов (3683) провокация (1242) Россия (72186) СБУ (14863)

 Фейковая акция "матерей воинов АТО", срежиссированная из России, предотвращена во Львове: организаторы наняли почти 100 пенсионеров и студентов по 400 грн, - СБУ

сбу

Службой безопасности Украины задокументировано и предотвращено проведение в нашей стране очередной, режиссируемой из России, фейковой акции, направленной на расшатывание ситуации в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"По замыслу российской стороны, 6 сентября во Львове планировалось провести так называемое "Собрание матерей участников АТО", во время которых подвергнуть критике государственную политику, в первую очередь на Востоке Украины, и призвать к прекращению антитеррористической операции на любых условиях. Организатор мероприятия, жительница Волыни и одна из ведущих функционеров "Российского культурного центра", за российские средства, наняла в качестве участников рядовых граждан. Оперативники спецслужбы задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 400 гривен почти 100 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роли родственников участников антитеррористической операции. Ни одного члена семьи участников АТО среди протестующих не было", - рассказали в СБУ.

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СБ Украины констатирует, что очередная попытка создать "картинку" фейковых недовольств украинской властью для российских СМИ оказалась неудачной.
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"Российский культурний центр" в Украине, должен виглядет так
Фейковая акция "матерей воинов АТО", срежиссированная из России, предотвращена во Львове: организаторы наняли почти 100 пенсионеров и студентов по 400 грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6984
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А где состав преступления? Скажут, ...мы ничего не знали..., анижедети и пенсы маразматы...
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Є варіант, що за джерело фінансування зачеплять організаторів- та не учасників точно.
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Таки да, скорее всего. Ведь деньги же они взяли? Ведь взяли же?
Что бы у каждого участника запись в "личном деле" была на века вечные.
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Пока не дадут чёткого юридического определения - что такое гибридная война, можно вытворять всё, что хочешь...
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никакой. потому что онижыдети - адиннарот-тамжынашилюди.
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Это - да, но необходимо определить ответственность.
Здесь, возможно, - соучастие в мошенничестве.
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Лишили пенсионеров доп. заработка. Хотя верить нашим левоохранителям, что лапшу с ушей снимать.
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Вот этих иуд-проституток показывать по телеку месяц два с адресами ,рожами ,фамилиями и полные списки в местной прессе и ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ аж горит.
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Бабла руссишь фашшисто, не жалеет на дестабилизацию Украины, и то херня, что люди как скот живут в бараках еще времен рос империи. Главное что там у хохлов.
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Львов всегда был более лоялен, по сравнению с другими городами.
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А что Львов?
Где наибольшее количество косящих от службы в ВСУ? Где наибольшее количество прихвостней русни работающих на москве? Правильно, во львове.
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Львів це видумка мокшанців, йому до Тернопіля і Рівне далеко .
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Правий Сектор з Рівно мабуть найпотужніший в Україні, та і подивитись на географію УПА в свій час, тому і шансів в мокшів зайти з Білорусі обмаль .
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Майже те ж саме, я би побудував піраміду русофобії десь так - Ровно, Тернопіль, Луцьк, Франківськ, Львів, Чернівці, Хмельницький, Вінниця, Ужгород, Житомир ну і далі ....
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И ведь люди взяли эти деньги, согласились учавствовать, вот в чем проблема. И это Львов а не Макеевка, вот вам и причинно следственные связи, немножко Родину продать типа это не считается, а потом спрашивают ...почему мы так живем???...
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А в Украине все фейковое, если это идет в разрез с властью
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А пенсы продолжают подрабатывать на стороне убийц.Да еще во Львове!
Как же расплодилась эта зараза совковая.
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Студенты могут быть и не со Львова родом, вполне возможна доунбасня , крысчане, или просто ватоголовое на пиво зарабатывали.
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І вони саме у Львов поїхали навчатися? Щось я це погано собі уявляю.
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Неужели?Напрасно.
Лично я знаю болгарню из Бессарабии, любителей рузьге мир, учатся во Львовском мединституте.
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Болгары с юга Бессарабии большие любители русского мира, но тихие. Больше всех быкуют гагаузы.
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Вони іноземці- це різні речі. Та Львів таки толерантне та інтелігентне місто- з цим не сперечатимуся.
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Бессарабия- Украина, какие иностранцы, ты Саш , чего то сепаратистское сейчас замутил.
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Прочитав про болгар і далі не вчитувався. І чого їм так рашка подобається- це від батьків передалося? Чи як?
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если украинцам внушают совковые родители предательство родины, чего удивляться болгарам, которые претендуют на бессарабские земли, как, якобы, им катька-портомойка их подарила.
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Так- та швидко це не вийде, працювати багато треба.
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Потому что турки держали болгар в узде. Северная Ватания их освобождала на Балканах как и гагаузов, потом они припёрлися сюда.
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Без питаннь Сашко, до Львову скоріше поїдуть ніж до Тернопіля .
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Тернопіль то файне місто- маю там друзяк. Навіть на Майдані разом були.
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Когда уже поздыхает этот старый совковый ублюдочный биомусор..
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У Львові повно асвабадітєлєй і їхніх личинок + місцеві долбодятли як і всюди, і хрін їх звідси виженеш к бєрьозкам !
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Вот за такие митинги и надо выдворять, штрафовать, продажное больше всего боится наказания деньгой. ведь за 30 сребрянников убивают Украину.
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...предотвращена " - А деньги за несостоявшуюся акцию вернули ?
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никто нанятым прихвостням авансом не платит.
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"одна из ведущих функционеров "Российского культурного центра", за российские средства". Неужели во Львове или на Волыни имеются такие заведения?!
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есть, ибо жители Львова толерантны , но! вопрос -разве матери погибших в АТО не могут задать вопрос -почему дети властьимущих не берут участвие в АТО? ( фото Литвина младшего , доставленного и срочно увезенного на вертушке и запечатленного на броне не в счет)
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Толерантность по отношению к врагу во время войны - это предательство! Разумеется, родители бойцов могут предъявлять претензии к тому, за что гибнут их дети, но если это организовывает ФСБ и ещё проплачивает за это, то это как раз деятельность всех этих русских центров!
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Как сообщает газета USA Today, Россия с 2004 вмешивалась в дела не менее 27 европейских и североамериканских стран, используя различные методы, от кибератак до дезинформации.К такому выводу пришли аналитики Альянса по защите демократии при Фонде Маршалла.Проведенный анализ, результаты которого опубликовала газета USA Today, показал, что вмешательство началось с прозападных бывших советских республик, а затем распространилось на Западную Европу.В последнее время оно затронуло Канаду и США, где Конгресс и независимый специальный прокурор ведут расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.Отчет составили эксперты Альянса в защиту демократии (Alliance for Securing Democracy) - некоммерческой организации, которая выступает за развитие связей между США и Европой.Модели поведения России в США и других странах сходны, отметила директор альянса Лора Розенбергер.«Есть набор инструментов, которые они используют для подрыва демократических институтов в разных местах, - сказала она. - Для многих американцев вопрос российского вмешательства в американские выборы возник как бы на пустом месте. Большинству людей кажется невероятным, что Россия занимается такими вещами уже больше десяти лет».Альянс перечислили страны, подвергшиеся российскому вмешательству: Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Норвегия, Польша, Португалия, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Чешская Республика, Швеция и Эстония.
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Ожиревший запад и не заметил как его десятилетиями, втихаря накачивают дерьмом урюцкого мира, ну а СНГ и накачивать не надо, сплошная вата...
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На западе думали что Рассиюшка изменилась после Совка и стала послушной демократической святой православной страной выпускающей строго валенки матрошки балалайки.
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Им думать очень помогли деньгами, профинансированы десятки партий, сотни всяческих движений, и тысячи отдельных политиков. Вон Шредер яркий пример...
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"Ножками Буша", гуманитаркой Рашу подкармливали когда те лебеду с голодухи жрать были готовы.. Во 2 мировую - тушёнкой ( второй фронт). И вот она - благодарность.. Може хоть теперь амеры поумнеют??
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Ну путин прилично поднасрал имиджу якобы ни на кого не нападающей Россиюшки.
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все что против барыги его прихвостней из БП является агентурой х@йла
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на мордовскую охранку, младшим прихвостнем.
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Судя по уровню вброса, помошником младшего прихвостня...
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Что ты лепечешь , студенты это "матери АТошников"?
Серьёзно, кацап? Студенты- "матери ветеранов АТО" против барыги?
Ну что попало.
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Где можно посмотреть на повешенную "Организатор мероприятия, жительница Волыни"?
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ідіоти, попіклуйтесь про свій народ і продажних людей врази стане менше, а кацапєздалам побільшає роботи і проблем, чи не один рева думає, що українці дохєра жруть
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Они дети, рано оторванные от груди, или чего другого...
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Було немало випадків коли у Львів привозили гастролерів в автобусах з інших областей, для провакацій, їх було і підсрачниками заганяли назад
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Умные пенсионеры взяли деньги и позвонили в СБУ )))
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History Ukraine‏ @History_Ukraine 1 ч.1 час назад
Європейські держави у череві Німеччини та Росії. Карикатура з журналу "Punch", 1939 р.

Фейковая акция "матерей воинов АТО", срежиссированная из России, предотвращена во Львове: организаторы наняли почти 100 пенсионеров и студентов по 400 грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2596
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В СБУ настоящие профессионалы. Кремлевские заговоры не пройдут.
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Что самое интересное, все свято верят в сказанное СБУ.
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Цензорівських зрадогівнюків і наймати не треба.. радо підуть туди куди скже Ху"ло, аби тільки "мочити" Пороха...і зовсім для Ху"ла безкоштовно..
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Вопрос на засыпку, сколько жителей Аляски, можно сагитировать на сепаратистский митинг, типа "возвращения в русскага гавань"?
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Там бабки з московського пархату і за даром можуть прийти на такий мітинг - але то майже гарантована звіздюліна як під час акції так і після.
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мердведчука ещё не арестовали?тогда всуньте свою тухту рошену в сраку
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Всі такі патріоти, поки не запропонують 400 грн.
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Интересно, сколько бы минут просуществовал на росиси украинский центр, даже если бы он никаких проплаченных из Украины акций не проводил? А у нас и очень культурные центры и центры мракобесия на базе московской церкви. До каких спрашивается пор?
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"Если человека можно купить - значит он ничего не стоит!"...
(с)Терри Прачет.
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прийшов час позбавити права голосувати цих запроданців підстаркуватих, шанувальників гречки, що продають, як Іуди, за 30 срібників майбутнє держави, своїх же нащадків!!! позбавляють можливості жити в достойній державі, по-людські!!!народжуватися, жити та вмирати в квітучій країні!!!Старі совки та нетямущі студенти не мають права за хабарі знищувати увесь український народ!!!
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мабуть від покращенного життя готові за 400 повиходити((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФейковая акция "матерей воинов АТО", срежиссированная из России, предотвращена во Львове: организаторы наняли почти 100 пенсионеров и студентов по 400 грн, - СБУ
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