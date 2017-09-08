 СБУ пресекла на Николаевщине закупку школьных автобусов производства РФ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в рамках программы "Школьный автобус" чиновники объявили тендер на закупку транспорта на 1,1 млн гривень. Двое участников торгов планировали поставить автобусы российского производителя, который находится под санкциями согласно решению СНБО, введенного в действие указом президента Украины.
Спецслужба сообщила руководству горсовета о выявленных фактах, в результате чего тендерный комитет отклонил предложения участников.
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это же нонсенс!
у нас только уголь под санкциями! и фсё!
остальное - как откатит-забашляет
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просто автогаз (пропан-бутан) - российский, топливо для АЭС от туда же... это по-крупному, а по-мелочи наши комерсы... (кофе, чай, консервы, макаронка....)
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это сарказм!
простите за непонятку!
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не читай - забей!!!
ничего личного
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"Комітет з питань нацбезпеки та оборони відхилив проект 6400 «Про тимчасово окуповану РФ територію України». Комітет, який має опікуватися безпекою та обороною України, проголосував за «іхтамнєт».
Це супроводжувалося щирим зізнанням голови комітету: «я ніколи не визнаю ці території окупованими»."
Две небольшие компании из Нидерландов участвуют в строительстве Керческого моста, который должен соединить Россию с аннексированным ею Крымом. Финский гидромолот для забивки свай и куча "нулячего" другого импортного оборудования. Директор Dematec заявил, что в данном случае санкции ЕС не были нарушены. "Согласно санкциям ЕС, мы не должны быть в Крыму, а машину мы поставили в Россию", - сказал он. Добавь Сименс. Вот и пазл сложился.
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Ехай на своей Тойоте. Ехай на...
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