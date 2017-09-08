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 Политика Украины
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Все про:Николаевская область (866) Россия (72186) санкции (6426) СБУ (14863) закупки (105)

 СБУ пресекла на Николаевщине закупку школьных автобусов производства РФ

сбу

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаевской области закупку городским советом в одном из районных центров автотранспорта российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в рамках программы "Школьный автобус" чиновники объявили тендер на закупку транспорта на 1,1 млн гривень. Двое участников торгов планировали поставить автобусы российского производителя, который находится под санкциями согласно решению СНБО, введенного в действие указом президента Украины.

Спецслужба сообщила руководству горсовета о выявленных фактах, в результате чего тендерный комитет отклонил предложения участников.
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Лучше бы они пресекли закупку "богданов", а лучше вообще остановили производство этих пластиковых гробов. Как опасных для жизни!
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На иномарках каждый день разбиваются, а на богданах никогда, зрадобот.
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Только Богданы можно кондитерские покупать и больше ничего.
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российски производитель (автобусов) под санкциями?
это же нонсенс!
у нас только уголь под санкциями! и фсё!
остальное - как откатит-забашляет
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Почему нонсенс? Расскажите почему нужно торговать с оккупантами?
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Это да, но они дела возбуждают за любые автобусы, кроме Богданов.
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я - против (категорически! ) ! но я и не торгую.
просто автогаз (пропан-бутан) - российский, топливо для АЭС от туда же... это по-крупному, а по-мелочи наши комерсы... (кофе, чай, консервы, макаронка....)
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До автогаза тоже доберутся, но вы сказали, что нонсенс - санкции к российскому производителю автобусов. То есть, вы хотите снять санкции с оккупанта?
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а то шо? на спину плюнешь?
не читай - забей!!!

ничего личного
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Наш пропан-бутан удовлетворяет только 30 % рынка, остальной кацапский окло 50% + и, Беларусь и Европа. Перекрой и его цена вырастит до 40 тыс за тонну. Перекрываем?
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Али, какие нах санкции? Какого оккупанта? ВЫ не видите что происходит во круг?
"Комітет з питань нацбезпеки та оборони відхилив проект 6400 «Про тимчасово окуповану РФ територію України». Комітет, який має опікуватися безпекою та обороною України, проголосував за «іхтамнєт».
Це супроводжувалося щирим зізнанням голови комітету: «я ніколи не визнаю ці території окупованими»."

Две небольшие компании из Нидерландов участвуют в строительстве Керческого моста, который должен соединить Россию с аннексированным ею Крымом. Финский гидромолот для забивки свай и куча "нулячего" другого импортного оборудования. Директор Dematec заявил, что в данном случае санкции ЕС не были нарушены. "Согласно санкциям ЕС, мы не должны быть в Крыму, а машину мы поставили в Россию", - сказал он. Добавь Сименс. Вот и пазл сложился.
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в 2017 году экспорт Украины в Россию вырос на 39%. Внешнеторговый оборот Украины и России вырос на 30% ...
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Якби завод "Богдан" знаходився в Лугандоні, його б уже давно порізали б на метал. Ще при Єфремову.
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Это называется сотрудничество с окупационными властями.Или предательство Родины,если говорить прямо.
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Ты то чего, японец, переживаешь?
Ехай на своей Тойоте. Ехай на...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ пресекла на Николаевщине закупку школьных автобусов производства РФ
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